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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 8 Haziran Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 8 Haziran Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 8 Haziran Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün mental yorgunluğun doğrudan baş ağrılarına ve migren ataklarına dönüşebileceği, stresli bir pazartesi olabilir. Beklentilerinin boşa çıkması sinir sistemini gerebilir; bu yüzden gün içinde sessiz alanlar bulup gözlerini dinlendirmelisin.

Stresle başa çıkmak için zararlı alışkanlıklara yönelmek, bu zorlu günü bedenine de bir işkenceye çevirir. Enerjini toparlayamıyorsan, belki de her şeyi bir kenara bırakıp şifa bulmak için bugünü sadece dinlenerek geçirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yaşadığın haksızlık hissi ve öfke doğrudan boyun kaslarına ve boğazına vurabilir. Kendini ifade edememenin getirdiği yutkunma zorluğu, sese kısıklığına veya bademcik hassasiyetlerine yol açabilir.

Duygusal iniş çıkışları ise aşırı yiyerek veya zararlı alışkanlıklarla telafi etmeye çalışmak bedenine büyük bir haksızlıktır. Eğer kendini gün boyu yataktan çıkamayacak kadar halsiz hissediyorsan, artık sadece kendi iyiliğine odaklanmalısın. Senden daha değerli hiçbir şey yok, unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yoğun zihinsel stresin ve iletişimsizliğin doğrudan nefes alışverişine etki edebilir. Göğsünde hissedeceğin anksiyete baskısı veya sığ nefesler, gün boyu kendini gergin hissetmene neden olacaktır. Tam da bu noktada açık havada yürümek ciğerlerini açar.

Moral bozukluğuyla kafein tüketimini artırmak veya derin düşüncelere odaklanmak sinir sistemine daha fazla zarar verebilir. Bedenindeki titremeleri veya bitkinliği gidermek adına, magnezyum gibi sinirleri yatıştıran desteklere yönelmek sana şifa sunar. Yeni bir beslenme planı yap! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yaşadığın stres doğrudan kalp ritmine ve kan basıncına etki edebilir. Ani öfke patlamaları yüzünden tansiyon dalgalanmaları yaşayabileceğin için gün içinde nabzını yavaşlatacak molalar vermelisin.

Tam da bu noktada nefes egzersizleri, kısa molalar ya da arkadaşlarla hoş bir sohbet sana iyi gelecektir. Sosyal hayatın pozitif enerjisinin neşeni yerine getirmesine ve sana şifa olmasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yaşadığın yorgunluk ve stres doğrudan mide zarına saldırıyor. Mide yanmaları, kramplar veya duygusal strese bağlı hazımsızlıklar gününü zorlaştırabilir. Bu yüzden sindirimi kolay yiyecekler ve ılık çorbalara yönelmelisin.

Ruhundaki yorgunluğu bastırmak için şekerli gıdalardan, abur cuburlardan veya zararlı alışkanlıklardan ise uzak durmalısın. Sindirim sistemini destekleyecek yeni bir beslenme düzenini de bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün tükenmişlik hissi doğrudan sinir sistemini etkileyebilir. Kaslarında ve sinirlerinde, kramplara ya da ağrılara neden olabilir. Bedensel olarak o kadar gerginsin ki, ani hareketlerde tutulmalar veya sakatlıklar yaşama ihtimalin var. 

Tam da bu yüzden meditasyon, yoga, nefes egzersizleri veya sana her şeyi unutturacak HIIT egzersizlerine yönelmelisin. Sana neyin iyi geleceğini düşünmeli, bedenini hareket ettirerek huzur ve şifa bulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün strese bağlı sırt ağrıları çekebilirsin. Bu durum gün boyu hareketlerini kısıtlayabilir, özellikle masa başında geçirdiğin saatlerde zorlanmana neden olabilir. Bitmek bilmeyen telefon görüşmeleri ve toplantılar sırasında boyun, sırt ve omurganda ağrı hissedebilirsin. 

Tam da bu yüzden günün yoğun ve yorucu temposundan kurtulduğun anda spor ya da daha tedavi edici bir süreç izleyerek fizyoterapist ile çalışabilirsin. Sağlığına kavuşmanı sağlayacak bu egzersiz süreci sayesinde kronik ağrılardan, duruş bozukluklarından ve yorgunluklardan kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bedenindeki ödemi atmak her zamankinden daha zor olabilir. Bacaklarında şişlikler artabilir, baş ağrısı ve yorgunluk hali seni sarabilir. Bu yüzden bol su içmeli, karanlık ve sessiz bir odada dinlenerek migren gibi ağrılardan kurtulmaya çalışmalısın.

Aman dikkat, bu süreçte saç dökülmesi veya yoğun halsizlik gibi fiziksel sinyaller de alabilirsin. Bu noktada mezoterapi, saç bakımı ya da hekim tavsiyeli gıda takviyeleri ile saç ve cilt sağlığını korumaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kalça ve bacak kaslarında spor yaralanmalarına veya ani burkulmalara karşı çok dikkatli olmalısın. Zihnin o kadar dağınık ve moralsiz ki, yürürken bile sakarlıklar yapıp canını acıtabilirsin.

Gerçeklerden kaçmak için yemeye, içmeye veya diğer zararlı alışkanlıklara yönelmek karaciğerini de yorabilir. Bedenindeki bu ani enerji düşüşünü ve dikkatsizliği toparlamak adına mutlaka vitamin eksiklikleri için hekime danışarak, ihtiyacın olan fiziksel zindeliği geri kazanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yılların stresi ve çalışma yükü doğrudan dizlerine, eklemlerine ve dişlerine vuruyor. Bedenine dinlenme fırsatı vermediğin için eklemlerinde sıvı kaybı veya migren ağrıları baş gösterebilir; artık bir dur demek zorundasın.

Bedensel uyarıları görmezden gelip ağrı kesicilerle veya zararlı alışkanlıklarla ayakta kalmaya çalışmak artık çözüm değil. Bu tükenmişlik tablosunda acilen check-up yaptırmak, özellikle kemik yoğunluğun ve varsa kronikleşen ağrıların için hekime danışarak bedenine odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün dolaşım sisteminde hissedilir bir ağırlık söz konusu olabilir. Zihinsel yabancılaşma ve stres, vücudundaki kan akışını yavaşlatarak nedensiz uyuşmalara veya varis ağrılarına yol açabilir; hareket etmek zorundasın.

İnsanlardan kaçıp odana kapanırken sinirlerini uyuşturacak zararlı alışkanlıklara yönelmek beynine ihanet etmektir. Zihninin eşsiz berraklığını korumak ve bedensel yorgunluğunu bertaraf etmek adına bir hekime danışarak doğru nörolojik desteği alman, sana kaybettiğin enerjiyi geri verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün uykuya her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Biraz stresli ve yoğun başlayan hafta, dinlenmen gerektiğini sana hatırlatabilir. Artık bedenine daha fazla özen göstermen gerektiğini de hissedeceksin. Belki de hayatın tüm zorluklarına karşı en çok kendini önemsemenin zamanı gelmiştir.

Sağlıklı bir psikoloji, sağlıklı bir beden ve enerjik bir hayat için kendine yeni rutinler oluşturmalısın. Yeni bir spor salonuna yazılabilir, harfiyen uyacağın bir beslenme düzeni oluşturabilirsin. Kendini severek sağlığına ve eğlenmeye odaklandığında anbean güçlendiğini göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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