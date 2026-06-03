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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 4 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 4 Haziran Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 4 Haziran Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür ile Neptün'ün o yanıltıcı açısı, ilişkinde gerçekleri değil sadece görmek istediklerini görmene neden olabilir. Partnerinin seni üzen bir davranışına mantıklı bir kılıf uydurarak onu aklama çaban, kendi duygusal sınırlarını ihlal etmene yol açacaktır. Pembe gözlükleri çıkarıp sorunları olduğu gibi kabul ettiğinde şifalanma başlayacak.

Ama bekarsan, sosyal medyada veya flört uygulamalarında kendini olduğundan çok farklı, adeta kusursuz gösteren bir profile hızla kapılabilirsin. Sana duymak istediğin her şeyi söyleyen o mükemmel kişinin kelime oyunlarına kanmadan, somut adımlarını görene kadar kalbini koruma altında tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür ile Neptün etkileşimi, partnerinle ilişkinizi dış seslerin ve arkadaş dedikodularının zehirlemesine zemin hazırlayabilir. Sosyal çevrenizden birinin ilişkiniz hakkında söylediği asılsız bir yorumu ciddiye alıp partnerini suçlamak büyük bir haksızlık olacaktır. Dışarıya kulaklarını tıkayıp sadece birbirinize güvenmelisiniz.

Ama bekarsan, sürekli dertleştiğin ve yanında çok rahat hissettiğin bir arkadaşının sana gösterdiği şefkati aşka yorma eğiliminde olabilirsin. Karşındakinin niyetinin sadece saf bir dostluk mu yoksa gizli bir flört mü olduğunu çözmeden kendi içinde romantik senaryolar yazmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Neptün'ün yanıltıcı açısı, ilişkinde kendini partnerine beğendirmek için adeta şekilden şekile girmene neden olabilir. Kendi ihtiyaçlarını ve fikirlerini tamamen susturup, sadece onun hayalindeki insan olmaya çalışmak sana içsel bir boğulma yaşatacaktır. Şeffaflıkla kendi doğrularını dile getirmek aşkı özgürleştirir.

Ama bekarsan, hoşlandığın kişiyi etkileyebilmek adına onun zevklerine göre bir karakter yaratma illüzyonuna düşebilirsin. Dinlemediğin müzikleri dinliyormuş gibi yapmak veya sevmediğin ortamlardan hoşlanıyormuş gibi davranmak, masken düştüğünde aranızdaki büyüyü tamamen bozacaktır; kendin olmaktan korkma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Neptün'ün o buğulu enerjisi, eğer aranızda fiziksel veya ruhsal bir mesafe varsa partnerinle iletişimini oldukça zorlaştırabilir. Mesajlaşırken onun ses tonunu duymadığın için kurduğu cümleleri tamamen yanlış anlayıp derin bir melankoliye kapılabilirsin. Varsayımlar yerine doğrudan arayıp sesini duymak tüm şüpheleri silecektir.

Ama bekarsan, imkansızın ve ulaşılmazlığın cazibesine kapılma riskin çok yüksek. Aranızda dağlar olan, yasal veya kültürel engeller bulunan birine adeta bir film karakteriymiş gibi aşık olma fantezisi, seni gerçek ve ulaşılabilir aşklardan uzaklaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Neptün'ün gölgeli açısı, ilişkinde bilinçaltındaki terk edilme veya aldatılma korkularını tetikleyerek partnerini haksız yere suçlamana neden olabilir. Onun masum bir hareketini veya geç cevap verdiği bir mesajı kafanda devasa bir ihanet senaryosuna dönüştürmeden evvel derin bir nefes alıp gerçekliğe dönmelisin.

Ama bekarsan, gizemli ve karanlık bir tarafı olan, 'onu ben düzeltirim' illüzyonuna kapılacağın karakterler bugün radarında olacak. Ancak bu yoğun çekimin ardındaki gerçeğin seni sadece duygusal olarak tüketecek dipsiz bir kuyu olabileceğini fark etmeli ve tehlikeli sulardan uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür ve Neptün'ün yanıltıcı enerjisi ilişkinde havada kalan cümlelerin yorgunluğunu getiriyor. Partnerinin sorduğun sorulara net cevaplar vermemesi, konuyu değiştirmesi veya 'sonra konuşuruz' diyerek sis perdesi yaratması seni oldukça gerebilir. Empati yapıp susmak yerine şeffaflık talep etmek ilişkinin sağlığını koruyacaktır.

Ama bekarsan, senin o 'sorunları çözme ve iyileştirme' güdünü tetikleyecek, hayatı darmadağın olmuş birine karşı anlamsız bir çekim hissedebilirsin. Birini kurtarma isteğinin aşk olmadığını, bunun sadece bir merhamet illüzyonu olduğunu kendine hatırlatarak bu yorucu ilişkiden uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Neptün'ün kaotik enerjisi, günlük yoğunluğun içinde partnerine verdiğin romantik bir sözü tamamen aklından silmene neden olabilir. Onun beklediği bir aramayı yapmamak veya bir özel günü atlamak aranızda soğuk rüzgarlar estirecektir. Bahane üretmeden, içten bir özürle telafi yoluna gitmek aranızdaki sevgiyi korur.

Ama bekarsan, sürekli göz göze geldiğin bir iş arkadaşın veya günlük rutininde karşılaştığın biri hakkında kafanda çok romantik ama tamamen asılsız bir hikaye yazıyor olabilirsin. Sadece bir nezaket gülümsemesini büyük bir aşka yormadan önce, gerçekliğin zemininden kopmamaya özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Neptün enerjisi, ilişkinde aşkı bir masal gibi yaşama arzunu tetikleyerek beklentilerini gerçek dışı bir boyuta taşıyor. Partnerinden sürekli şairane davranışlar ve kusursuz bir uyum beklemek, en ufak bir fikir ayrılığında dünyanın sonu gelmiş gibi hissetmene yol açabilir. Aşkın hatalarla da güzel olduğunu kendine hatırlatmalısın.

Ama bekarsan, gözünü kör eden ani ve aşırı romantik bir çekimin esiri olabilirsin. İlk buluşmada sana yıldızları vadeden ve her cümleni onaylayan o büyülü kişiye karşı dikkatli ol. Zira bu kusursuzluk illüzyonu, karşındakinin gerçek yüzünü saklayan geçici bir maskeden ibaret olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür ile Neptün enerjisi, ailenle yaşadığın stresi veya evdeki huzursuzluğu tamamen partnerinden çıkarmana zemin hazırlıyor. Sırf zihnin yorgun diye onun söylediği destekleyici bir sözü bile eleştiri gibi algılayabilirsin. Sorunun kaynağının o olmadığını fark edip ona sığınmak, evdeki fırtınayı dindirecektir.

Ama bekarsan, kendi kabuğuna çekilme ve dış dünyayla bağlantıyı tamamen koparma arzun çok yüksek. Gideceğin bir buluşmayı 'evde işim var' gibi kaçamak bir bahaneyle iptal ederek yeni bir heyecanın kapısını kendi ellerinle kapatabilirsin. İllüzyonlardan sıyrılıp hayata karışmak ruhuna iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür ile Neptün'ün iletişim ağını kilitleyen enerjisi, partnerinle aranızda 'sen öyle dedin, ben böyle anladım' kavgalarını tetikleyebilir. Sadece basit bir akşam yemeği planı yaparken bile birbirinizin cümlelerini cımbızlayarak alınganlık yaratabilirsiniz. Mesajlaşmayı bırakıp göz göze gelerek konuşmak bu buhranı anında çözecektir.

Ama bekarsan, dijital dünyada (sosyal medya veya flört uygulamaları) karşılaştığın profillerin gerçekliği konusunda ciddi yanılgılara düşebilirsin. Fotoğraflarına ve edebi sözlerine vurulduğun birinin, yüz yüze geldiğinizde tamamen farklı bir karaktere sahip olduğunu görmek büyük bir hayal kırıklığı olabilir, beklentiyi düşük tut. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür ile Neptün enerjisi, ilişkide sevgi dilini maddiyatla karıştırmana sebep olabilir. Partnerinle arandaki duygusal bir boşluğu, ona alacağın gösterişli bir hediye ile kapatabileceğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Maddi jestler yerine kalbini şeffaf bir şekilde açmak aranızdaki bağı gerçek anlamda iyileştirecektir.

Ama bekarsan, finansal olarak gösteriş yapan veya sürekli sahip olduğu şeylerden bahseden birinin göz boyayan aurasına kapılabilirsin. Karşındakinin cüzdanının kabarıklığının ruhunun derinliği ile eş değer olmadığını fark etmek, kalbini yüzeysel ve yorucu bir tecrübeden zamanında korumanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür ile Neptün enerjisi, partnerinle arandaki o 'biz' olma duygusunu aşırı boyutlara taşıyarak senin bireysel kimliğini yok edebilir. Onun üzüntülerini öyle derinden yaşıyorsun ki, ilişkide iki ayrı insan olduğunuzu unutuyorsun. Sevmek, kendini feda etmek değildir; sınırlarını koruyarak sevdiğinde çok daha mutlu olacaksınız.

Ama bekarsan, birini kurtarma, iyileştirme ve onun yaralarını sararak ona aşık olma eğilimin bugün tavan yapıyor. Melankolik, gizemli ve sorunlu kişilere çekilerek kalbini bir rehabilitasyon merkezine dönüştürmek yerine, seninle eşit şartlarda durabilen o sağlıklı insanlara yönelmelisin. Galiba artık kendini önceliklendirmelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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