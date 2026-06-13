Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, gökyüzündeki Venüs ile Chiron'un karesinin zorlayıcı enerjisi doğrudan parmak eklemlerine ve ellerine etki ediyor. Bu sarsıcı astrolojik frekans, günün sonunda el kaslarında ve eklem noktalarında görünmez bir kilitlenmeye, ince bir sızlamaya neden olabilir.

Tam da bu yüzden ellerindeki fiziksel baskıyı dağıtmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için kas gevşetici kremlere sarılmak yerine, parmaklarını ılık suyun altında nazikçe esneteceğin açma-germe hareketlerine yönelmelisin. Eklemlerini bu doğal ısıyla rahatlatmak, gökyüzünün getirdiği yorucu enerjiyi de harika bir şekilde dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...