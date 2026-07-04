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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 5 Temmuz Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 5 Temmuz Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 5 Temmuz Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay’ın Balık burcundaki o dingin enerjisi bugün zihnini biraz yavaşlatman gerektiğini fısıldıyor. Haftanın o hareketli ve savaşçı temposundan sonra, baş bölgeni ve sinir sistemini dinlendirmek sana çok iyi gelecek.

Bugün karmaşık düşüncelerden uzaklaşıp ılık bir duş almak veya sevdiğin sakinleştirici müzikler eşliğinde gözlerini dinlendirmek enerjini tazeleyecektir. Bedenini sürekli bir aksiyona zorlamak yerine ona sessiz bir mola vermek, hem baş ağrılarını önleyecek hem de seni yeni haftaya çok daha zinde hazırlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın Balık burcundaki huzurlu enerjisi bugün bedenine biraz daha özen göstermen gerektiğini hatırlatıyor. Kendini zorlamak yerine yavaşlamak, dinlenmek ve bedeninin ihtiyaçlarını dinlemek sana düşündüğünden daha fazla iyi gelebilir.

Bugün mide ve sindirim sistemini yormayacak hafif öğünler tercih etmek, bol su içmek ve kendine küçük dinlenme molaları vermek bedeninin toparlanmasına destek olabilir. Bazen en iyi bakım, bedenine yük bindirmek yerine ona nefes alacak alan tanımaktır. Kendine göstereceğin bu özen, hem enerjini yükseltecek hem de güne daha huzurlu devam etmene yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay’ın bu sessiz ve içe dönük konumu bugün akciğerlerine ve solunum yollarına şefkat göstermen gerektiğini işaret ediyor. Zihnini yoran bilgi trafiğinden uzaklaşmak, aslında nefesinin de derinleşmesini ve rahatlamasını sağlayacak.

Bugün kalabalık ve havasız ortamlardan ziyade, temiz havada kısa yürüyüşler yapmak veya evini bolca havalandırmak ciğerlerine çok iyi gelecektir. Kendine ayıracağın bu sessiz zaman dilimi, sinir sistemini yatıştırarak haftanın yorgunluğunu üzerinden kuş gibi atmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gökyüzünün sana sunduğu bu otoriter enerji, aslında bedenindeki en hassas noktalardan olan mideni ve sindirim sistemini de korumaya almanı söylüyor. Duygusal yükleri başkalarına iade etmen, mide bölgendeki o görünmez baskıyı da hafifletecek.

Bugün kendini ağır yağlı yiyeceklerden veya zor sindirilen öğünlerden uzak tutarak midene tatlı bir pazar molası verebilirsin. Yemeklerini yavaş yavaş ve tadını çıkararak yemek, içtiğin suları ılık tercih etmek, bedenine gösterdiğin en büyük saygı olacak ve enerjini dengede tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sahneden inip sessizliğe çekilme kararın, fiziksel olarak en çok sırtına, omurgana ve kalbine harika bir dinlenme fırsatı sunacak. Sürekli dik ve yenilmez durmaya çalışmak bedenini farkında olmadan yormuş olabilir.

Bugün ağır sporlardan, rekabet içeren aktivitelerden kaçınmalı; bunun yerine sırt üstü uzanıp derin nefesler alarak omurganı gevşetmelisin. Bedenine 'artık savaşmıyoruz, sadece dinleniyoruz' mesajı vermek, kalp ritmini yatıştıracak ve haftaya muazzam bir zindelikle başlamanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay’ın Balık burcundaki rahatlatıcı etkisi, bugün sana en çok 'mükemmel olma' stresini bırakmanı, bu sayede de bağırsaklarını ve sindirim sistemini rahatlatmanı fısıldıyor. Zihnin gevşediğinde, bedenin de o sıkışık halinden kurtulacaktır.

Gününün tadını çıkarırken, sindirimi zorlaştıran ağır gıdalar yerine hafif, sulu ve besleyici öğünler tercih edebilirsin. Kendine bir fincan papatya veya rezene çayı demleyip ayaklarını uzatmak, karın bölgende biriken o tatlı gerginliği alıp götürecek ve sana harika bir pazar huzuru verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sınırlarını net çizmenin verdiği öz güven, aslında beline ve böbreklerine binen o görünmez yükleri de hafifletiyor. Hayır diyebilmek, bedenindeki enerji dengesini de yerine oturtuyor.

Gün içinde duruşunu (postürünü) dik tutmaya özen göstermek, belini ve alt sırt kaslarını rahatlatacak ufak esneme hareketleri yapmak sana çok iyi gelecektir. Ayrıca böbreklerini desteklemek için bugün su tüketimini ihmal etmemek, hem cildini parlatacak hem de o hissettiğin içsel gücü fiziksel sağlığına yansıtacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, dramalardan ve krizlerden uzaklaşıp huzura yönelmen, bugün özellikle üreme organlarını, alt batın bölgeni ve boşaltım sistemini harika bir şekilde rahatlatacak. Bedenin artık kendini korumak için sıkıştırmayı bırakıyor.

Bu pazar kendini yoran ağır diyetlerden veya zorlayıcı bedensel rutinlerden uzak durmalısın. Ilık bir papatya çayı içmek, ayaklarını uzatıp dinlenmek ve uyku düzenine özen göstermek, bedeninin kendini doğal yollarla onarmasına olanak tanıyacaktır. Yenilenmiş ve taze bir enerjiyle haftaya başlamak senin elinde. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, odak noktanı yakın çevreye ve küçük detaylara çevirmen, bugün fiziksel olarak en çok kalça, üst bacak kasları ve karaciğerini dinlendirmek için sana fırsat sunuyor. Sürekli uzaklara koşma hissinden arınmak bacaklarına iyi gelecek.

Bugün aşırı efor gerektiren doğa yürüyüşleri veya ağır sporlar yerine; kısa mesafelerde, yavaş ve keyifli adımlar atmayı tercih edebilirsin. Ayrıca karaciğerini yormayacak taze meyveler ve hafif yeşilliklerle beslenmek, bedenindeki o tatlı pazar huzurunu taçlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ajandanı bir kenara bırakıp çocuksu bir neşeye kapılman, uzun süredir üzerinde yük taşıyan kemiklerine, dizlerine ve eklemlerine harika bir şifa getirecek. Katılık yerini yumuşaklığa bırakıyor.

Bedenini zorlayacak ev işlerinden veya ağır antrenmanlardan kaçınıp, uzanarak keyif yapmanın suçluluk yaratmadığı bir pazar geçirmelisin. Ayrıca dizlerini ve eklemlerini sıcak tutmak, cildini nemlendiren küçük bir bakım rutini eklemek bedenine 'artık güvendeyiz ve rahatlıyoruz' mesajı vererek seni çok iyi hissettirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ekranlardan kopup topraklanmaya yöneldiğin bu güzel gün, özellikle bacaklarının alt kısmına, ayak bileklerine ve genel dolaşım sistemine büyük bir ferahlık getirecek. Gözlerinin dijital ışıktan dinlenmesi, sinir sistemini de sakinleştirecektir.

Bugün mümkünse yalınayak toprağa veya çimene basmak, bedenindeki o birikmiş elektriği anında boşaltmanı sağlayacaktır. Bacaklarını yukarı kaldırıp bir süre uzanmak, kan dolaşımını tazeleyerek pazar gününün o doğal ve sade şifasını bütün hücrelerine yayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay kendi burcundayken duygusal dünyanla fiziksel bedenin kol kola yürür. Hayal dünyasından çıkıp daha analitik ve gerçekçi bir alana geçmen, bağışıklık sistemine ve özellikle ayaklarına büyük bir rahatlama getirecek.

Sürekli başkaları için yorulan ayaklarına bugün güzel ve ılık bir masaj hediye edebilirsin. Bol su içmek, uyku saatlerine dikkat etmek ve kendini çok zorlamayacak ufak fiziksel aktiviteler yapmak (örneğin kısa bir yürüyüş) zihnini daha da berraklaştırarak yeni haftaya sağlam adımlarla başlamanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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