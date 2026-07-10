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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 11 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 11 Temmuz Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle almak üzere olduğun pahalı bir ürün ya da vermek üzere olduğun önemli bir sipariş için son kez araştırma yapma ihtiyacı hissedebilirsin. Tam karar verdiğini düşündüğün anda karşına çıkan yeni bir bilgi fikrini değiştirebilir ve seni gereksiz bir masraftan kurtarabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle çevrenden gelen “bunu mutlaka almalısın” ya da “bu fırsat kaçmaz” gibi önerilere karşı daha temkinli davranabilirsin. Başkalarının heyecanına kapılmak yerine gerçekten ihtiyacın olanı seçmek bugün bütçeni korumana yardımcı olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle son günlerde sıkça karşına çıkan popüler bir ürün ya da sosyal medyada övgüyle anlatılan bir hizmet ilgini çekebilir. Ancak biraz araştırınca bunun sana uygun olmadığını ya da beklentini karşılamayacağını fark edebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle yapmayı düşündüğün önemli bir ödeme öncesinde gözden kaçan bir ayrıntıyı son anda fark edebilirsin. Bir sözleşmedeki madde, ek hizmet bedeli ya da ödeme koşulu dikkatini çekerek kararını yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle çevrende herkesin konuştuğu bir yatırım ya da kazanç fırsatı sana da cazip gelebilir. Ancak biraz araştırdığında anlatıldığı kadar avantajlı olmadığını fark ederek acele bir karar vermekten vazgeçebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir geri ödenmesini beklediğin küçük bir borç ya da “sonra gönderirim” denilen bir ödeme yeniden gündeme gelebilir. Hatırlatmakta çekingen davranmak yerine hakkını istemen hem seni rahatlatabilir hem de beklediğin sonuca ulaşmanı sağlayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle bir başkası adına yaptığın küçük ödemelerin zamanla ciddi bir tutara ulaştığını fark edebilirsin. Sürekli “ben veririm, sonra hallederiz” demek yerine bu kez maddi sınırlarını daha net çizmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir ertelediğin resmi bir ödeme ya da başvurunun son tarihini fark ederek son anda harekete geçebilirsin. Vergi, harç, ruhsat yenileme ya da benzeri bir işlemi zamanında tamamlamak olası ek masrafların önüne geçebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle keyif için yaptığın harcamaların ay sonu bütçene etkisini daha net görebilirsin. Sık sık verilen kahve molaları, küçük atıştırmalıklar ya da “nasıl olsa ucuz” diyerek aldığın ürünler düşündüğünden daha büyük bir toplam oluşturabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle evin için uzun süredir ertelediğin küçük bir bakım ya da tamirat yeniden gündemine gelebilir. Bugün bu masrafı daha fazla ertelemek yerine zamanında çözmek, ileride karşılaşabileceğin daha büyük giderlerin önüne geçebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle internet üzerinden yapacağın bir alışverişte ya da dijital bir ödeme sırasında detayları ikinci kez kontrol etmek isteyebilirsin. Özellikle teslimat ücreti, ek hizmet bedeli veya yanlış ürün seçimi gibi küçük ayrıntıları son anda fark ederek gereksiz bir masraftan kurtulabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle alışveriş sepetine eklediğin ürünlere birkaç saat sonra yeniden baktığında bazılarının aslında anlık bir istek olduğunu fark edebilirsin. Karar vermek için kendine biraz zaman tanımak, bugün bütçeni korumanı sağlayacak en doğru adımlardan biri olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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