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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 27 Haziran Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 27 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 27 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Mars Jüpiter altmışlığı kas liflerine ve bedenin hücresel enerji üretim merkezlerine çok yüksek bir frekans yansıtıyor. Biyolojik motorunun hızla çalıştığı bu süreçte, fiziksel enerjini durağanlık içinde tutmak kaslarında istemsiz gerginlikler yaratabilir.

Hücresel düzeydeki bu enerji patlamasını dengelemek için aktif egzersizlere, tempolu yürüyüşlere veya ev içi fiziksel aktivitelere yönelmek bedenine büyük bir şifa sunar. Kaslarını çalıştırarak ter atmak, oksijen kapasiteni artırarak zihnine de müthiş bir dinginlik getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Mars Jüpiter altmışlığı tiroid bezlerinin çalışma hızına ve hücresel metabolizmana canlı bir titreşim gönderiyor. Sindirim hızının ve enerji yakımının arttığı bu süreçte, bedeninin iştah merkezinde ufak uyarılmalar hissedebilirsin.

Metabolik ahengi korumak için karbonhidrat yerine protein ağırlıklı besinlere yönelmek ve badem, ceviz gibi sağlıklı yağlarla hücrelerini desteklemek harika bir seçenektir. Bedenine vereceğin bu yapısal destek, gün boyu enerjini sabit ve yüksek tutmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Mars Jüpiter altmışlığı akciğer kapasitesine, solunum yollarına ve hücrelere giden oksijen akışına doğrudan etki ediyor. Zihinsel eforun artmasıyla birlikte, nefes ritminde anlık sığlaşmalar veya göğüs kafesinde hafif bir basınç hissi oluşabilir.

Solunum kapasiteni artırmak için açık havada derin diyafram egzersizleri yapmak hücrelerine adeta bir bayram havası yaşatacaktır. Bol oksijen almak, beyin fonksiyonlarını rahatlatarak gün içindeki enerjini ve odaklanma gücünü ikiye katlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars Jüpiter altmışlığı mide zarına, mide asidi üretimine ve sindirim florasının dengesine yoğun bir frekans yansıtıyor. Duygusal cesaret anları ve atılan yeni adımlar, midende ufak kasılmalara veya heyecan kaynaklı sindirim hızlanmalarına neden olabilir.

Mide mukozasını korumak ve hücrelerini yatıştırmak için papatya veya rezene gibi doğal çaylara yönelmek, asitli gıdalardan uzak durmak oldukça faydalıdır. Bedeninin duygu merkezine göstereceğin bu şefkat, gün boyu kendini çok daha hafif hissetmeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars Jüpiter altmışlığı kan dolaşımı hızına, kalp ritmine ve kardiyovasküler sistemine çok dinamik bir enerji gönderiyor. Sosyalleşmenin getirdiği coşku, nabzında ufak hızlanmalara veya enerjini atamama hissine yol açabilir.

Dolaşım sistemini dengelemek ve kalp hücrelerini desteklemek için açık havada hafif tempolu yürüyüşler yapmak harika bir hücresel bakımdır. Nefes ritmini düzenleyerek kan akışını rahatlatmak, bedenine zindelik ve huzur getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Mars Jüpiter altmışlığı bağırsak florasının emilim kapasitesine ve hücrelerin besin sentezleme hızına doğrudan temas ediyor. Bedeninin yapılandırıcı enerjisinin arttığı bugün, faydalı mineralleri hücrelerine taşımak için harika bir fırsat var.

Sindirim sistemini desteklemek adına fermente gıdalar tüketmek ve lifli besinlere yönelmek bağırsak sağlığına büyük katkı sağlar. İkinci beynine yapacağın bu hücresel bakım, genel bağışıklığını ve yaşamsal enerjini hızla yukarı taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Mars Jüpiter altmışlığı böbreklerin filtreleme kapasitesine ve bedenin hücresel hidrasyon oranına uyarıcı bir enerji gönderiyor. Eylem ve keşif arzusuyla gün boyu aktif kalmak, bedensel sıvı kaybını anlık olarak artırabilir.

Hücrelerini nemli tutmak ve böbrek fonksiyonlarını desteklemek için su tüketimini ihmal etmemeli, asitli içeceklerden uzak durmalısın. Bedenini içeriden doğru bir şekilde sulamak, sana taze bir cilt ve gün boyu sürecek sarsılmaz bir zindelik sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Mars Jüpiter altmışlığı hücresel yenilenme süreçlerine ve hormonal dengenin biyolojik ritmine güçlü bir frekans iletiyor. Bedenin toksinlerden veya eski enerjilerden arınmak için metabolizmanı hafifçe hızlandırabilir.

Bu arınma sürecine destek olmak için antioksidan deposu gıdalar (pancar, nar, yaban mersini) tüketmek ve yeterli uykuya özen göstermek hücrelerine şifa olacaktır. Bedeninin kendini yenileme kapasitesine duyduğun saygı, sana taptaze bir enerji olarak geri döner. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars Jüpiter altmışlığı karaciğerin toksin süzme kapasitesine ve hücrelerin enerji sentezleme hızına doğrudan bir titreşim gönderiyor. Coşkulu enerji ve eylem gücü, bedeninin hücresel düzeyde hararetini anlık olarak artırabilir.

Karaciğer hücrelerini desteklemek ve bedeni serinletmek için yeşil çay, limonlu ılık su gibi doğal arındırıcılara yönelmek oldukça faydalıdır. Toksin atımını kolaylaştırmak, fiziksel hafifliğini artırarak sana berrak bir zihin sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Mars Jüpiter altmışlığı iskelet sistemine, kıkırdak dokularına ve kemik hücrelerinin kalsiyum tutma kapasitesine yapılandırıcı bir enerji sunuyor. Fiziksel rutinlerine getireceğin yeni hareketler, eklemlerinde anlık esneme ihtiyaçları doğurabilir.

İskelet sistemini desteklemek için postür egzersizleri yapmak ve mineral açısından zengin gıdalar (kefir, badem, yeşil yapraklılar) tüketmek kemik dokuna büyük bir şifa verecektir. Taşıyıcı kolonlarını beslemek sana dik, sağlıklı ve güçlü bir duruş kazandırır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Mars Jüpiter altmışlığı damar çeperlerinin esnekliğine ve bedenin oksijen taşıma hızına çok dinamik bir frekans gönderiyor. Eğlenceli ve hareketli aktiviteler sırasında kan akışının hızlanması, bedeninde anlık ısınmalara ve enerji patlamalarına neden olabilir.

Kardiyovasküler sistemini desteklemek için bol sıvı tüketmek ve kırmızı orman meyveleri (antioksidan) yemek dolaşımına harika bir fayda sağlar. Ritmik hareketlerle kan dolaşımını canlı tutmak, hücresel bazda sana gençlik ve tazelik sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Mars Jüpiter altmışlığı lenf sıvısının dolaşım hızına ve bağışıklık sisteminin hücresel savunmasına şifalı bir titreşim yayıyor. Ev içi hareketlilik ve bedensel eylem, toksinlerin lenf yollarıyla daha hızlı atılmasına olanak tanıyacak.

Bu hücresel arınmayı desteklemek için ılık duşlar almak, ayak tabanlarına ve bacaklarına aşağıdan yukarıya doğru nazik fırçalama (kuru fırça) masajları yapmak dolaşımını harika bir şekilde canlandırır. Bedenine göstereceğin bu ev bakımı, sana derin bir zindelik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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