Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Mayıs Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Satürn karesinin derinliği seni adeta zihinsel bir detoksa davet ediyor. Bunun için günlük yaşantının telaşından uzaklaşmalı, belki de el ve ayaklarını sıcak suyla dinlendirmelisin. Ayrıca, nazik masajlar yaparak kan dolaşımını rahatlatmayı da denemelisin. El ve ayak masajları sinir sistemini gevşeterek bedenini rahatlatabilir.

Bedenini yormadan sadece keyif aldığın aktivitelere odaklanmak da zihinsel stresini yok ederek sana harika bir uyku sunar. Ruhsal dünyanı aydınlık tuttuğunda fiziksel sağlığının hızla iyileştiğini bizzat göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...