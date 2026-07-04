Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, Ay’ın bu sessiz ve içe dönük konumu bugün akciğerlerine ve solunum yollarına şefkat göstermen gerektiğini işaret ediyor. Zihnini yoran bilgi trafiğinden uzaklaşmak, aslında nefesinin de derinleşmesini ve rahatlamasını sağlayacak.

Bugün kalabalık ve havasız ortamlardan ziyade, temiz havada kısa yürüyüşler yapmak veya evini bolca havalandırmak ciğerlerine çok iyi gelecektir. Kendine ayıracağın bu sessiz zaman dilimi, sinir sistemini yatıştırarak haftanın yorgunluğunu üzerinden kuş gibi atmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…