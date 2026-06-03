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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 4 Haziran Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 4 Haziran Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 4 Haziran Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Neptün'ün hassaslaştıran enerjisi bağışıklık sistemini ve solunum yollarını dış etkenlere karşı açık hale getirebilir. Özellikle alerjik reaksiyonlara veya bilmediğin gıdalardan kaynaklı zehirlenmelere karşı son derece dikkatli olmalı, güvendiğin yerlerden beslenmelisin.

Ayrıca gün boyu süren zihinsel karmaşa akşam saatlerinde yoğun bir baş ağrısına ve uykuya dalma güçlüğüne dönüşebilir. Gün içinde bol su tüketerek vücudundaki toksinleri atmak ve zihnini sakinleştirecek hafif meditasyonlar yapmak bedenine şifa olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kendini yorgun hissedebilirsin ve enerjin düşük olabilir. Neptün'ün sisli doğası nezle, grip veya lenf bezlerinde ufak şişkinliklere yol açabileceğinden, hava değişimlerine her zamankinden fazla dikkatli etmelisin. 

Bunun yanı sıra psikolojik olarak arkadaşlarının dertlerini dinlemekten kaynaklı bir enerji düşüşü de hissedebilirsin. Belki de aura temizliğini yapmak adına deniz kenarında yürüyüşe çıkabilir veya tuzlu suyla duş alabilirsin. Böylece üzerine yapışan başkalarına ait o yoğun enerjiyi atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşırı düşünmek ve zihinsel belirsizlikler doğrudan sinir sistemine yüklenerek seni bedensel olarak tüketebilir. Beynindeki o susmak bilmeyen sorular yüzünden gece uykusuzluk çekebilir, güne oldukça bitkin başlayabilirsin.

Gün içinde zihnini topraklamak için mutlaka ekranlardan uzaklaşmalı, el becerisi gerektiren işlere yönelmelisin. Ayrıca akciğerlerini korumak adına nefes egzersizlerine ağırlık vermek ve havasız ortamlarda uzun süre kalmamak bedensel direncini harika bir şekilde artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bedensel olarak sıvı tutulumuna ve ödem oluşumuna çok açıksın. Neptün'ün etkisiyle bacaklarında veya karın bölgende hissedeceğin şişkinlik, gün boyu kendini ağır hissetmene neden olabilir. Bu yüzden tuz tüketimini azaltıp detoks etkili içeceklere yönelmek harika bir çözüm olacaktır.

Ayrıca bugün ayak tabanlarının ve parmaklarının hassasiyeti tavan yapabilir. Yanlış ayakkabı seçimi gününü zehir edebilir, bu yüzden şıklıktan ziyade tamamen konforunu önceleyen, ayaklarını yere sağlam ve rahat basmanı sağlayan seçimler yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünün yoğun enerjisi doğrudan bağırsak florana ve midene vurabilir. Hazımsızlık, bedensel bir şişkinlik ve sindirim yavaşlaması gibi sorunlar seni rahatsız edebilir. Bu yüzden hafif, lifli ve alkali gıdalarla beslenmeyi tercih edebilirsin. 

Ayrıca sinirsel yorgunluğunu atmak için zihnini tamamen boşaltacak aktivitelere de ihtiyacın var. Gün sonunda güzel bir cilt bakımı, spa, ılık bir ayak masajı ve dinleyeceğin frekans müzikleri, bedenindeki yorgunluğu silip atarak sana derin bir şifa sunabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün toksin atımını sağlayan karaciğerin Neptün'ün zorlayıcı etkisi altında olabilir. Vücudunu arındırmak için bol bol su içmeli, karaciğeri yorabilecek zararlı alışkanlıklardan veya ağır işlem görmüş gıdalardan kesinlikle uzak durarak organlarını dinlendirmelisin.

Ayrıca ruhsal olarak çok çabuk demoralize olabileceğin, başkalarının negatif enerjisini üzerine çekeceğin bir gündesin. Kalp çakranı korumak adına yalnız kalıp dinlenebileceğin bir zaman yaratmak ve seni strese sokan insanlardan uzak durmak günün en iyi sağlık reçetesi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yüksek adrenaline ve beraberinde ortaya çıkacak yorgunluğa karşı çok dikkatli olmalısın. Zihinsel dağınıklık bedenini de strese sokarak aşırı kortizol salgılamana neden olabilir. Gün içinde tatlı krizleriyle gelen sahte enerji patlamalarına aldanmayıp kan şekerini dengede tutacak protein ağırlıklı öğünler seçmelisin.

Ayrıca vücudunun sıvı dengesini korumak, laktoz ve glütenden kaçınmak da gündeminde olmalı. Günün koşuşturmacasından yorulan bedenin, akşam saatlerinde ise yatağa uzanıp hiçbir şey düşünmeden durmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün enerjin iniş çıkışlı seyredebilir. Gökyüzündeki bu sisli hava, bedenindeki hormonal döngüleri hafifçe etkileyerek duygusal dalgalanmalar ve nedensiz bir yorgunluk hissi yaratabilir. Öz şefkatini artırarak bedenine zaman tanımalısın.

Bunun yanı sıra bol miktarda abur cubur, şeker veya karbonhidrat tüketimiyle beslenme düzenini bozma eğiliminden kaçınmalısın. Dopamin arayışını zararlı alışkanlıklarla değil, sana ilham veren sanatsal aktivitelere yönelerek tatmin ettiğinde ruhsal sağlığını mükemmel bir şekilde dengelemiş olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Neptün'ün sert açı seni bedensel olarak adeta uyuşmuş ve enerjisi çekilmiş gibi hissettirebilir. Bağışıklık sistemin çok hassas olduğu için kalabalık ve havasız ortamlardan kaçınmalı, bedensel sınırlarını zorlamamalısın.

Hekim tavsiyesi ile tedavi maksatlı ilaç kullanıyorsan dozlarına çok dikkat etmeli ve bu ara zararlı alışkanlıklardan da kesinlikle uzak durmalısın. Zira bedenin toksinlere ve yan etkilere her zamankinden daha duyarlı. Uykuya dalmakta zorlanıyorsan lavanta yağı gibi doğal yöntemlerle zihnini yatıştırmak sana o aradığın şifalı huzuru sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ellerin, kolların ve omuzların zihinsel stresin tüm yükünü taşıyor olabilir. Sinirsel gerginliğe bağlı olarak parmaklarında uyuşma veya bileklerinde karpal tünel benzeri ağrılar yaşayabilirsin. Ergonomik ekipmanlar kullanmaya özen göstermelisin.

Ayrıca kısa mesafeli yolculuklarda veya trafikte dargınlıklara çok açıksın. Araç kullanırken zihninin başka diyarlara gitmesine izin vermemeli, odaklanmayı artıracak canlandırıcı müzikler dinleyerek reflekslerini uyanık tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün boyun tutulmalarına ve tiroid bölgesindeki hassasiyetlere karşı dikkatli olman gerekiyor. Kendini ifade edemediğini hissettiğin durumlarda yutkunduğun cümleler boğaz bölgende enerjisel bir tıkanıklık yaratabilir. Şarkı söylemek veya içindekileri bir kağıda yazmak sana iyi gelecektir.

Ayrıca ayak bileklerinde sıvı birikimi veya nedensiz yorgunluklar görülebilir. Rahat ayakkabılar tercih etmek ve gün sonunda ayaklarını hafifçe yukarı kaldırarak dinlendirmek, bedenindeki o ağır ve bulanık enerjiyi şifalandırarak kan akışını düzenleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kalça ve üst bacak bölgelerinde ödem veya nedensiz yorgunluklar hissedebilirsin. Neptün'ün sıvı döngülerini yavaşlatan etkisi nedeniyle uzun süre hareketsiz kalmak eklemlerinde sertleşme yapabilir. Oturduğun yerde esneme hareketleri yapmak kan akışını hızlandıracaktır.

Ayrıca ev ortamının enerjisini temizlemeye ihtiyaç duyabilirsin. Evdeki toz, küf veya havalandırılmamış ortamlar solunumunu hassaslaştırabileceğinden, bugün pencereleri sonuna kadar açıp yaşam alanını tazelemek ciğerlerine derin bir şifa sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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