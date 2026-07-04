Günlük Para Burç Yorumuna Göre 5 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, insanlarla uyum içinde çalışma arzun, eğitim ve yaşam hedeflerinde sana yepyeni müttefikler kazandırıyor. Bir projede ekip arkadaşlarıyla ego savaşına girmeden uzlaşan bir öğrenci, iş görüşmesinde rakiplerini zarafetiyle eleyen bir aday veya ev içindeki sorunları adil bir şekilde dağıtan bir ebeveyn olabilirsin.

Ay'ın Balık burcundaki Jüpiter ve Güneş destekli açıları, sana 'birlikten kuvvet doğar' mesajını iletiyor. Tek başına yorulmak yerine ortaklıklara açık olduğunda, işlerin sandığından çok daha kolay çözüldüğünü göreceksin. Kariyerindeki bazı geçmiş pürüzler devam eden retro etkisiyle karşına çıksa da, diplomatik bakış açın sayesinde tüm bu sorunları lehine çevirerek başarılarını herkes tarafından alkışlanacak bir seviyeye ulaştırıyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…