Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, Mars Jüpiter altmışlığı mide zarına, mide asidi üretimine ve sindirim florasının dengesine yoğun bir frekans yansıtıyor. Duygusal cesaret anları ve atılan yeni adımlar, midende ufak kasılmalara veya heyecan kaynaklı sindirim hızlanmalarına neden olabilir.

Mide mukozasını korumak ve hücrelerini yatıştırmak için papatya veya rezene gibi doğal çaylara yönelmek, asitli gıdalardan uzak durmak oldukça faydalıdır. Bedeninin duygu merkezine göstereceğin bu şefkat, gün boyu kendini çok daha hafif hissetmeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…