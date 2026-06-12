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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 13 Haziran Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 13 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 13 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs'ün Aslan burcundaki seyri doğrudan üst sırtına ve baş bölgenin arka kısmına etki ediyor. Hafta sonunun getirdiği hareketli enerji, omuzlarında ve ensende görünmez bir baskı ile kasılma yaratabilir.

Tam da bu yüzden kaslarındaki gerilimi nazikçe çözmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için yorucu ağırlık egzersizleri yerine, omurganı rahatlatacak esneme hareketlerine yönelmelisin. Üst bedenini fiziksel olarak rahatlatmak, zihnindeki o inatçı stresi de söküp atacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki enerjik konumu doğrudan kalp ritmine ve kaslarına etki ediyor. Cumartesi gününün getirdiği rekabetçi sporlar veya hareketli planlar, omuzlarını kasmana yol açabilir.

Tam da bu yüzden bedensel enerjini doğru dengelemeye odaklanmalısın. Ancak bunun için kendini yoracak ağır kardiyolar yerine, göğüs kafesini açan esneme hareketlerine yönelmelisin. Kalp merkezini fiziksel olarak genişletmek, hafta sonunun coşkusunu bedensel bir ferahlıkla birleştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki konumu doğrudan sırt, kol ve omuz eklemlerine etki ediyor. Sürekli hareket halinde olmak ve iletişim trafiğinde kalmak, nefes ritminde yüzeyselleşmeye yol açabilir.

Tam da bu yüzden doğru oksijen alımına ve göğüs kafesini açmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için kapalı ve havasız ortamlarda saatler geçirmek yerine, açık havada yapacağın derin nefes pratiklerine yönelmelisin. Ciğerlerini temiz havayla doldurmak, kan akışını düzenleyerek enerjini harika bir şekilde yatıştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki hareketi doğrudan midene ve sindirim sistemine yansıyor. Hafta sonunun getirdiği rahatlamayla birlikte yeme içme düzenindeki ufak sapmalar, karın bölgende şişkinlik ve hassasiyet yaratabilir.

Tam da bu yüzden bağırsak floranı dengede tutmaya ve sindirimini hafifletmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için öğün atlamak veya sert diyetler yapmak yerine, lifli gıdalara ve yemek sonrası atacağın kısa adımlı yürüyüşlere yönelmelisin. Mideni bu nazik rutinle rahatlatmak, içsel huzurunu ve bedensel dengeni kusursuzca destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yönetici gezegenin Güneş'in yanına gelen Venüs, doğrudan kalp ritmine ve omurganın orta bölümüne etki ediyor. Sürekli aktif kalmak ve hareket halinde olmak, sırt kaslarında yorgunluk ve dolaşımında ufak hızlanmalar yaratabilir.

Tam da bu yüzden iskelet sistemini dinlendirmeye ve kan basıncını dengelemeye odaklanmalısın. Ancak bunun için kendini hareketsiz bırakmak yerine, sırtını esnetecek hafif yoga pratiklerine yönelmelisin. Omurganı şefkatle esnetmek, bedeninin gün boyu taşıdığı o fiziksel yükü atarak eklemlerini de hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki transiti doğrudan sinir sistemine ve alt karın bölgene etki ediyor. Gün içindeki yoğun düşünce temposu, bağırsaklarında kramplara veya ince bir sızlamaya neden olabilir.

Tam da bu yüzden bedensel olarak derin bir şifalanmaya ve gevşemeye odaklanmalısın. Ancak bunun için rastgele ağrı kesicilere sarılmak yerine, rezene gibi kasları yatıştıran bitkisel çaylara ve karın çevrene uygulayacağın ılık kompreslere yönelmelisin. Bedenini bu doğal dokunuşlarla arındırmak, sinir uçlarındaki o gerginliği de nazikçe çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs'ün Aslan burcundaki seyri doğrudan kaslarına bir enerji yoğunlaşması taşıyor. Gün içindeki koşturmacalar ve ayakta fazla kalmak, omurganın alt kısmında tatlı ama belirgin bir sızı yaratabilir.

Tam da bu yüzden vücudunun sıvı dengesini ve bel kaslarını korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için bedeni zorlayan aktif sporlar yerine, bol su tüketmeye ve bel kıvrımını rahatlatacak esneme hareketlerine yönelmelisin. Alt bedenini bu şekilde rahatlatmak, sana ihtiyacın olan o bedensel zindeliği geri verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle hücresel arınma gündeme gelebilir. Duygusal yoğunluğunu fiziksel olarak içinde tutman, alt karın bölgende basınç ve gerginlik yaratabilir.

Tam da bu yüzden bedensel olarak toksinlerden arınmaya ve sıvı akışını düzenlemeye odaklanmalısın. Ancak bunun için sert detoks programlarına girmek yerine, ter yoluyla rahatlayabileceğin ılık banyolara yönelmelisin. Bedenini içeriden dışarıya doğru arındırmak, kaslarındaki o birikmiş stresi de kusursuzca tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki hareketi karaciğerine etki ediyor. Hafta sonu sürekli hareket halinde olma isteği ise bacak kaslarında gerilmeye veya hafif kasılmalara yol açabilir.

Tam da bu yüzden alt bedenini tazelemeye ve asit-baz dengeni korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için enerjini tüketecek uzun koşular yerine, yeşil gıdalara ve bacak kaslarını uzatan germe hareketlerine yönelmelisin. Bedenini içeriden arındırıp kaslarına esneklik tanımak, fiziksel dayanıklılığını harika bir şekilde artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Venüs'ün Aslan burcundaki enerjisi doğrudan iskelet sistemine, dizlerine ve eklemlerine etki ediyor. Bedenini sürekli dik ve kontrollü tutma çaban, farkında olmadan eklem bölgelerinde görünmez bir sertlik yaratabilir.

Tam da bu yüzden bedeninin bu temel sütunlarını esnetmeye ve korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için dizlerini daha da zorlayacak yürüyüşler yerine, kemik esnekliğini destekleyen su içi egzersizlerine veya hafif germe hareketlerine yönelmelisin. İskelet sistemini şefkatle desteklemek, kaslarındaki o katı kilitlenmeleri de rahatça çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişi doğrudan dolaşım sistemine, alt bacaklarına ve ayak bileklerine yansıyor. Gün içindeki hareketli tempo, akşam saatlerinde bacaklarında kan dolaşımının yavaşlamasına ve ince bir ağırlık hissine neden olabilir.

Tam da bu yüzden bedenindeki sıvı dengesini ve kan akışını korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için saatlerce hareketsiz kalmak yerine, gün sonunda bacaklarını hafifçe yukarı kaldırarak dinlendirmeye ve bileklerini dairesel hareketlerle esnetmeye yönelmelisin. Dolaşımını bu ritmik dokunuşla tazelemek, genel fiziksel yorgunluğunu da anında silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki transiti doğrudan lenf sistemine ve ayak tabanlarına etki ediyor. Tüm haftanın bedensel yorgunluğunu ayaklarında hissetmen ve ödem toplamaya yatkın olman oldukça muhtemeldir.

Tam da bu yüzden lenfatik akışını hızlandırmaya ve ayaklarını dinlendirmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için yorucu fiziksel aktivitelere girmek yerine, ılık tuzlu suyla hazırlayacağın bir ayak banyosuna ve yumuşak masajlara yönelmelisin. Ayak tabanlarındaki o statik elektriği suya akıtmak, tüm bedenindeki ağırlığı da nazikçe eritecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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