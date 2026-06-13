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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 14 Haziran Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 14 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 14 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gökyüzündeki Venüs ile Chiron'un karesinin zorlayıcı enerjisi doğrudan parmak eklemlerine ve ellerine etki ediyor. Bu sarsıcı astrolojik frekans, günün sonunda el kaslarında ve eklem noktalarında görünmez bir kilitlenmeye, ince bir sızlamaya neden olabilir.

Tam da bu yüzden ellerindeki fiziksel baskıyı dağıtmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için kas gevşetici kremlere sarılmak yerine, parmaklarını ılık suyun altında nazikçe esneteceğin açma-germe hareketlerine yönelmelisin. Eklemlerini bu doğal ısıyla rahatlatmak, gökyüzünün getirdiği yorucu enerjiyi de harika bir şekilde dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin hassasiyet yaratan açısı doğrudan sinüslerine ve burun zarına etki ediyor. Bu hava elementli basınç, nefes yollarında istemsiz bir tıkanıklığa veya alnında görünmez bir ağırlığa neden olabilir.

Tam da bu yüzden solunum yollarını temizlemeye ve o bölgedeki akışı ferahlatmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için kimyasal burun spreylerine yüklenmek yerine, odanı iyice havalandırıp tuzlu suyla yapacağın doğal bir burun banyosuna yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin gerilimli enerjisi doğrudan baldır kaslarına ve bacak arkasındaki tendonlara hücum ediyor. Bu zorlayıcı frekans, alt bacaklarında kramp benzeri istemsiz bir kasılmaya ve görünmez bir ağırlığa neden olabilir.

Tam da bu yüzden bacak kaslarındaki bu fiziksel gerginliği esnetmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için kas gevşetici ilaçlar alıp hareketsiz yatmak yerine, ayaklarını uzatarak bileklerini dairesel hareketlerle ısıtacağın hafif germe egzersizlerine yönelmelisin. Bacaklarını bu nazik rutinle rahatlatmak, enerjini de harika bir şekilde dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin sıkıştırıcı enerjisi doğrudan omuzlarına ve boyun omurlarına etki ediyor. Bu zorlayıcı astrolojik açı, postüründe istemsiz bir bozulmaya ve sırt kaslarında görünmez bir kilitlenmeye neden olabilir.

Tam da bu yüzden omurganı dikleştirmeye ve boyun kavisini korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için koltuğa yığılıp saatlerce aynı pozisyonda kalmak yerine, sırtını geriye doğru yaslayarak göğüs kafesini açacak kısa açma-germe hareketlerine yönelmelisin. Duruşunu fiziksel olarak düzeltmek, sana öz güven de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin içe döndüren enerjisi doğrudan beline ve kuyruk sokumuna etki ediyor. Bu yoğun astrolojik frekans, bel kaslarında istemsiz bir basınca ve görünmez bir hassasiyete neden olabilir.

Tam da bu yüzden bel bölgendeki fiziksel yükü hafifletmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için ağrı kesici kremler sürüp hareketsizce beklemek yerine, sırtüstü uzanarak dizlerini göğsüne doğru bükeceğin yumuşak yoga hareketlerine yönelmelisin. Bel kavisini bu nazik rutinle esnetmek için uzman desteği almak ise en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin dengeyi sarsan enerjisi doğrudan iç kulağına ve vestibüler (denge) merkezine hücum ediyor. Bu değişken astrolojik basınç, kulaklarında hafif bir dolgunluk hissine veya görünmez bir ağırlığa neden olabilir.

Tam da bu yüzden baş bölgendeki hava akışını dengelemeye odaklanmalısın. Ancak bunun için panik yapıp günü yatakta geçirmek yerine, yutkunma egzersizleri yaparak ve boyun kaslarına hafif bir masaj uygulayarak basıncı dağıtmaya yönelmelisin. İç kulak dengeni fiziksel olarak sağlamayamazsan, hekime danışmayı da ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin gerilimli enerjisi doğrudan çene eklemine ve diş köklerine etki ediyor. Bu zorlayıcı frekans, farkında olmadan çeneni sıkmana, uyurken veya otururken dişlerinde istemsiz bir kilitlenmeye neden olabilir.

Tam da bu yüzden yüz kaslarındaki görünmez gerginliği açmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için kas gevşetici ilaçlara sığınmak en büyük hata olacaktır. Bunun yerine çeneni serbest bırakacak derin nefesler almaya ve şakaklarından çenene doğru parmak uçlarınla yumuşak vuruşlar yapmaya yönelmelisin. Çene eklemini fiziksel olarak rahatlatmak kadar stresten uzaklaşmaya da odaklan. İşte bu sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin enerjisi doğrudan göz kapaklarına ve görme merkezine etki ediyor. Bu basınçlı astrolojik frekans, gözlerinde kuruluk, yanma ve odaklanmada istemsiz bir ağırlık hissine neden olabilir.

Tam da bu yüzden göz kaslarındaki fiziksel yorgunluğu silmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için yapay göz damlalarına yüklenmek yerine, ekran ışıklarını kapatıp göz kapaklarına ılık suyla ıslatılmış pamuk pedler koyarak on dakika dinlenmeye yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin güçlü enerjisi doğrudan şakaklarına ve alın lobuna hücum ediyor. Bu zihni yoran astrolojik frekans, günün sonunda frontal bölgende ince bir ağrı ve görünmez bir doluluk hissi yaratabilir.

Tam da bu yüzden baş bölgende biriken basıncı dağıtmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için güçlü ağrı kesiciler içip hareketsiz kalmak yerine, alın bölgende biriken kan akışını rahatlatacak serin bir havlu kompresi eşliğinde karanlıkta dinlenmeye yönelmelisin. Bol su tüketmeyi ve hareket etmeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin enerjisi doğrudan dirsek eklemlerine ve kol kaslarına hücum ediyor. Bu sert astrolojik açı, kollarına binen yükü artırarak eklemlerde hamlık benzeri istemsiz bir gerilmeye neden olabilir.

Tam da bu yüzden üst eklemlerini rahatlatmaya ve hareket kabiliyetini esnetmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için kollarına sargı yapıp hareketsiz kalmak yerine, dirseklerini nazikçe büküp açacağın yumuşak germe hareketlerine yönelmelisin. Belki de spora başlamanın tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin enerjisi doğrudan el bileklerine ve ön kol kaslarına hücum ediyor. Bu ağırlaşan astrolojik frekans, bilek tendonlarında tatlı ama görünmez bir yorgunluğa ve hassasiyete yol açabilir.

Tam da bu yüzden el kaslarındaki dolaşımı hızlandırmaya ve kilitlenmeyi açmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için bileklerini sarıp sabitlemek yerine, ılık su altında ellerine masaj yapmaya ve bileklerini dairesel olarak çevirmeye yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin kısıtlayıcı enerjisi doğrudan boyun kavisinde ve omuz eklemlerinde konumlanıyor. Bu gergin astrolojik akım, farkında olmadan omuzlarını boynuna doğru çekerek üst bölgende kilitlenmene neden olabilir.

Tam da bu yüzden omuzlarındaki bu savunma pozisyonunu gevşetmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için kas gevşetici alıp saatlerce hareketsiz uyumak yerine, omuzlarını geriye ve aşağıya doğru düşüreceğin nefes egzersizlerine ve hafif açma hareketlerine yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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