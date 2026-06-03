Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugün bedensel olarak sıvı tutulumuna ve ödem oluşumuna çok açıksın. Neptün'ün etkisiyle bacaklarında veya karın bölgende hissedeceğin şişkinlik, gün boyu kendini ağır hissetmene neden olabilir. Bu yüzden tuz tüketimini azaltıp detoks etkili içeceklere yönelmek harika bir çözüm olacaktır.

Ayrıca bugün ayak tabanlarının ve parmaklarının hassasiyeti tavan yapabilir. Yanlış ayakkabı seçimi gününü zehir edebilir, bu yüzden şıklıktan ziyade tamamen konforunu önceleyen, ayaklarını yere sağlam ve rahat basmanı sağlayan seçimler yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…