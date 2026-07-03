Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, gökyüzündeki Mars ile Uranüs'ün kavuşumu bedende böbrek fonksiyonlarına, bel bölgesine ve sıvı dengesine güçlü bir frekans gönderiyor. Gün içindeki ani hareketler veya stres, alt belinde ufak tutulmalara veya gerginliklere neden olabilir.

Böbreklerini desteklemek ve sıvı dengeni korumak için gün boyunca su tüketimini artırmalı, asitli içeceklerden uzak durmalısın. Bel bölgeni rahatlatacak hafif esneme hareketleri yapmak, bedenine ihtiyaç duyduğu esnekliği ve huzuru verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…