Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki transiti doğrudan sinir sistemine ve alt karın bölgene etki ediyor. Gün içindeki yoğun düşünce temposu, bağırsaklarında kramplara veya ince bir sızlamaya neden olabilir.

Tam da bu yüzden bedensel olarak derin bir şifalanmaya ve gevşemeye odaklanmalısın. Ancak bunun için rastgele ağrı kesicilere sarılmak yerine, rezene gibi kasları yatıştıran bitkisel çaylara ve karın çevrene uygulayacağın ılık kompreslere yönelmelisin. Bedenini bu doğal dokunuşlarla arındırmak, sinir uçlarındaki o gerginliği de nazikçe çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...