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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 6 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 6 Haziran Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 6 Haziran Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün beraberliğinde tekdüze ve alışılagelmiş düzenden sıyrılma ihtiyacı hissediyorsun. Partnerinle evde aynı koltukta oturup film izlemek yerine, aniden dışarı çıkıp daha önce hiç gitmediğiniz farklı bir mekanı keşfetmek veya entelektüel bir tartışmaya girmek aranızdaki tutku ateşini harika bir şekilde körükleyecektir.

Ama bekarsan, sana klasik kur yapma taktikleriyle yaklaşan kişileri anında elemeye hazırsın. Zekasıyla fark yaratan, kalabalıklar içinde aykırı duruşuyla parlayan ve senin özgürlük alanına sonuna kadar saygı duyan sıra dışı profille karşı zihinsel bir kıvılcımla başlayan yepyeni bir hikaye hazırsın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde dış dünyaya karşı ortak bir duruş sergilemenin ve 'Biz bir takımız' demenin gururunu yaşıyorsun. Partnerinle baş başa kalmak yerine, onu kendi sosyal çevrenle veya iş arkadaşlarınla tanıştırmak, kalabalıklar içinde aranızdaki sessiz ve güçlü bağı herkese ilan etmek aşkınızı çok özel bir yere taşıyacaktır.

Ama bekarsan, aşkı kuytu köşelerde değil, ışıkların altında ve kalabalık ortamlarda bulacağın bir gündesin. Mesleki bir organizasyonda veya kalabalık bir dost meclisinde, sadece fiziksel olarak değil; statüsüyle, zekasıyla ve insanlara yaklaşımıyla seni etkileyecek vizyoner birine kalbini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün beraberliğinde romantizmden çok daha fazlasına, tam anlamıyla 'beyin fırtınasına' ihtiyaç duyuyorsun. Partnerinle ufkunuzu açacak felsefi konulara dalmak, farklı bir dil öğrenmeye karar vermek veya sadece sırt çantanızı alıp plansız bir yolculuğa çıkmanın hayalini kurmak aşkınızı rutinlikten tamamen kurtaracaktır.

Ama bekarsan, kendi küçük çevrende aşkı aramaktan vazgeçmelisin. Hayata senin gibi evrensel bakan, belki senden çok farklı bir geçmişe veya inanca sahip, sana dünyayı bambaşka bir pencereden anlatacak özgür ruhlu karakter, zihnini fethettiği an kalbini de teslim alacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün beraberliğinde eski yaraları deşmek yerine, yepyeni ve çok daha modern bir sayfa açıyorsun. İlişkini yoran 'sürekli yan yana olmalıyız' baskısından kurtulup birbirinize nefes alacak bağımsız alanlar tanıdığınızda, aranızdaki görünmez tutku ateşinin ne kadar hızla büyüdüğüne şaşıracaksın.

Ama bekarsan, yüzeysel muhabbetler bugün sana hiç hitap etmiyor. Ruhunun en karanlık köşelerine ışık tutacak, seni yargılamadan dinleyebilecek ve zihinsel sınırlarını zorlayacak farklı ve gizemli karaktere doğru istemsizce çekilebilirsin. Bu çekim, hayatında derin bir değişimin müjdecisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün partnerinle ilişkini bir ego savaşı olmaktan tamamen çıkarıp iki farklı bireyin harika uyumuna dönüştürüyorsun. Onun senden farklı düşündüğü konuları eleştirmek yerine, bu farklılıkların ilişkinizi daha önce hiç hissetmediğin bir içsel özgürlüğe kavuşturacaktır.

Ama bekarsan, sürekli onaylanma ihtiyacını rafa kaldırmanın tam zamanı. Bunun yerine sana ayna tutacak, kendi ayakları üzerinde dimdik duran marjinal kişiye hayranlık duyacaksın. Klasik iltifatlar yerine seninle entelektüel bir kavgaya bile girebilecek bu özgün ruh, kalbindeki tüm sınırları yıkıp geçecektir. Peki, bu aşk mı yoksa heves mi? İşte bunu da zaman gösterecek! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün beraberliğinde kusursuzluk aramayı bırakıp hayatın dağınık ama eğlenceli haline partnerinle birlikte ayak uyduruyorsun. Beraber ev işlerini teknolojik aletlerle bir oyuna dönüştürmek, mutfakta yeni bir tarif denerken etrafı kirletmekten korkmamak aranızdaki tatlı ve yenilikçi enerjiyi harika bir şekilde harlayacaktır.

Ama bekarsan, aşkı ulaşılmaz yerlerde aramaktan vazgeçiyorsun. Hayatını zorlaştıran dramatik karakterler yerine; mesai arkadaşın olan ya da takım çalışmalarında zekasına hayran kaldığın kişi sana neşeli bir 'Günaydın' diyerek hayatına neşe katabilir. Pratik zekalı bir insanla aranda sıcacık, sağlam bir bağ filizlenebilir. Yaz aşkını buldun! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün beraberliğinde rutinin getirdiği sıkıcı griliği, yepyeni renklerle boyamaya hazırsın. Partnerini her zamanki şık restoranlar yerine, çok daha alternatif, belki teknolojik bir sergiye veya sıra dışı bir etkinliğe götürerek ilişkinizdeki tutkuyu ve heyecanı tamamen modern bir seviyeye taşıyacaksın.

Ama bekarsan, kuralları olan ve ne yapacağı önceden belli olan karakterler bugün radarının tamamen dışında kalıyor. Seni güldüren, tarzıyla fark yaratan ve flört ederken hiçbir taktik kullanmayacak kadar öz güvenli çılgın ruhla aranda, havai fişekler patlatan sürpriz bir elektriklenme yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün ev ve yuva evindeki bu güzel enerjisi, partnerinle aranızdaki tutkuyu dışarıda değil, tamamen kendi kozanda yaşamanı fısıldıyor. Birlikte evinize yeni bir hava katmak, belki teknolojik bir eşya almak veya sadece koltuğa uzanıp gelecekte kuracağınız modern yaşamın hayalini kurmak aşkınızı sarsılmaz bir yere taşıyacak.

Ama bekarsan, sürekli kriz yaratan ve seni duygusal olarak yoran insanları hayatından uzaklaştırmanın tam zamanı. Güven veren, kökleri olan ama bir o kadar da vizyoner ve geleceğe umutla bakan pırıl pırıl karakter, kalbinde hissettiğin aidiyet boşluğunu tek bir gülümsemesiyle doldurabilir. Ama dikkatli olmalısın, o gülümseme aşkı idealize edip yanlış yapmanı da sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün partnerinle ilişkinde sessizliğe ve durgunluğa kesinlikle yer yok. Onunla konuşmak, saatlerce farklı kültürlerden veya dijital dünyanın yeniliklerinden bahsetmek, aşkınızı durağan halinden çıkarıp entelektüel bir yolculuğa dönüştürecektir. Zihnini uyaran biriyle olmak sana müthiş bir tutku veriyor.

Ama bekarsan, sadece fiziksel görünümüyle seni etkilemeye çalışanları anında pas geçiyorsun. Yazılı iletişimi güçlü, esprileriyle zekasını parlatan ve sana attığı ilk mesajla bile vizyonunu ortaya koyan sıra dışı kişi, kalbinde durdurulamaz bir heyecan dalgası yaratacaktır. Uzun bir flörtleşme sürecine hazır ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde maddi konuları bir gerilim hattı olmaktan çıkarıp geleceğe dair çok modern ve rahatlatıcı kararlar alıyorsun. Partnerinle beraber yapacağın sıra dışı ama kârlı bir yatırım planı veya birbirinize özgürlük tanıdığınız esnek tavır, aşkınızın saygı temelini eşsiz bir şekilde güçlendirecektir.

Ama bekarsan, finansal gücünü gösteriş aracı yapan vizyonsuz karakterlere bugün tahammülün sıfır. Parayı değil zekasını konuşturan, öz değerinin farkında olan ve sana hayatı boyunca saygılı bir yoldaşlık vadeden modern ruhlu pırıl pırıl karakter, kalbinin yüksek duvarlarını kolayca aşacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün beraberliğinde fedakarlık yapan taraf olmaktan çıkıp ilişkide 'Ben de varım' dediğin son derece öz güvenli ve sağlıklı bir gün yaşıyorsun. Kendi kişisel sınırlarını çizip partnerine senin bağımsız ruhuna saygı duymayı öğrettiğinde, aranızdaki tutkunun ve hayranlığın muazzam bir şekilde arttığını göreceksin.

Ama bekarsan, auranın böylesine parlak olduğu bir günde evde oturmak yapacağın en büyük hata olur. Doğal, makyajsız veya tamamen kendi marjinal tarzınla sokağa çıktığında bile; senin dik duruşuna, bağımsız vizyonuna ve eşsiz aklına vurulacak, seninle yan yana yürümekten gurur duyacak özel kişiyle muazzam bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün partnerinizle aranızdaki ilişkiyi kalabalıkların yargısından kurtarıp tamamen kendi ruhsal evreninize taşıyorsunuz. Dışarıdaki sıradan ve sıkıcı dünyayı unutup birbirinize hiç kimsenin bilmediği, tamamen size özgü yepyeni ve vizyoner bir sevgi dili yarattığınızda aranızdaki aidiyet sarsılmaz olacaktır.

Ama bekarsan, bağıra çağıra 'Ben buradayım' diyen gösterişli karakterler bugün seni sadece yoracak. Sessiz, derin, spiritüel veya dijital dünyada çok başarılı olan ama bunu bir şov malzemesi yapmayan gizemli bir ruh mu? İşte onun enerjisi kalbinin en derinlerine giden gizli kapıyı aralamayı başaracaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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