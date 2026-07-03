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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 4 Temmuz Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 4 Temmuz Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 4 Temmuz Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gökyüzündeki Mars ile Uranüs'ün kavuşumu bedende böbrek fonksiyonlarına, bel bölgesine ve sıvı dengesine güçlü bir frekans gönderiyor. Gün içindeki ani hareketler veya stres, alt belinde ufak tutulmalara veya gerginliklere neden olabilir.

Böbreklerini desteklemek ve sıvı dengeni korumak için gün boyunca su tüketimini artırmalı, asitli içeceklerden uzak durmalısın. Bel bölgeni rahatlatacak hafif esneme hareketleri yapmak, bedenine ihtiyaç duyduğu esnekliği ve huzuru verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu güçlü Mars ile Uranüs'ün kavuşumu üreme organlarına, hormonal dengene ve bedenin doğal toksin atım yollarına uyarıcı bir titreşim yansıtıyor. Ruhsal dönüşümün getirdiği yoğun enerji, bedeninde anlık sıcaklık artışlarına veya hormonal dalgalanmalara yol açabilir.

Bedenini arındırmak ve toksinlerden kurtulmak için ter atmanı sağlayacak hafif egzersizler yapmalı, antioksidan deposu bitki çaylarıyla hücrelerini desteklemelisin. Kendine vereceğin bu arınma molası, bağışıklığını güçlendirerek sana taze bir yaşam enerjisi sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, asi Mars ile Uranüs'ün kavuşumu kalça eklemlerine, üst bacak kaslarına ve karaciğer fonksiyonlarına güçlü bir enerji gönderiyor. Sürekli yeni şeyler keşfetme ve hareket etme arzun, bacaklarında tatlı bir yorgunluk veya kasılma hissi bırakabilir.

Karaciğerini dinlendirmek için ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmalı, bacak kaslarını rahatlatmak için kısa yürüyüşler ve esneme hareketleri yapmalısın. Bedenini yormadan hareket etmek, kan dolaşımını canlandırarak zihnine aradığın o berraklığı verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars ile Uranüs'ün kavuşumu kemik yapına, eklemlerine, dişlerine ve cildinin dış bariyerine ince bir frekans iletiyor. Sorumlulukların getirdiği o görünmez ağırlık, omuzlarında, sırtında veya diz kapaklarında ufak sertleşmelere neden olabilir.

İskelet sistemini desteklemek için duruşunu düzeltmeye özen göstermeli, kalsiyum ve D vitamini dengeni koruyacak gıdalar (kefir, süt ürünleri) tüketmelisin. Bedeninin taşıyıcı kolonlarına göstereceğin bu şefkat, sana dik ve sağlıklı bir postür kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars ve Uranüs'ün yarattığı güçlü enerji bacakların alt kısmına, baldır kaslarına ve dolaşım sisteminin elektriksel ritmine uyarıcı bir titreşim gönderiyor. Sürekli yeni fikirler üretmek ve hareket halinde olmak, bacaklarında anlık yorgunluklara veya kramplara neden olabilir.

Kan dolaşımını canlandırmak ve kaslarını rahatlatmak için gün sonunda bacaklarını yukarı kaldırarak dinlenmeli, magnezyum zengini besinlere yönelmelisin. Bedenindeki elektriksel akışı dengelemek, sinir sistemini yatıştırarak sana berrak bir zindelik verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Mars ile Uranüs'ün kavuşumu ayak tabanlarına, lenf drenaj yollarına ve uyku merkezinin ritmine ince bir enerji yansıtıyor. Bedeninin ruhsal enerjiye ayak uydurma çabası, ayaklarında hafif bir şişkinlik veya gece uykuya dalış sürecinde tatlı bir uyuşukluk yaratabilir.

Lenf akışını rahatlatmak için ılık tuzlu suyla ayak banyosu yapmak veya ayak tabanlarına masaj uygulamak harika bir bedensel şifadır. Bedeninin toksin atımını destekleyen bu küçük ritüel, bağışıklığını güçlendirerek sana huzurlu bir dinlenme sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars ile Uranüs'ün kavuşumu baş bölgende, göz kaslarında ve beynine giden oksijen akışında yoğun bir titreşim yaratıyor. Hızlı karar alma süreçleri ve artan eylem gücün, şakaklarında veya alın bölgende dönemsel ve hafif bir basınca neden olabilir.

Zihinsel enerjini dengelemek ve hücrelerini rahatlatmak için, gün içinde kısa süreli açık hava yürüyüşleri yapmalı ve bol su içmelisin. Baş bölgeni rahatlatacak minik masaj dokunuşları, oksijen dolaşımını canlandırarak sana sarsılmaz bir odaklanma yeteneği sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Mars ile Uranüs'ün kavuşumu boyun bölgende, ses tellerinde ve tiroid fonksiyonlarında ince bir frekans değişimi yaratabilir. Stresten uzaklaşmanın getirdiği ruhsal gevşeme, boyun kaslarında veya yutak bölgende anlık bir rahatlama veya hafif bir uyum süreci hissettirecektir.

Boğaz çakranı desteklemek ve tiroid fonksiyonlarını korumak için ılık bitki çaylarına yönelmeli, boynunu soğuktan korumalısın. Bedeninin bu ifade merkezine göstereceğin şefkat, hücrelerini yatıştırarak sana muazzam bir içsel hafiflik ve zindelik verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars ve Uranüs kavuşumu akciğer kapasitene, solunum yollarına ve omuz eklemlerine canlı bir enerji yansıtıyor. Detaylara odaklanmak ve sürekli iletişim halinde olmak, omuzlarında veya kollarında hafif bir yorgunluk hissi bırakabilir.

Hücrelerine giden oksijeni artırmak için gün içinde dik duruş pratikleri yapmalı ve temiz havada derin diyafram nefesleri almalısın. Kollarını ve omuzlarını rahatlatacak ufak esneme hareketleri, bedenindeki bu iletişime dayalı elektriksel enerjiyi dengede tutarak sana zindelik verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Mars ile Uranüs'ün kavuşumu mide zarına, sindirim enzimlerinin ritmine ve bedenin besin emilim süreçlerine doğrudan etki ediyor. Duygusal duvarlarını yıkmanın getirdiği o tatlı yoğunluk, midende anlık hassasiyetlere veya ufak gaz sıkışmalarına neden olabilir.

Mide floranı korumak ve hücrelerini yatıştırmak için bugün hafif, alkali gıdalarla beslenmeli ve ılık bitki çayları tüketmelisin. Bedeninin duygu merkezi olan sindirim sistemine göstereceğin bu şefkat, sana gün boyu büyük bir bedensel hafiflik ve içsel huzur sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Mars ve Uranüs arasındaki asi gökyüzü olayı kalp ritmine, damar esnekliğine ve omurga dizilimine çok yoğun bir enerji yansıtıyor. Coşkulu hislerin ve sahneye çıkma arzun, nabzında tatlı hızlanmalara veya sırt kaslarında anlık bir dikleşme ihtiyacına neden olabilir.

Tam da bu yüzden kardiyovasküler sistemini desteklemek için gün içinde ritmik yürüyüşler yapmalı ve omurganı dik tutacak postür egzersizleri uygulamalısın. Bedenini yormadan kan dolaşımını canlandırmak, hücrelerine taze oksijen taşıyarak sana gün boyu sarsılmaz bir zindelik ve parlaklık verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Mars ile Uranüs'ün kavuşumu bağırsak florasına, sindirim enzimlerinin ritmine ve bedenin besin emilim süreçlerine ince bir titreşim gönderiyor. Hayatı düzene sokma arzun ve detaylara odaklanman, midende veya bağırsaklarında anlık ufak kasılmalara neden olabilir.

Sindirim sistemini desteklemek ve hücresel arınmayı sağlamak için fermente gıdalara ev yoğurduna ve kefire yönelmeli, asitli içeceklerden uzak durmalısın. Bedeninin ikinci beynine göstereceğin bu şefkat, bağışıklığını güçlendirerek sana gün boyu sürecek harika bir bedensel hafiflik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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