Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, İkizler burcunda doğan Yeni Ay pazartesi sabahı ofiste yöneticilerinle aranda bir iletişim sınavı başlatıyor. Beklediğin terfinin, sırf şirket içi kulis faaliyetlerine katılmadığın için başkasına verildiğini öğrenebilirsin. Sadece çok çalışmanın yetmediğini, iş dünyasındaki diplomasi ağını da kurman gerektiğini sert bir yüzleşmeyle anlamak üzeresin.

Bu adaletsizliğin yarattığı asabiyet ise iş çıkışında kendini yoğun bir trafikte bulmanla biraz daha artabilir. Tam da bu noktada eve gitmek yerine bilmediğin sokaklarda yürümek, kulaklığını takıp sadece yürüyüş ritmine odaklanmak zihnini boşaltmana yarayacaktır. Ayrıca, beklentilerini sıfırladığında, yeni bir strateji kurmak için ihtiyaç duyduğun berraklığı da bulabilirsin.

Aşk cephesinde ise geçmişin külleri havalanıyor. Eski bir partner, aniden gönderdiği uzun bir özür mesajıyla yeniden hayatına sızmaya çalışacak. Eskiden olsa bu mesaja öfkeyle veya tutkuyla cevap verirdin. Bugün ise hissizleştiğini fark edip mesajı okuduktan sonra hiçbir cevap yazmadan silip atıyorsun. Sessizliğin en büyük intikam olduğunu keşfettiğin bir akşam. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...