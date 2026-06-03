Günlük Para Burç Yorumuna Göre 4 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Merkür ve Neptün karesi ofis içindeki yazışmalarda ve evrak işlerinde ciddi bir zihin dağınıklığı yaşamana neden olabilir. Göndereceğin e-postaların yanlış kişilere gitmesi veya toplantı saatlerini karıştırman gibi ufak dalgınlıklar profesyonel imajını zedeleyebilir. Gün boyunca notlar alarak ve her veriyi iki kez kontrol ederek bu zihinsel sisi dağıtabilirsin.

Bunun yanı sıra şirketinin kârını artıracakmış gibi görünen ancak içi boş ticari tekliflere karşı çok dikkatli olmalısın. Müşterilerin veya tedarikçilerin sana sunduğu o 'kaçırılmayacak fırsatların' ardında hukuki boşluklar olabilir. İmza atmadan evvel bir uzmana danışmak şirketini büyük bir yanılgıdan kurtaracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…