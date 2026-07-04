Günlük Burç Yorumuna Göre 5 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, pazar gününe Ay'ın Balık burcundaki uyumlu ve şifalı açılarının getirdiği muazzam bir sükunetle uyanıyorsun. Her zamanki rekabetçi, aceleci ve savaşçı kimliğini bir kenara bırakıp; insanlarla uzlaşmaya, estetiğe ve ruhsal dengeye odaklanacağın çok özel bir döngüdesin. Hayatındaki iniş çıkışları birer tehdit olarak görmek yerine, onları bir bilgenin olgunluğuyla kabul edip akışa bırakıyorsun. Haklı çıkmak değil, huzurlu olmak önceliğin haline geliyor.

Çevrendeki çatışmalara veya aile içindeki gerginliklere bir diplomasi ustası gibi müdahale edeceksin. Sesini yükseltmeden, sadece anlayış göstererek çözdüğün krizler, etrafındaki insanların sana derin bir saygı duymasını sağlayacak. Devam eden Mars ile Uranüs etkisinin yarattığı ani gerilimleri bile, bu yeni ve yumuşak tavrınla adeta bir sihirbaz gibi dağıtıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle arandaki dinamik bugün bir savaş alanı olmaktan çıkıp, kusursuz bir dansa dönüşecek. Birbirinizin sınırlarına nezaketle yaklaştığın bu akşam, sevginin köklerini çok daha zarif bir boyuta taşıyacak. Bekar bir Koç burcu isen, aceleci flörtleri reddediyorsun. Girdiği ortamda zarafetiyle dikkat çeken, kelimeleri özenle seçen ve sana adeta bir sanat eseri gibi yaklaşan çok kibar biriyle sürpriz bir çekim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...