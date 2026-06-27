Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Mars İkizler transiti merkezi sinir sisteminin iletişim ağına, motor nöronlarına ve ellerindeki sinir uçlarına çok aktif bir enerji gönderiyor. Gün içindeki hızın ve sürekli bir şeylerle meşgul olma halin, parmaklarında veya el bileklerinde anlık seğirmelere, ufak elektriksel hassasiyetlere yol açabilir.

Sinir hücrelerini yatıştırmak ve elektriksel akışı dengelemek için B vitamini komplekslerinden destek almak, yeşil yapraklı sebzeler tüketmek harika bir bakımdır. Gün sonunda ellerine ve kollarına yapacağın lavanta yağlı yumuşak bir masaj, bedenindeki bu hızlı frekansı dinginliğe dönüştürecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…