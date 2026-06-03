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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 4 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 4 Haziran Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Merkür ve Neptün karesi ofis içindeki yazışmalarda ve evrak işlerinde ciddi bir zihin dağınıklığı yaşamana neden olabilir. Göndereceğin e-postaların yanlış kişilere gitmesi veya toplantı saatlerini karıştırman gibi ufak dalgınlıklar profesyonel imajını zedeleyebilir. Gün boyunca notlar alarak ve her veriyi iki kez kontrol ederek bu zihinsel sisi dağıtabilirsin.

Bunun yanı sıra şirketinin kârını artıracakmış gibi görünen ancak içi boş ticari tekliflere karşı çok dikkatli olmalısın. Müşterilerin veya tedarikçilerin sana sunduğu o 'kaçırılmayacak fırsatların' ardında hukuki boşluklar olabilir. İmza atmadan evvel bir uzmana danışmak şirketini büyük bir yanılgıdan kurtaracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür ve Neptün arasındaki aldatıcı açı, iş ağındaki (networking) kişilerden duyduğun spekülatif bilgilere karşı uyanık olmanı emrediyor. Sektörel bir etkinlikte veya ofis arkadaşların arasında dönen o 'müthiş yatırım' fısıltıları tamamen asılsız çıkabilir. Şirketinin veya kendi bütçenin rotasını bu sisli bilgilere göre çizmekten kesinlikle kaçınmalısın.

Ayrıca çalıştığın ekip içindeki ortak fonlar, proje bütçeleri veya toplanan paralar konusunda ciddi hesap karmaşaları yaşanabilir. Departmanındaki birinin iyi niyetle ama dikkatsizce yaptığı bir harcama tüm bütçeyi sarsmadan evvel, excel tablolarının ve faturaların kontrolünü bizzat ele alman günü kurtaracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür'ün Neptün'den aldığı kafa karıştırıcı açı, kariyer rotanda yönünü kaybetmiş hissetmene neden olabilir. Uzun süredir emek verdiğin bir projenin anlamsızlaştığını düşünebilir veya yöneticilerinin senden beklediği vizyonu zihninde netleştiremeyebilirsin. Büyük kariyer değişimlerini düşünmek için gökyüzünün sisi dağılmasını beklemelisin.

Ofis içinde ise patronlarınla veya üst düzey yöneticilerle yapacağın toplantılarda söylenenler havada kalabilir. Sana verilen belirsiz bir talimatı sırf onaylanmak için anladığını iddia ederek üstlenmek, ileride 'ben bunu istememiştim' krizine yol açacaktır. Görev tanımlarını yazılı ve net bir şekilde teyit etmek itibarını kurtarır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Merkür-Neptün karesi, kariyerinde 'buralardan gitme' veya büyük vizyonlara dalma isteğiyle ofis gerçekleri arasında sıkışmana yol açıyor. Sürekli yurt dışı projeleri veya büyük akademik hedefler hayal ederken, masanda biriken acil dosyaları tamamen unutabilirsin. Odaklanma sorununun şirketine zarar vermemesi için bugünü küçük adımlara bölerek yönetmelisin.

Ayrıca ihracat/ithalat, uluslararası hukuk veya akademik yayıncılık gibi alanlarda çalışıyorsan belgelerdeki 'ince yazılara' çok dikkat et. Vize tarihlerini karıştırmak, gümrük kurallarını yanlış yorumlamak veya yabancı müşterilerin attığı mailleri yanlış çevirmek gibi iletişim hataları kapıda. Evrakları uzman bir göze daha inceletmek seni kurtaracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki Merkür-Neptün karesi şirketinin mali tablolarında veya dışarıdan beklenen fonlarda büyük bir illüzyon yaratabilir. Beklediğin bir sponsorluk ödemesinin son anda ertelenmesi veya muhasebenin gözden kaçırdığı gizli bir komisyon kesintisi, bütçe planlarını alt üst edebilir. Finansal konularda kimsenin sözlü vaadine itibar etmeyerek her şeyi yazılı kanıtlarla takip etmelisin.

Ortaklı bir şirket yapın varsa, ortağının aldığı bazı finansal riskleri veya harcamaları senden gizlediğini yanlış bir iletişimle öğrenebilirsin. Gerçeği bilmeden öfke patlamaları yaşamak yerine mali belgeleri inceleyerek durumu netleştirmek, hem itibarını hem de şirketinin geleceğini koruma altına alacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yönetici gezegenin Merkür'ün Neptün ile olan gerilimi, iş ortaklarınla veya sürekli hizmet verdiğin daimi müşterilerinle aranda derin bir iletişim uçurumu yaratıyor. Karşı tarafın ne istediğini tam olarak ifade edememesi, senin o kusursuz sistemini bozabilir. 'Sanırım böyle demek istedi' diyerek tahminde bulunmak yerine, beklentileri maddeler halinde yazılı olarak teyit etmelisin.

Ayrıca rakiplerinin veya anlaşma masasına oturduğun kişilerin manipülatif kelime oyunlarına çok açıksın. Sana o kadar tatlı ve profesyonel bir dille yaklaşabilirler ki, şirketinin aleyhine olan bir sözleşme maddesine farkında olmadan evet diyebilirsin. Merhametini iş hayatından çıkarıp tamamen analitik zekanı masaya koyduğun an kazanan sen olacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür ve Neptün karesi ofis masanın üzerini adeta bir fırtına gibi dağıtıyor. Gelen mailleri karıştırmak, takvimdeki toplantı saatlerini yanlış hatırlamak veya bir sunum dosyasını yanlış klasöre kaydetmek gibi sayısız küçük detayla boğuşabilirsin. Odaklanma sorunu yaşadığın bugünde, listeler oluşturmak ve adım adım ilerlemek tek kurtarıcındır.

Ayrıca çalışma ortamındaki bazı kişilerin işlerini sessizce sana devretme illüzyonuna karşı çok uyanık olmalısın. 'Bunu benden daha iyi kimse yapamaz' diyerek seni manipüle eden iş arkadaşlarının sorumluluklarını sırtlanıp kendi asli görevlerini aksatma riskin var. Profesyonel nezaketini koruyarak keskin sınırlarını çizmeyi bugün mutlaka başarmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Neptün'ün zorlu açısı, şirketinin reklam, tasarım veya vizyoner projelerinde bütçe gerçekliğinden tamamen kopmana neden olabilir. Ortaya koyduğun yaratıcı proje harika olsa da, maliyet hesaplamalarında yapılan aşırı iyimser tahminler projenin rafa kalkmasına yol açabilir. Hayal gücünü mutlaka somut finansal verilerle dizginlemelisin.

Ayrıca kendi işini yapıyorsan veya riskli yatırımları yönetiyorsan, piyasada duyduğun fısıltılara göre strateji değiştirmek bugün yapacağın en büyük hata olur. Göz boyayan vaatlere kapılıp şirketinin sermayesini spekülatif bir alana kaydırmak yerine, fırtına dinene kadar güvenli limanda beklemek prestijini ve bütçeni koruyacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür ve Neptün'ün zorlayıcı karesi, özellikle home office çalışıyorsan mesai saatlerinde tam bir altyapı kaosu yaratabilir. İnternet kesintileri, çöken programlar veya ofisle iletişimde yaşanan kopukluklar yüzünden teslim etmen gereken işler gecikebilir. Teknik aksaklıklara karşı tüm verilerini yedeklediğinden emin olmalısın.

Eğer şirketinin emlak, depo, kiralama veya ofis taşıma gibi operasyonlarını yönetiyorsan sözleşmelerdeki belirsizlikler başını ağrıtabilir. Emlakçılar veya mal sahipleriyle yapılan sözlü anlaşmalara güvenerek adım atmak, sonradan karşına çıkacak gizli maliyetlerle şirketini zor durumda bırakabilir. Her detayı yazıya dökmeden ilerlememelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür ve Neptün arasındaki kare açı, şirketinin kargo, lojistik veya günlük dijital yazışmalarında sınırları zorlayan krizler getirebilir. Müşterilere gönderilen siparişlerin yanlış adreslere gitmesi veya asistanların önemli bir e-postayı silmesi gibi zincirleme iletişim kazalarına karşı hazırlıklı olmalısın. Kontrolü tamamen teknolojiye bırakmayıp manuel takipler yapmak hayat kurtaracaktır.

Ayrıca ofis dedikodularından ve yakın çalışma arkadaşlarının sana taşıdığı asılsız 'kulis' bilgilerinden uzak durmalısın. Bir rakibinin veya yöneticinin senin hakkında söylediği iddia edilen bir cümleye inanıp profesyonel duruşunu bozmak, itibarını zedeleyecek büyük bir tuzağa düşmene neden olabilir. Sadece gözünle gördüğüne inanmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür ve Neptün karesi şirketinin maliyet tablolarında veya sana sunulan prim sisteminde büyük bir bulanıklık yaratıyor. Yönetimle yapacağın maaş görüşmelerinde sana sunulan 'yan haklar' veya vaatler o kadar süslü anlatılabilir ki, işin sonunda aslında hiçbir somut kazanç elde etmediğini fark edebilirsin. Tüm finansal teklifleri rakamlarla ve net bir dille belgelemelisin.

Satın alma veya bütçe yönetimiyle ilgileniyorsan, şirketin için alacağın hizmetlerde dolandırılma veya defolu ürün alma riskin var. Piyasadan çok ucuz görünen bir teklifin ardında kocaman bir hizmet eksikliği yatıyor olabilir. Rasyonel araştırmalar yapmadan kurumsal bütçeden tek kuruş bile harcamamalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür ve Neptün karesi iş hayatında seni adeta kurtarıcı rolüne sokabilir. Kendi mesainin bitmesine rağmen çalışma arkadaşlarının bitiremediği projelere merhamet gösterip el atman, şirket içinde sınırlarının ihlal edilmesine yol açacaktır. Herkesin işini sırtlanmak yerine sadece kendi profesyonel sorumluluklarına odaklanmalısın.

Ayrıca müşterilerle veya yöneticilerinle yaptığın görüşmelerde aşırı uyumlu ve itaatkar görünme eğilimindesin. Sırf ortam gerilmesin diye sana dikte edilen haksız çalışma koşuluna veya imkansız bir teslimat tarihine onay vermemelisin. Kendi değerinin farkına varıp profesyonel duruşunu bozmadan sınırlarını çizmek kariyerini kurtaracaktır. Üstelik en önemlisi, bu sana huzur verecektir! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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