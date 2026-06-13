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Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 14 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 14 Haziran Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 14 Haziran Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu pazar gününü daha önce hiç denemediğin, sabır gerektiren yeni bir hobiye ayırabilirsin. Belki seramik hamuruyla uğraşacak, belki de boş bir tuvale renkleri karıştıracaksın. Ancak ortaya çıkan sonucun hayalindeki gibi kusursuz olmaması, gökyüzündeki Venüs ile Chiron'un etkisiyle içten içe yeteneklerini sorgulamana neden olabilir.

Oysa ki bir şeyleri ilk denemede mükemmel yapmak zorunda değilsin. Zihnindeki bu performans baskısını susturup sadece çamura veya boyaya dokunmanın keyfini çıkarmalısın. Zira sürecin kendisi, elde edeceğin sonuçtan çok daha iyileştiricidir.

Peki ya aşk? Beraberliğinde partnerinin desteği her zamankinden önemli hale geliyor. Yaptığın hatalara da sürprizlere de tatlı bir tebessümle destek vermesi, değer görme ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak. Birlikte zaman geçirmek ve gülüşmek pazar gününe neşe katacak. Bekarsan, alışveriş yapmak için plansız bir şekilde girdiğin bir dükkanda veya bir kurs araştırması sırasında, seninle aynı acemi heyecanı paylaşan biriyle ayaküstü başlayan sohbet, gününe tatlı bir tebessüm bırakabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu pazar sabahı aniden dolaplarını boşaltma ve eski eşyalardan kurtulma dürtüsüyle uyanıyorsun. Yıllardır atmaya kıyamadığın, bir gün giyerim dediğin kıyafetleri poşetlere doldururken, geçmişte eşyalarla kurduğun bağlar Venüs ile Chiron'un karesinin etkisiyle hafif bir hüzün yaratabilir. Sahip oldukların üzerinden değer arayışını sorguladığın bir gün.

Birkaç parça eski eşyayı elinden çıkarmak sana ilk başta zor gelse de, odanda açılan boş alan nefes almanı sağlayacak. Geçmişin yüklerini başkalarına bağışlayarak veya atarak, hayatına yeni fırsatların girmesi için harika bir yer açıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkinde eski bir kırgınlığı, hayatındaki diğer fazlalıklar gibi geride bırakma kararı alıyorsun. Partnerinle arandaki bir konuyu artık uzatmamak, evin havasını tazeleyecek. Bekarsan, eski sevgilinden kalan bir tişörtü veya hediyeyi nihayet hayatından uzaklaştırıp, kalbini yeni bir hikayeye açmaya hazır olduğunu kendi kendine ilan ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu pazar gününü sessizliğe ve doğaya ayırmak isteyeceksin. Her zamanki kalabalık ortamlardan kaçıp, tek başına ormanda veya deniz kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmak planların arasında. Ancak bu sessizlik içinde, Venüs ile Chiron karesinin etkisiyle 'arkadaşlarım ben aramazsam beni aramıyor mu?' şüphesi içini kemirebilir.

İnsanların ilgisini kendi değerinle ölçme gafletine düşmemelisin. Bazen herkes kendi hayat telaşına düşer. Doğanın içindeki bu inziva, dış sesleri susturup kendi iç sesinle barışman için evrenin sana sunduğu çok özel bir şifa fırsatıdır.

Peki ya aşk? Beraberliğinde sözlere ihtiyaç duymadığın, partnerinle sadece yan yana yürüyüp manzarayı izlediğin huzurlu bir pazar. Kelimelerin eksikliği aranızdaki sevgiyi eksiltmiyor, aksine sessizliğin sarsılmaz güvenini inşa ediyor. Bekarsan, flört aşamasında olduğun kişinin bugün sana mesaj atmaması ilk başta moralini bozsa da, telefon ekranına bakmayı bırakıp anın tadını çıkardığında bağımsızlığının keyfine varıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu pazarını yeni aldığın teknolojik bir aletin kurulumuna veya karmaşık bir bilgisayar programını öğrenmeye adıyorsun. Kullanım kılavuzunu okurken işlerin beklediğin gibi gitmemesi, Venüs ile Chiron karesinin tetiklemesiyle içindeki 'ben bu konulara hiç yatkın değilim' hissini uyandırarak öz güveninde minik bir sarsıntı yaratabilir.

Belki de makinelerle savaşmak yerine kendine küçük molalar vermelisin. Anlamadığın bir detayı araştırmak veya dışarıdan destek almak seni başarısız yapmaz. Soğukkanlı kalıp adımları sırayla takip ettiğinde zorlu işin üstesinden geleceksin.

Peki ya aşk? İlişkinde duygusal dramalar yerine, çözülemeyen problemi veya anlamadığın bir işi partnerinle beraber bir takım gibi çözmeye çalışıyorsun. İş birliği yapmak aranızdaki dinamiği kuvvetlendiriyor. Bekarsan, dijital bir forumda veya sosyal medyada sorduğun bir soruya detaylı ve esprili bir cevap veren kişiyle, ortak ilgi alanları üzerinden son derece zekice bir diyaloğa başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu pazar gününü her zamanki gibi göz önünde olmak yerine, arka planda kalarak gönüllü bir işe veya başkalarına yardıma ayırıyorsun. Belki bir barınağa gidiyor, belki de taşınan bir komşuna el uzatıyorsun. Yaptığın fedakarlığın yeterince takdir edilmediğini hissetmek ise Venüs ve Chiron karesinin de etkisiyle kalbinde hafif bir kırgınlık uyandırabilir.

İyilik yaparken alkış beklememeyi deneyimlediğin çok asil bir gün. İnsanların sana anında minnettar olmaması, senin yaptığın değerli işin kıymetini düşürmez. Işıksız sahnelerde de ne kadar yüce bir kalbe sahip olduğunu kendine kanıtlıyorsun.

Peki ya aşk? Bekar bir Aslan isen, en gösterişsiz halinle, üzerinde eski kıyafetlerle yardım işlerine koştururken; senin bu doğal ve merhametli haline hayran kalan sürpriz biriyle göz göze gelebilirsin. Gerçek çekim vitrinde değil, kalptedir. İlişkisi olan bir Aslan isen, partnerin senin yorulduğunu görüp akşam için sessizce ortamı toparladığında, beklentisiz sevginin ne kadar güvenli olduğunu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün planlı programlı doğana inat, pazar sabahı aniden evden çıkıp rastgele bir otobüse veya trene biniyorsun. Nereye gideceğini bilmemek ilk başta içinde kontrolü kaybetme kaygısı yaratsa da, Venüs ile Chiron karesinin getirdiği şifalanma rüzgarıyla bu spontane hareketin özgürlük hissi hızla ağır basacak.

Her dakikanın planlı olmaması bazen hayatın sana sürprizler sunması için gerekli boşluğu yaratır. Gittiğin yerde salaş bir çay bahçesi keşfetmek veya yolda ilginç bir detay yakalamak, kontrolü bıraktığında anın ne kadar keyifli olduğunu sana kanıtlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak isen, partnerine 'hadi hemen hazırlan, çıkıyoruz' diyerek yapacağın bu plansız teklif, aranızdaki ilişki dinamiğine taze bir heyecan katacak. Rutinin dışına çıkmak ikinize de çok iyi gelecek. Bekarsan, bindiğin vapurda veya yürüdüğün sahilde yanına oturan bir yabancıyla, hiçbir beklenti olmadan, sadece o ana ait derin ve çok samimi bir sohbete dalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu pazar gününü o meşhur uyumunu arayarak değil, sınırlarını çizmek için sarsıcı bir tartışmaya girerek geçiriyorsun. Yakın bir arkadaşının veya akrabanın sana haksızlık yaptığını fark ettiğinde, Venüs ile Chiron karesinin de etkisiyle, olay çıkmasın diye susma huyunu rafa kaldırıp sesini yükseltiyorsun.

İnsanların sana kırılmasından korkarak kendi doğrularından taviz verdiğin fedakar dönem bitti. Masaya vurduğun bu yumruk, etrafındakilere senin kişisel sınırlarının ne kadar net olduğunu gösterecek. Çatışmadan kaçmamak seni içten içe müthiş güçlendiriyor.

Peki ya aşk? Bekar bir Terazi isen sana karışık sinyaller gönderen, ne istediği belli olmayan flörtü bugün lafı hiç dolandırmadan hayatından çıkarıyorsun. Ayrılığın getirdiği ufak sızı, netliğin verdiği ferahlıkla anında yok olacak. İlişkisi olan bir Terazi isen, partnerinle kişisel alan ihtiyacı üzerine yapacağın ciddi ama gerekli konuşma, aranızdaki saygı bariyerini yeniden ve daha sağlam bir şekilde inşa edecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu pazar gününü derine inmeden, sadece eğlence programları veya popüler diziler izleyerek geçiriyorsun. Zihninin karanlık sularına dalmamak, hafif ve yüzeysel kalmak Venüs ile Chiron karesinin etkisiyle sana garip bir suçluluk hissi verebilir. 'Neden daha üretken değilim?' sorgulaması tamamen yersizdir.

Sürekli derin anlamlar aramak veya kriz çözmek zorunda değilsin. Zihnini boşaltıp, hiçbir faydası olmayan ama seni güldüren içeriklere vakit ayırmak, zihinsel detoksun en saf halidir. Yüzeyselliğin ve dinlenmenin keyfini çıkar.

Peki ya aşk? İlişkinde partnerinle havadan sudan, dedikodulardan veya izlediğiniz bir filmin saçmalıklarından konuşarak kahkahalar atıyorsunuz. Ciddi konuları rafa kaldırmak, ilişkinin neşesini ve uyumunu harika bir şekilde ortaya çıkarıyor. Bekarsan, derin bağlar veya ruh eşi arayışını bir kenara bırakıp, sadece mizah anlayışı uyan biriyle mesajlaşmanın rahatlatıcı sadeliğine kendini bırakıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün özgür ruhuna inat, pazar gününü elinde bir hesap makinesi ve bütçe defteriyle geçiriyorsun. Önümüzdeki aylar için bir birikim planı hazırlarken, geçmişte yaptığın dürtüsel harcamaların pişmanlığı Venüs ile Chiron karesiyle yakana yapışabilir. Kendini sorumsuz hissetme eğilimindesin.

Geçmişteki harcamaların için kendine yüklenmek yerine, bugün kurduğun bu disiplinli ve gerçekçi tabloyu kutlamalısın. Maddi sınırlarını bilmek seni kısıtlamaz, aksine ileride yapacağın büyük seyahatler için sana sarsılmaz bir zemin hazırlar.

Peki ya aşk? Bekar bir Yay isen, pazar buluşması için dışarı çıkmanın maliyetini düşünüp evde kalmayı tercih ediyorsun. Bu durum seni aşktan uzaklaştırmıyor, sadece önceliklerini yeniden belirliyorsun; kendine yatırım yapmak şu an çok daha cazip. İlişkisi olan bir Yay isen, partnerinle karşılıklı oturup ortak bir birikim hesabı açmayı veya harcamaları kısmayı konuşmak, sizi romantizmden uzaklaştırsa da hayat arkadaşlığı boyutunda çok güçlü bir ortaklığa taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ciddiyetini tamamen rafa kaldırıp çocuksu bir eğlenceye atılıyorsun. Bir lunaparka gitmek, bilgisayar oyunu oynamak veya sadece dinlenerek zaman geçirmek isteyebilirsin. Ancak çevredekilerin bakışları, Venüs ile Chiron karesinin etkisiyle öz güveninde kısa süreli bir tedirginlik yaratabilir.

İnsanların yargılarına teslim olup eğlenceni yarıda kesmemelisin. İçindeki çocuğun oynamaya, gülmeye ve katı kurallardan arınmaya ihtiyacı var. Kimin ne düşündüğünü umursamadan o anın coşkusunu yaşamak senin en büyük zaferin olacak.

Peki ya aşk? Beraberliğinde partnerinle yastık savaşı yapmak, konsol oyununda iddialaşmak veya komik videolar izleyip kahkahalara boğulmak ilişkinizin ciddi duvarlarını eritiyor. Beraber saçmalamanın keyfini çıkarıyorsunuz. Bekarsan, sosyal medyadaki ciddi profil fotoğrafını silip çok daha doğal, komik veya salaş bir anını paylaşarak, sana gerçekten uyum sağlayabilecek, seninle beraber çocuklaşabilecek birinin dikkatini çekiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yenilikçi ruhuna inat, tüm gününü aile büyüklerini ziyaret ederek veya geleneksel bir yemeği pişirmeye çalışarak geçiriyorsun. Hamur açmak veya eski bir tarifi denemek sırasında yaşadığın acemilik, Venüs ile Chiron karesinin etkisiyle ufak bir kök sorgulamasına ve 'nereye aidim?' hissiyatına yol açabilir.

Gelenekleri bire bir uygulamak zorunda değilsin; kendi modern dokunuşunu yemeğe veya ailevi geleneğe katabilirsin. Geçmişe saygı duymak, kendi kimliğinden vazgeçmek anlamına gelmez. Eskiyle yeniyi kendi tarzında harmanlamanın tadını çıkar.

Peki ya aşk? Bekarsan, bir akrabanın veya aile dostunun 'seni biriyle tanıştıralım' şeklindeki geleneksel çöpçatanlık teklifini bugün aniden, önyargısızca kabul ediyorsun. Görücü usulünün modern bir versiyonu, karşına senin zekana hitap eden sürpriz birini çıkarabilir. İlişkisi olan bir Kova isen, partnerinle beraber mutfağa girip aile yadigarı bir tarifi denemek, mutfağı una bulasanız bile size çok köklü, sıcacık ve geleneksel bir pazar huzuru verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu pazar gününü son derece mantıklı, kurallı ve listeler yaparak geçiriyorsun. Gelecek haftanın yemeklerini hazırlamak, bütçeyi tabloya girmek gibi eylemler içindesin. Ancak bir arkadaşının aniden arayıp yardım istemesine 'hayır' dediğinde hissedeceğin suçluluk duygusu Venüs ile Chiron karesi, içini kemirebilir.

Önceliği kendine vermek bir bencillik değildir. Sınırlarını koruduğun için hissettiğin bu suçluluk, yıllarca başkaları için kendi düzenini bozmandan kaynaklanıyor. Bugün kendi listene sadık kalarak, kendi hayatının iplerini elinde tutmanın rasyonel gücünü kutlamalısın.

Peki ya aşk? Bekar bir Balık isen, aşk hayatında kendi sınırlarını ihlal edecek hiçbir davranışa izin vermiyorsun. Seninle görüşmek isteyen kişiye kendi müsaitlik durumunu ve şartlarını çok net bir şekilde belirtiyorsun; uymayanı anında geride bırakıyorsun. Kurallı olmak kalbini koruyor. Beraberliğinde ise partnerine görev dağılımını kesin bir dille aktarıyorsun. Duygusallıktan uzak, tamamen rasyonel bir ev yönetimi konuşması, günün sonunda ikinizin de hayatını kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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