Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, geçmişte başarısız olduğun veya çekindiğin bir konuda seni aniden sahneye davet ediyor. Önceden sunum yapmaktan veya bir fikri topluluk önünde savunmaktan çekinmiş olabilirsin. Ancak bugün yöneticilerinin karşısına çıkıp kusurlu ama gerçekçi bir projeyi büyük bir öz güvenle anlatacaksın. Zayıflıklarını saklamadan, dürüstçe ortaya koyduğun bu tavır herkesi etkileyecek.

İş hayatında kendi eksiklerini bir güce dönüştürmeyi başardığın bu cumartesi, profesyonel itibarını inanılmaz bir noktaya taşıyor. İnsanlar parlak dürüstlüğüne ve maskesiz liderliğine hayran kalacak. Mesai bitiminde bu şeffaf enerjiyi özel hayatına da taşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün partnerine karşı içindeki tüm duvarları yıkıyorsun. Zayıf yanlarını veya korkularını onunla dürüstçe paylaşman, aranızdaki sevgiyi sarsılmaz bir güvene dönüştürecek. Bekar bir Koç burcu isen, her zaman güçlü ve yenilmez görünme çabasını bugün bırakıyorsun. Maskesiz, doğal ve hafif kırılgan haline şefkatle yaklaşan, seni olduğun gibi kabul eden anlayışlı biriyle derin bir sohbete adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...