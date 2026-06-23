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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 24 Haziran Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 24 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 24 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs Satürn üçgeni bedendeki kolajen üretimine ve cilt bariyerinin yapısal sağlamlığına doğrudan etki ediyor. Hücre yenilenmesinin disiplinli bir şekilde çalıştığı bu süreç, cildine sıkılık ve elastikiyet kazandırmak için harika bir fırsattır.

Anti-aging (yaşlanma karşıtı) bakım rutinlerine başlamak veya hyaluronik asit içerikli besinler tüketmek bedeninin dış zırhını kuvvetlendirecektir. Cildine yapacağın bu hücresel yatırım, uzun vadede parlak ve sağlıklı bir görünüm sunar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş Neptün karesi bağışıklık sisteminin histamin yanıtlarına ve alerjik eğilimlere ince bir titreşim yayıyor. Bedeninin dış etkenlere karşı anlık hassasiyetler geliştirmesi, ciltte ufak kızarıklıklar veya dönemsel alerjiler yaratabilir.

Hücresel savunmanı yatıştırmak için bağışıklık sistemini yoran işlenmiş gıdalardan kaçınmak ve C vitamini deposu besinlere yönelmek oldukça faydalıdır. Bedenine ihtiyacı olan arınma fırsatını vermek, bağışıklık kalkanını hızla onaracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bedenin derin detoksifikasyon (arınma) mekanizmalarına ve ter bezlerine güçlü bir etki bırakıyor. Toksinlerin vücuttan atılma hızının arttığı bu süreçte, metabolizman hücresel bir temizliğe ihtiyaç duyacak.

Bu arınma döngüsünü desteklemek için yeşil yapraklı sebzelerden oluşan alkali sıvı kürlerine yönelmek ve su tüketimini artırmak karaciğerini çok rahatlatır. Bedeninden uzaklaştırdığın toksinler, enerji seviyeni doğrudan yukarı taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Venüs Satürn üçgeni diş minelerine, kemik dokusuna ve iskelet sisteminin mineral dengesine yapılandırıcı bir frekans gönderiyor. Bedensel sağlamlığın arttığı bugün, kalsiyum depolarını doldurmak hücrelerine büyük bir şifa verecektir.

Diş ve kemik sağlığını korumak adına mineral takviyelerine yönelmek, kemik suyu gibi kolajen bazlı gıdalar tüketmek harika bir bakımdır. İskelet sistemini içeriden desteklemek, fiziksel duruşuna da güçlü ve dik bir form kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş Neptün karesi epifiz bezinin çalışmasına ve sirkadiyen ritmine (biyolojik saat) hassas bir etki yapıyor. Melatonin üretimindeki ufak dalgalanmalar, gece uykusuna dalış sürecini uzatarak sabahları enerjisiz hissetmene yol açabilir.

Uyku düzenini sağlamak için akşam saatlerinde ekran ışıklarını filtrelemek ve karanlık ortamlarda dinlenmeye çekilmek hücrelerinin yenilenmesi için elzemdir. Bedeninin biyolojik ritmine saygı duymak, gün boyu zindeliğini korumanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs Satürn üçgeni keratin üretimine, saç köklerine ve tırnak sağlığına son derece destekleyici bir enerji yansıtıyor. Hücresel yapılanmanın güçlendiği bu transit, saç dökülmelerini yavaşlatmak veya tırnak kırılmalarını önlemek için idealdir.

Biyotin ve çinko açısından zengin gıdalar tüketmek, saç derisine doğal yağlarla masaj yapmak bedeninin bu onarım sürecini hızlandıracaktır. Dış görünüşüne yapacağın bu köklü yatırım, estetik enerjini zirveye taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bağırsak hareketliliğine ve alt karın bölgesinin enerji akışına doğrudan temas ediyor. Sindirim sisteminin derin bir arınma moduna girmesi, metabolizmanı hızlandırarak seni toksinlerden kurtarmaya çalışacak.

Bağırsak floranı rahatlatmak için lifli gıdalar tüketmek ve ağır hayvansal proteinlerden bir günlüğüne uzak durmak sindirim enzimlerini yatıştırır. Bedeninin ikinci beyni olan bağırsaklarını dinlendirmek, bağışıklığını da tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş Neptün karesi lenf kanallarına ve bedenin sıvı tutma kapasitesine yönelik ince bir uyarı gönderiyor. Hücrelerindeki yavaşlayan sıvı akışı, sabah uyandığında göz altlarında veya parmaklarında hafif bir ödem hissi bırakabilir.

Lenfatik sistemi canlandırmak için sodyum tüketimini kısmak ve maydanoz, salatalık gibi doğal diüretik gıdalara yönelmek hücrelerine nefes aldırır. Bedenindeki bu ödemi atmak, fiziksel olarak sana büyük bir hafiflik ve rahatlama sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay'ın Akrep burcuna geçişi hormonal dengene ve üreme sistemi organlarının ritmine güçlü bir frekans iletiyor. Bedensel döngülerin derinleştiği bu süreç, enerji seviyende dalgalanmalara veya ufak ruhsal hassasiyetlere neden olabilir.

Hormonal sistemi yatıştırmak ve hücrelerini desteklemek için sağlıklı yağ asitlerine (omega-3) yönelmek, bitkisel çaylarla bedenini sıcak tutmak harika bir şifadır. Bedeninin kendi ritmini bulmasına izin vermek, hücresel dinginliğini geri getirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Venüs Satürn üçgeni omurga dizilimine, eklem sıvılarına ve bedenin genel taşıyıcı kolonlarına çok yapıcı bir enerji taşıyor. Kronikleşmeye yüz tutmuş sırt veya bel hassasiyetlerinin, hücrelerin kendi kendini onarma kapasitesiyle hafiflediğini göreceksin.

Bu yapısal şifayı desteklemek için postür egzersizleri yapmak ve esneme hareketleriyle omurganın esnekliğini artırmak iskelet sistemine büyük fayda sağlar. Bedeninin taşıyıcı merkezine vereceğin bu destek, duruşunu çok daha sağlıklı kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş Neptün karesi sinir sisteminin hücre yenilenme hızına ve bedenin elektriksel iletim ağına hassas bir etki yapıyor. Çevresel uyaranlara karşı artan hassasiyet, kaslarında anlık seğirmelere veya ufak yorgunluklara neden olabilir.

Sinir hücrelerini yatıştırmak için magnezyum zengini besinlere yönelmek ve gün içinde kısa meditasyon molaları vermek elektriksel dengeni koruyacaktır. Zihnini ve sinir ağını dinlendirmek, bedenine ihtiyacı olan dinginliği hızla geri kazandırır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay'ın Akrep burcuna geçişi karaciğer enzimlerine ve bedenin kan temizleme kapasitesine çok derin bir titreşim yansıtıyor. Hücresel bazda başlayan bu temizlik süreci, cildine yansıyan ufak pürüzleri içeriden dışarıya onarmaya başlayacak.

Karaciğerini desteklemek ve kan dolaşımını rahatlatmak için bol su tüketmek, antioksidan deposu kırmızı meyvelere yönelmek harika bir bakımdır. Kanının arınması, hücrelerine daha fazla oksijen taşıyarak sana taze bir yaşam enerjisi sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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