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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 28 Haziran Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 28 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 28 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Mars İkizler transiti merkezi sinir sisteminin iletişim ağına, motor nöronlarına ve ellerindeki sinir uçlarına çok aktif bir enerji gönderiyor. Gün içindeki hızın ve sürekli bir şeylerle meşgul olma halin, parmaklarında veya el bileklerinde anlık seğirmelere, ufak elektriksel hassasiyetlere yol açabilir.

Sinir hücrelerini yatıştırmak ve elektriksel akışı dengelemek için B vitamini komplekslerinden destek almak, yeşil yapraklı sebzeler tüketmek harika bir bakımdır. Gün sonunda ellerine ve kollarına yapacağın lavanta yağlı yumuşak bir masaj, bedenindeki bu hızlı frekansı dinginliğe dönüştürecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Mars İkizler transiti epifiz bezinin melatonin sentezine, uyku döngülerine ve bedenin gece onarım süreçlerine doğrudan bir frekans iletiyor. Bilinçaltının çok aktif ve kelimelerle dolu olması, gece uykuya dalış sürecini uzatabilir veya çok canlı rüyalar görmene neden olabilir.

Hücresel dinlenmeyi sağlamak ve zihnini yatıştırmak için yatak odanda teknolojik cihaz bulundurmamak harika bir adımdır. Melisa çayı eşliğinde zihnini rölantiye almak, bedenin kendini onarması için ihtiyaç duyduğu derin ve kaliteli uykuyu sana hediye edecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Mars kendi burcundayken metabolizma hızına, hücresel yağ yakım kapasitene ve bedenin genel ısı regülasyonuna çok canlı bir titreşim gönderiyor. Yüksek enerji ve sürekli hareket halinde olmak, bedeninde anlık terlemelere veya ısı artışlarına yol açabilir.

Metabolizmanın bu muazzam hızını desteklemek için protein açısından zengin, hücrelerini besleyecek öğünler tercih etmelisin. Bedenini yormadan yapacağın kısa germe hareketleri, bu elektriksel enerjiyi doğru kanalize ederek sana sarsılmaz bir bedensel dayanıklılık sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars İkizler transiti ses tellerine, boğaz florasına ve üst solunum yollarına ince bir frekans yayıyor. Gün boyu pazarlık yapmak, sesli mesajlar göndermek veya hararetli konuşmalar içinde bulunmak boğazında hafif bir kuruluk veya anlık ses kısıklıklarına neden olabilir.

Vokal kordlarını (ses tellerini) nemli tutmak ve hücresel kuruluğu önlemek için ılık ballı su tüketmek, adaçayı içmek harika bir şifa sunar. Boğaz çakranı destekleyen bu sıvı alımı, iletişim yeteneğini koruyarak gün boyu enerjik kalmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars İkizler transiti bedenin serbest radikallerle savaşma hızına, dolaşım sistemine ve kalp hücrelerinin oksijenlenme ritmine ince bir titreşim yayıyor. Sosyal ortamlardaki yüksek tempo ve bol iletişim, kalp ritminde anlık neşeli hızlanmalara neden olabilir.

Dolaşım sistemini desteklemek ve hücresel canlılığını korumak için kırmızı orman meyveleri, nar ve yeşil çay gibi antioksidan deposu besinlere yönelmek harika bir bakımdır. Damar esnekliğini koruyan bu ufak dokunuşlar, sana gün boyu sürecek sarsılmaz bir zindelik verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Mars İkizler transiti bağırsak florasının elektriksel ritmine, sindirim enzimlerinin salgılanma hızına ve mide-beyin eksenine doğrudan bir frekans gönderiyor. Geleceği planlamanın getirdiği tatlı zihinsel heyecan, midende anlık kasılmalara veya sindirim hızlanmalarına yol açabilir.

Bedeninin ikinci beyni olan mikrobiyom dengesini korumak için, stresli anlarda öğünlerini yavaş tüketmek ve probiyotik kaynaklarına (kefir, ev yoğurdu) yönelmek harika bir şifadır. Sindirim ritmini yatıştırmak, bağışıklığını ve genel odaklanma gücünü hızla yukarı çekecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Mars İkizler transiti mide enzimlerinin salgılanma ritmine, gastrik mukozaya ve duygusal hazım süreçlerine ince bir titreşim yayıyor. Ailevi veya evsel konulardaki hızlı iletişim trafiği ve zihinsel efor, midende ufak spazmlara veya hava yutmaya bağlı şişkinliklere neden olabilir.

Mide zarına ve hücresel sindirim süreçlerine destek olmak için asitsiz, lifli gıdalara yönelmek ve öğünlerini yavaş tüketmek oldukça faydalıdır. Duygularını ve sözlerini bedensel olarak rahatça hazmetmek, sana gün boyu büyük bir hücresel hafiflik ve berraklık sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Mars İkizler transiti hücresel arınma süreçlerine, hormonal dengenin biyolojik ritmine ve pelvik taban dolaşımına yoğun bir titreşim gönderiyor. Finansal konuları hızla çözerken yaşanan anlık adrenalin, hormonlarında ufak dalgalanmalara yol açabilir.

Hücresel onarımı ve toksin atımını desteklemek için ter atmak, ılık bir duş almak veya bitki çaylarıyla bedenini içeriden ısıtmak harika bir şifa kaynağıdır. Bedeninin bu yenilenme sürecine saygı duyarak dinlenmeye vakit ayırmak, sana taze bir yaşam enerjisi kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars İkizler transiti kalça eklemlerine, kıkırdak dokularının esnekliğine ve bedenin bağ dokusu sıvılarına uyarıcı bir frekans iletiyor. İletişim trafiğinin getirdiği heyecan, bacak kaslarında istemsiz gerginliklere ve sürekli hareket etme ihtiyacına (huzursuz bacak) neden olabilir.

Eklemlerini beslemek ve kaslarını rahatlatmak için hafif esneme hareketleri yapmak, oksijen dolu kısa yürüyüşlerle enerjiyi bedenden atmak harika bir çözümdür. Kıkırdak dokularını koruyan bu hücresel esneme, bedenine gün boyu ihtiyaç duyduğu rahatlığı verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Mars İkizler transiti bağışıklık sisteminin hızlı yanıt mekanizmasına, beyaz kan hücrelerinin sirkülasyonuna ve lenf drenajına doğrudan etki eder. Pratik koşturmacalar ve zihinsel çoklu görevler, bedenin enerji depolarını hızlıca tüketerek anlık hücresel yorgunluklar yaratabilir.

Hücresel savunmanı güçlü tutmak için bağırsak floranı destekleyecek probiyotik gıdalar (kefir, ev yoğurdu) tüketmek ve C vitamini almak harika bir korumadır. Bağışıklık sistemine yapacağın bu biyolojik bakım, koşturmacalı günlerinde seni hastalıklara karşı sarsılmaz kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Mars İkizler transiti damar çeperlerinin esnekliğine, kalp kaslarının oksijenlenme hızına ve bedenin dolaşım ritmine çok canlı bir frekans gönderiyor. Eğlenceli aktiviteler ve zihinsel uyarılmalar, nabzında tatlı hızlanmalara yol açarak kan akışını canlandıracak.

Hücresel canlılığını sürdürmek ve kardiyovasküler sistemini desteklemek için bol su tüketmek, kırmızı orman meyveleri gibi antioksidanlar almak harika bir hücresel yatırımdır. Ritmik esnemelerle kan dolaşımını canlı tutmak, bedenine gün boyu gençlik ve tazelik sunar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Mars İkizler transiti böbreklerin filtreleme kapasitesine, pelvik kavisin dolaşımına ve bedenin hücresel hidrasyon (su tutma/bırakma) dengesine uyarıcı bir enerji gönderiyor. Uzun süre oturarak araştırmalar yapmak, bel bölgende hafif bir durgunluk veya sıvı akışında yavaşlama yaratabilir.

Hücrelerini nemli tutmak ve böbrek fonksiyonlarını desteklemek için su tüketimini artırmak, asitli içeceklerden uzak durmak harika bir hücresel yatırımdır. Bedenini içeriden doğru bir şekilde sulamak, cildine doğal bir ışıltı ve zihnine berraklık kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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