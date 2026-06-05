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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 6 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 6 Haziran Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 6 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 6 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sinir sistemin her zamankinden çok daha fazla uyarılmış durumda olabilir. Bedensel olarak yerinde duramama veya bacaklarında, özellikle ayak bileklerinde ani kramplar hissetmen olasıdır. Esneme hareketleri yaparak kaslarını gevşetmelisin.

Zihinsel hızını dengelemek adına ise ekranlardan belli saatlerde uzaklaşmak sana çok iyi gelecektir. Ayrıca enerjini düşüren zararlı alışkanlıklardan sıyrılıp temiz havada derin nefes egzersizleri yapmak içindeki asi enerjiyi de destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kan dolaşımını ve bacak damarlarını rahatlatmak fiziksel önceliğin olmalı. Sürekli ayakta kalmaktan veya masa başında hareketsiz çalışmaktan kaynaklı ufak tefek uyuşmalar yaşayabilirsin. Hafif tempolu yürüyüşler bu duruma harika bir çözümdür.

Beslenme rutinine yenilikçi dokunuşlar yapmak, belki de daha önce hiç denemediğin sağlıklı bir mutfak kültürüne şans vermek ruhuna enerji katacaktır. Eğer kendini sürekli yorgun hissediyorsan, kulaktan dolma tavsiyeler yerine vitamin eksiklikleri için hekime danışarak en doğru desteği almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kemiklerin ve karaciğerin için şifalanma vakti. Oturarak vakit geçirmek yerine açık havada, belki doğanın içinde yapılacak hafif doğa sporları bedenine aradığı taze oksijeni ve özgürlüğü sunacaktır.

Zihinsel olarak aşırı bilgi yüklemesinden kaynaklı ufak bir odaklanma sorunu yaşayabilirsin. Sinir sistemini yatıştırmak için uykudan önce papatya çayı içmek ve zihnini dinlendirmek harika olur. Ayrıca zararlı alışkanlıklardan uzak durarak bedenine yenilenme hissi verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bedensel olarak toksin atımına odaklanman gereken yenilenme dolu bir gündesin. Ter yoluyla vücudundaki stresi atmak için hafif bir egzersiz veya sauna, ruhunda birikmiş ağırlıkları silecektir.

Ayrıca su tüketimine yepyeni bir rutin eklemeli, bol bol doğal sıvılar alarak böbreklerini temizlemelisin. Kendini bitkin hissediyorsan, bunun altında yatan gerçek sebebi bulmak için kulaktan dolma vitaminler almak yerine, hekime danışarak bedenine en doğru desteği sunmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sırt, omuz ve bel sağlığın yenilikçi bir enerji altında. Oturuş pozisyonunu değiştirmek, belki masana yeni bir ergonomik destek almak iskelet sistemini harika bir şekilde rahatlatacaktır.

Aynı zamanda sıvı dengeni korumak adına gün içinde doğal alkali sulara yönelmek bedenindeki yorgunluğu alıp götürür. İkili ilişkilerde yakaladığın bu huzurlu hava zihinsel stresini yok ettiği için, bugün zararlı alışkanlıklardan uzak kalma iraden de her zamankinden çok daha yüksek olacak. Görünen o ki bugün şifalanacaksın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bedenini ve enerjini tümüyle yenileyecek modern sağlık trendlerine açık olmalısın. Belki beslenmene ekleyeceğin yeni bir detoks suyu veya probiyotik, mideni hafifletecektir. Ya da yeni bir spor dalına yönelmek güçlenmeni sağlayacaktır. 

Fiziksel rutinlerini teknolojiyle birleştirmek, mesela adım sayar veya uyku takip uygulamaları kullanmak, sağlık konusunda motivasyonunu katlayacaktır. Eğer uykusuzluk veya yorgunluk çekiyorsan, internetteki bilgilere kapılmak yerine hekime danışarak gökyüzünden gelen şifa enerjisini bedenine en rasyonel şekilde yansıtabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kalp ritmin ve sırt kasların yenilikçi bir şifa enerjisiyle sarılıyor. Sırtındaki yükleri hafifletmek için belki de farklı bir yoga pratiğine veya esneme egzersizine başlamak bedenindeki tüm gerginliği atmanı sağlayabilir. 

Yaşam sevincinin yüksek olması, bedensel enerjini de harika bir şekilde destekliyor. Stresini yönetmek adına zararlı alışkanlıklara veya aşırı tatlı tüketimine yönelmek yerine, yaratıcı yeteneklerini kullanarak (resim, dans, müzik) dopamin salgılamak bedenine yapacağın en güzel iyilik olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün göğüs kafesin, miden ve ruhsal merkezin için harika bir onarım günü. Ailevi sorunların çözülmesiyle birlikte midende hissettiğin nedensiz krampların veya hazımsızlığın tamamen uçup gittiğini, bedeninin nasıl rahatladığını fark edeceksin.

Ev ortamını havalandırmak, tütsüler veya aromaterapik kokularla yaşam alanının enerjisini değiştirmek solunum yollarına da şifa olacaktır. Ruhsal olarak kendini halsiz hissediyorsan, eski ve zararlı alışkanlıklara sarılmak yerine, evde kendine hazırlayacağın doğal ve sağlıklı bir detoks içeceği yenilenmeyi destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün omuzların, kolların ve akciğerlerin için yepyeni bir enerji söz konusu. Masa başında çok vakit geçiriyorsan veya telefon elinden düşmüyorsa omuz kaslarında hafif bir tutulma hissedebilirsin. Kısa esneme molaları ve dik duruş bedenini şifalandıracaktır.

Zihinsel hızının çok yüksek olması, gün sonunda uykuya dalmanı bir miktar geciktirebilir. Akşam saatlerinde zihnini ekranlardan tamamen arındırmak istiyorsan veya kronik bir yorgunluk yaşıyorsan mutlaka sporu dene. Harekete geçmek sana iyi gelecektir, bedenine odaklanarak zihnini de şifalandırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün boğaz bölgende ve ses tellerinde hissedebileceğin hafif hassasiyetlere karşı dikkatli olmalısın. İletişim kurarken kendini kasmadan, otonom sinir sistemini rahatlatacak doğru nefes tekniklerini uygulamak bedenine harika bir enerji verecektir.

Fiziksel olarak boyun kaslarını gevşetecek ufak masajlar veya sıcak kompresler omuzlarındaki yorgunluğu silip atar. Bedensel dayanıklılığını korumak adına zararlı alışkanlıklardan sıyrılıp temiz beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmek aradığın bitmek bilmeyen yaşam enerjisini sana sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün baş bölgen, saçların ve yüz hatların muazzam bir güzellik ve yenilenme enerjisi taşıyor. Cilt bakımı yapmak, tarzını değiştirmek veya bedenine hak ettiği özeni göstermek ruhuna harika bir öz güven ve şifa aşılayacaktır.

Zihinsel olarak çok aktif olduğun için sinir sistemini ara ara rölantiye almalısın. Eğer yoğun tempodan kaynaklanan bir halsizlik hissediyorsan, kendi kendine çözümler üretmek yerine vitamin eksiklikleri için takviyeleri tercih etmelisin. Tabii bu gibi durumlarda uzman bir hekime danışarak enerjini bilimsel yollarla desteklemelisin. Şimdi bu parıltılı günün tadını sağlıkla çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ayak tabanların ve lenf sistemin için ekstra bir bakım yapman gereken, şifalı bir döngüdesin. Ayaklarına uygulayacağın rahatlatıcı bir refleksoloji masajı veya aromaterapi, bedenindeki tüm birikmiş statik elektriği alıp götürecektir.

Ruhsal detoks, fiziksel sağlığının altın anahtarıdır. Zihnini bulandıran zararlı alışkanlıklara sığınmak yerine, meditasyon veya nefes egzersizleriyle bilinçaltını temizlemek sana harika bir uyku kalitesi sunacaktır. Bedenini dinlendir, ruhun zaten gerekeni yapıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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