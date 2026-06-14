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Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 15 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 15 Haziran Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 15 Haziran Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, İkizler burcunda doğan Yeni Ay pazartesi sabahı ofiste yöneticilerinle aranda bir iletişim sınavı başlatıyor. Beklediğin terfinin, sırf şirket içi kulis faaliyetlerine katılmadığın için başkasına verildiğini öğrenebilirsin. Sadece çok çalışmanın yetmediğini, iş dünyasındaki diplomasi ağını da kurman gerektiğini sert bir yüzleşmeyle anlamak üzeresin.

Bu adaletsizliğin yarattığı asabiyet ise iş çıkışında kendini yoğun bir trafikte bulmanla biraz daha artabilir. Tam da bu noktada eve gitmek yerine bilmediğin sokaklarda yürümek, kulaklığını takıp sadece yürüyüş ritmine odaklanmak zihnini boşaltmana yarayacaktır. Ayrıca, beklentilerini sıfırladığında, yeni bir strateji kurmak için ihtiyaç duyduğun berraklığı da bulabilirsin.

Aşk cephesinde ise geçmişin külleri havalanıyor. Eski bir partner, aniden gönderdiği uzun bir özür mesajıyla yeniden hayatına sızmaya çalışacak. Eskiden olsa bu mesaja öfkeyle veya tutkuyla cevap verirdin. Bugün ise hissizleştiğini fark edip mesajı okuduktan sonra hiçbir cevap yazmadan silip atıyorsun. Sessizliğin en büyük intikam olduğunu keşfettiğin bir akşam. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, İkizler burcundaki Yeni Ay sana dijital dünyada yeni bir girişim fırsatı sunuyor ancak işler planladığın gibi pürüzsüz ilerlemiyor. Aylardır üzerinde çalıştığın e-ticaret siten veya dijital projen, tam lansman günü teknik bir arıza yüzünden çökebilir. Kodlarla ve altyapı sorunlarıyla boğuşmak, sabrını ciddi şekilde sınayacak.

Bilgisayar ekranındaki hata mesajlarından bunalıp öğleden sonra fişi çekme kararı alıyorsun. Teknolojinin hantallığına inat, mutfağa girerek veya el becerisi gerektiren somut bir işe yönelerek somut dünyada bir şeyler üretme ihtiyacını gidereceksin. Sanal dünyanın stresi, fiziksel bir uğraşla dağılıyor.

Aşkta ise şefkatin eyleme dönüştüğü bir gün. Partnerin, senin bu dijital krizini çözmek için işin teknik kısmını sessizce devralıp sen başka işlerle uğraşırken sorunu halledecek. Onun bu ince düşünülmüş yardımı, romantik sözlerden bin kat daha değerli gelecek. Bekarsan, internetteki arızayı çözmek için telefonda destek aldığın müşteri temsilcisiyle veya teknik bir uzmanla, kriz anında başlayan ve mizaha dönüşen beklenmedik bir sohbetin içine çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, kendi burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kurumsal dünyadaki eski tabulara savaş açmanı sağlıyor. Pazartesi sabahı şirketin iletişim dilini veya markanın vizyonunu tamamen yenileyecek cesur bir sunum yapıyorsun. Ancak geleneksel kafadaki patronların bu fikri fazla riskli bularak reddetmesi, ofiste bir nesil çatışmasının fitilini ateşleyecek.

Vizyonunun reddedilmesi, mesai sonrasında seni dijital bir temizliğe itiyor. Sosyal medya hesaplarındaki eski fotoğrafları silmek, rehberindeki gereksiz numaraları engellemek ve dijital ayak izini sıfırlamak isteyeceksin. İş yerindeki yenilenme engellense de, kişisel hayatında bu temizliği acımasızca yapıyorsun.

Aşk hayatında ise küçük çaplı bir deprem kapıda. Çok iyi anlaştığını düşündüğün, saatlerce yazıştığın bir flörtünün aslında hayatında başka biri (veya evli) olduğunu şans eseri öğrenebilirsin. Olay çıkarmadan, sadece tek bir ekran görüntüsü atıp her yerden engelleyerek bu yalanı saniyeler içinde çöpe atıyorsun. Akılcılığın, duygusal bir yıkım yaşamanı engelliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, İkizler Yeni Ayı sana ofiste bir dedektif rolü biçiyor. Departman bütçesinde veya ortak bir dosyada arka planda çalışan bir iş arkadaşının yaptığı kritik bir hatayı, belki de bir usulsüzlüğü şans eseri fark ediyorsun. Bu gerçeği yöneticilere sunup sunmamak arasında etik bir ikilem yaşayacağın, içsel bir pazartesi seni bekliyor.

Eve döndüğünde bu sırrı taşımanın ağırlığı, seni gereksiz eşyalardan kurtulma hissine itecek. Evdeki kullanılmayan abonelikleri iptal etmek, cüzdanındaki eski fişleri çöpe atmak ve hayatındaki gereksiz kalabalıklardan arınmak, ruhundaki adalet arayışının fiziksel bir dışavurumu olacak.

Aşkta ise hasır altı edilen konular patlak veriyor. İlişkinde uzun zamandır aynı evi paylaşan iki ev arkadaşına döndüğünüzü fark edip akşam yemeğinde o zorlu 'biz nereye gidiyoruz?' konuşmasını başlatıyorsun. Yüzleşmek acıtsa da, bu dürüstlük ilişkinin kaderini belirleyecek. Bekarsan, sır tutabilen ve hayatındaki krizleri sessizce yönetebilen, sana akıl hocalığı yapan olgun bir iş bağlantınla aranda sınırları aşan derin bir zihinsel çekim filizleniyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, İkizler burcundaki Yeni Ay sana pazartesi sabahı liderlik edeceğin bir eğitim, atölye veya sunum fırsatı sunuyor. Ancak sahneye çıktığında beklediğin hayranlık dolu izleyici kitlesi yerine, seni sürekli eleştiren, sorularıyla sıkıştıran zorlu bir grupla karşılaşacaksın. Egonun test edildiği bir performans sergiliyorsun.

Mesai bitiminde bu eleştirilerin yarattığı gerginliği atmak için dostlarını arayıp bir kahve içmek isteyeceksin. Ancak herkesin kendi meşguliyeti olması ve planlarının iptal edilmesi, kendini tuhaf bir şekilde yalnız hissetmene yol açacak. Sahnenin parlak ışıklarından sonra kendi odanın sessizliğiyle yüzleşiyorsun. Bu içe dönüş ise bambaşka bir yükselişin habercisi olabilir, iyi düşün! 

Aşk hayatında ise kararlılık ön planda. Seni etkilemek için pahalı hediyeler alan, maddi gücü yerinde ama sohbeti sıkıcı ve vizyonsuz olan bir adayı kesin bir dille reddediyorsun. Paranın veya statünün senin entelektüel ihtiyacını karşılamadığını görmek, ne istediğini sana çok net öğretiyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin yoğun iş temposu yüzünden pazartesi sendromunun uzaması, evde kendi başının çaresine bakmanı ve bireyselliğini hatırlamanı sağlayacak. Biraz özgürlük ise sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, İkizler Yeni Ayı pazartesi sabahı ofiste sana mentörlük veya eğitmenlik görevi veriyor. Ancak sana emanet edilen yeni personel veya stajyer öylesine yetersiz ve algısı kapalı biri ki, ona bir işi öğretmek kendi işini yapmaktan on kat daha zor gelecek. Sabrının sınırlarında bir mesai geçiriyorsun.

Ofisteki bu eğitim stresi, tüm enerjini emecek. Akşam eve döndüğünde, düzen takıntını dahi bir kenara bırakıp tezgahtaki bulaşıklara veya salondaki dağınıklığa dokunmadan doğrudan uyumayı seçeceksin. Bazen mükemmel olmak değil, sadece sakin kalmak istersin. İşte bu an üzerindeki yüklerden arınmanı sağlayacak! 

Aşkta ise bu yorgunluk sorun yaratıyor. İlişkinde partnerin, senin sürekli bitkin olmandan ve ona vakit ayıramamandan şikayet ederek küçük çaplı bir kriz çıkarabilir. 'Ben dışarıda savaşıyorum' savunması, aranızdaki soğukluğu sadece artıracak. Bekarsan, iş ortamındaki iletişim kaosundan o kadar usandın ki, sana hafta sonu için plan teklif eden flörtüne cevap vermeyi bile erteliyorsun. Aşka ayıracak gram enerjin kalmadı mı? Bize soracak olursan, bunu yeniden düşünmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, İkizler Yeni Ayı projelerinde bir ilerleme beklerken, pazartesi sabahı önüne devasa bir bürokratik veya yasal engel çıkarıyor. Hazırladığın kreatif bir kampanya, hukuk departmanına veya resmi bir evrak onayına takılarak süresiz olarak durdurulabilir. Kuralların yaratıcılığını prangalaması canını sıkacak.

İş çıkışında bu resmiyet, noterde veya devlet dairesinde halletmen gereken bir evrak işine dönüşüyor. Beklediğin sıranın gelmemesi, eksik bir fotokopi yüzünden işlemlerin yarına sarkması gibi sinir bozucu prosedürler, nezaketini bir kenara bırakıp sesini yükseltmene neden olabilir.

Peki ya aşk? Akşam yemeğinde flört ettiğin veya yeni tanıştığın biriyle siyasete, etiğe veya toplumsal bir konuya dair çok ters düşeceksin. Onun sığ ve çıkarcı bakış açısı mideni bulandıracak ve nezaket kalkanını indirip yemeği yarıda keserek masadan kalkacaksın. Zira prensiplerin aşktan çok daha önemli. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, evrak işlerinin stresiyle eve döndüğünde partnerinin duyarsız bir esprisi ortamı aniden gerebilir. Ancak zarafetle konuyu kapatıp sessizliğe bürünmeyi seçeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, İkizler Yeni Ayı pazartesi günü şirketine veya girişimine ihtiyaç duyulan büyük fonu/krediyi getiriyor. Ancak sözleşmeyi okuduğunda, bu paranın karşılığında şirketin yönetiminde veya projede ciddi bir hisse/kontrol hakkından vazgeçmen gerektiğini fark edeceksin. Kontrolü paylaşmak senin doğana tamamen aykırı.

Gün boyunca yüzdeleri, kâr marjlarını ve kaybedeceğin bağımsızlığı hesaplayarak zihnini yoruyorsun. Masadaki parayı almak için kendi gücünden taviz vermeye değer mi sorusu, seni ofiste derin bir sessizliğe ve stratejik bir analize itecek. Son karar için ise acele etme, iyi düşün! 

Aşk hayatında ise sadakatin ve derin bağlılığın en net örneğini sergiliyorsun. Partnerinin ailesiyle ilgili yaşayacağı bir sağlık sorunu veya finansal krizde, onu yalnız bırakmayıp tüm yükü kendi omuzlarına alıyorsun. Sözlerle değil, eylemlerinle onun en büyük sığınağı olacaksın. Bekarsan, sana sürekli başarılarından bahsedenleri değil, hayatında yaşadığı bir başarısızlığı veya hüznü seninle dürüstçe paylaşan yaralı ruhu çekici buluyorsun. Şefkatle başlayan bir yakınlaşma kapıda. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, İkizler burcundaki Yeni Ay, pazartesi sabahı karşına uluslararası bir müşteri veya yabancı bağlantılı yeni bir proje çıkarıyor. Ancak sözleşmeyi imzalarken veya toplantı sırasında, dilden veya kültürel farklılıklardan kaynaklanan ciddi bir tercüme hatası süreci kilitleyecek. İletişimsizlik, anlaşmayı iptalin eşiğine getirebilir.

Ofiste bu dil veya kültür bariyerini aşmak için çevirmenlerle uğraşmak, farklı saat dilimlerine göre çalışmak gününü kaosa çevirecek. Doğrudan ve hızlı ilerlemeyi seven yapın, bu evrak trafiğinde adeta boğulacak ve sabrının son demlerini yaşayacaksın.

Aşkta ise radikal bir bitiş veya coğrafi bir karar var. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan bir Yay burcu isen, bu yorucu iletişimsizliğe daha fazla dayanamayıp akşamki görüntülü aramada ilişkiyi medenice bitirme kararı alıyorsun. Ekranlardan yaşanan aşk artık sana yetmiyor. Ama aynı evde yaşıyorsanız, partnerinin aniden ortaya attığı taşınma veya yurt dışına gitme fikri, ilişkide hararetli ama heyecanlı bir gelecek planlamasına dönüşecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, pazartesi sabahı ofise adım attığında, departmandaki kilit bir ismin aniden istifa ettiğini veya uzun bir rapor aldığını öğreniyorsun. İkizler Yeni Ayı iletişim dengelerini bozarken, o kişinin yapması gereken üç kişilik iş yükü anında senin masana yığılıyor. Organizasyon şeması çöküyor ve sen tek başına direksiyonu devralıyorsun.

Tüm bu krizleri çözerken mesai saatleri dışına sarkacaksın. Akşam arkadaşlarınla veya ailenle planladığın yemeği iptal edip boş ofiste klavye başında tek başına çalışmak zorunda kalman, içindeki adalet duygusunu fena halde sarsacak. Emek sömürüsüne uğradığını hissediyorsun. Ancak bu kariyerinde güçlü bir sıçrayış yaşamanı sağlayacak eşsiz bir fırsat olabilir. 

Bu mesai, aşk hayatında sert bir restleşmeye yol açıyor. İlişkinde partnerin, senin sürekli işi seçmenden, planları iptal etmenden öylesine sıkılmış durumda ki; eve geldiğinde onu küçük bir valiz hazırlamış veya bu hafta arkadaşlarında kalmaya karar vermiş şekilde bulabilirsin. Seni terk etmiyor, sadece varlığının kıymetini anlaman için sert bir mesaj veriyor. Bekarsan, ofiste sabahladığın bu akşam, seninle aynı kaderi paylaşan bir mesai arkadaşınla yediğiniz sipariş pizza eşliğinde, iş dedikodularından doğan çok samimi ve beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, İkizler Yeni Ayı pazartesi sabahı sana çok heyecan duyduğun, yaratıcı bir projeyi müşteriye sunma şansı veriyor. Aylardır üzerinde çalıştığın o yenilikçi ve sınır tanımayan konsepti masaya koyduğunda, müşterinin senden daha sıradan ve kurumsal bir iş istemesi hayal kırıklığı yaratacak. Vizyonun, vasatlık duvarına çarpıyor.

Fikirlerinin anlaşılmaması ve sıradanlığa zorlanmak, mesai bitiminde seni topluma karşı tuhaf bir yabancılaşmaya itecek. Sığ sohbetlere girmemek için telefonunu kapatıp sadece seninle aynı zihniyeti paylaşan küçük ve spesifik bir internet forumuna veya anonim bir gruba sığınıyorsun. Kendi kabileni dijitalde buluyorsun.

Peki ya aşk? Bekarsan, gerçek hayattaki sığ karakterlerden tamamen ümidini kesip, bu anonim internet forumlarında biriyle tamamen zihinsel bir çekim yaşıyorsun. İsimlerinizi veya fotoğraflarınızı bile bilmeden, saatlerce sanat ve teknoloji konuşarak kurduğunuz bu bağ, sana gerçek dünyadaki tüm ilişkilerden daha samimi gelecek. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinin estetik veya sanatsal zevkini kıyasıya eleştirebilir, izlediğiniz bir film üzerinden inatçı bir entelektüel kavgaya tutuşabilirsiniz. Zıtlıklar tutku yaratacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, pazartesi sabahı İkizler Yeni Ayı, iş yerindeki insan kaynakları veya muhasebe departmanıyla aranda sinir bozucu bir yanlış anlaşılma yaratıyor. Yıllık izninle, priminle veya mesai saatlerinle ilgili eksik hesaplanmış bir tablo önüne geldiğinde, hakkının yendiğini hissedip sessizliğini bozmak zorunda kalacaksın.

Bütün gününü e-postalar yazarak, hakkını ispatlayacak eski belgeleri arayarak geçireceksin. Resmi diller ve soğuk kurallar, senin o akışta kalmayı seven ruhunu fena halde daraltacak. Aman dikkat, günü bitirdiğinde, kurumsal hayatın duygusuz bir makine gibi çalışan enerjisinden bir kez daha nefret edebilirsin! 

Peki ya aşk? Beraberliğinde bugün partnerin senin yorgun ve haksızlığa uğramış halini görünce, sana destek olmak için şahane bir güven alanı yaratıyor. Akşam eve geldiğinde senin için hazırlanmış bir yemek ve seni yargılamadan dinleyen omuz, ofisteki tüm stresi unutturacak. Sevginin iyileştirici gücünü hissediyorsun. Bekarsan, sırlarını paylaştığın ve yakın dost olarak gördüğün birinin, aslında hoşlandığın kişiye yaklaşmaya çalıştığını öğrenip küçük çaplı bir ihanet acısı tadabilirsin. Dost bildiklerinin maskesi düşüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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