Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs ve Satürn arasındaki üçgen açı, seni her zamanki hızlı yapından koparıp son derece yavaş ve ağır ilerleyen bir arşiv işinin içine çekiyor. Çalıştığın yerde tozlu rafları düzenlemek, yıllanmış evrakları tasnif etmek veya kimsenin ilgilenmediği eski bir departmanın başına geçmek gibi çok sabır gerektiren bir sorumluluk alacaksın.

Bu sessiz ve durağan mesai, aslında şirket içinde kalıcı bir temel atmanı sağlıyor. Herkesin kaçtığı bu sıkıcı evrak işi, günün sonunda sana çok uzun vadeli ve sağlam bir sözleşmenin kapısını aralayacak. Hızlı koşmayı bırakıp, sağlam yürümeyi seçiyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızdaki tutkulu tartışmaları bir kenara bırakıp, sadece faturaları, kira sözleşmelerini veya geleceğin maddi temellerini konuştuğunuz çok ciddi bir akşam geçireceksiniz. Güven, romantizmin önüne geçiyor. Bekar bir Koç burcu isen, bugün yaşça senden büyük, çok olgun ve hayatını garanti altına almış biriyle tanışıyorsun. Onun ağırbaşlı tavrı, sana aradığın sarsılmaz limanı sunacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...