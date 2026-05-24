article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Mayıs Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Mayıs Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 25 Mayıs Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 25 Mayıs Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 25 Mayıs Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün fiziksel sınırlarını aşırı zorlamak yerine esneme hareketlerine vakit ayırmalısın. Masa başında sabit kalmaktan kaynaklanan sırt ağrılarını engellemek adına kaslarını nazikçe çalıştırmak bedenine harika gelecektir.

Mide asidini dengelemek adına ise güne ılık limonlu suyla başlamak sindirim sistemine ilaç niyetine gelir. Stresi vücudundan uzaklaştırmak adına akşam saatlerinde alacağın kısa bir duş tüm negatif enerjiyi suya akıtmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün hızlı tempoda koştururken diz kapaklarını korumaya özen göstermelisin. Ani dönüşler veya ısınmadan yapılan hareketler eklemlerinde ufak sızılara neden olabilir. Adımlarını temkinli atmak seni koruyacaktır.

Kan dolaşımını rahatlatmak adına akşam saatlerinde ayaklarını hafifçe yukarı kaldırıp dinlenmelisin. Zihnini susturmayı başardığında uykuya dalma süren kısalacak ve sabaha çok daha enerjik uyanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yoğun odaklanma gerektiren işler baş bölgende hafif bir ağırlık yaratabilir. Temiz havaya çıkıp derin nefesler alarak beynine giden oksijeni artırmak odaklanma sorunlarını anında çözecektir.

Gözlerini ekrandan ara sıra uzaklaştırıp uzağa bakmak görme yorgunluğunu epey azaltır. Bol sıvı tüketerek hücrelerini yenilemeyi ihmal etmemelisin. Bedenini içeriden nemlendirmek cildine taze bir canlılık katar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün enerjini yüksek tutmak adına kardiyovasküler sistemini destekleyecek hafif ritimli yürüyüşler yapmalısın. Kalp atışını hızlandıran doğa yürüyüşleri ruhuna ve bedenine eşsiz bir ferahlık verecektir.

Bağırsak floranı korumak adına ise ağır yemeklerden kaçınıp lifli gıdalar seçmelisin. Duygusal stresi midenden uzaklaştırmak için yemeklerini yavaşça ve sakin ortamlarda tüketmeye özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün omuzlarında ve sırtında biriken yorgunluğu atmak adına duruşunu dik tutmaya çalışmalısın. Masanda kullanacağın ergonomik bir yastık iskelet sistemini destekleyerek ağrıların önüne geçecektir.

Bağışıklığını korumak adına ise C vitamini yönünden zengin meyveler tüketmelisin. Gün içinde kendine ayıracağın on dakikalık sessizlik molaları sinir sistemine harika bir dinlenme imkanı sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün boğaz bölgeni serin rüzgarlardan korumak adına ince bir fular takmak iyi bir fikir olabilir. Ses tellerini yormadan iletişim kurmak ve ılık bitki çayları içmek fiziksel direncini epey artıracaktır.

Aşırı düşünmekten kaynaklanan zihinsel baskıyı sanatla veya müzikle hafifletebilirsin. Uyku öncesi teknolojik aletleri kapatıp karanlıkta dinlenmek ise hücrelerini baştan aşağı yenilemene yardım edebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün böbreklerini korumak adına su içmeyi alışkanlık haline getirmelisin. Ayrıca, çay ve kahve tüketimini sınırlandırarak bedenini toksinlerden arındırmalısın. Bu sayede enerjinin arttığını ve cildinin parladığını da fark edebilirsin.

Alt karın bölgende hissedeceğin ufak gerginlikleri ise sıcak kompresler uygulayarak çözebilirsin. Bedenini sıcak tutmak ve esneklik kazandıran hareketler yapmak dolaşımını da rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kahkahaların bedensel sağlığına yapacağı olumlu etkiyi tüm hücrelerinde hissedeceksin. Gülmek karın kaslarını çalıştırıp stres hormonlarını anında sıfırlayarak bağışıklığını yükseltecektir.

Ayrıca, el ve bilek kaslarını yoran klavye kullanımları ufak sızılara sebep olabilir. Bileklerini destekleyen yumuşak aparatlar kullanmak gün sonu yorgunluğunu hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ev işleri yaparken bel kaslarını zorlamamaya dikkat etmelisin. Eğilirken dizlerini bükerek ağırlık kaldırmak iskelet sistemini olası incinmelerden koruyacaktır. Bedenini hor kullanmamalısın.

Karaciğerini dinlendirmek adına ise yeşil yapraklı sebzelere yönelmek metabolizmanı epey hızlandıracaktır. Zihinsel olarak hesap kitap yapmaktan yorulan beynini akşam saatlerinde sakinleşmeye odaklamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ruhsal şifa terapileri bedensel ağrılarına anında merhem olacaktır. Kendini güvende hissettiğin alanlarda dinlenmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıkları uzak tutar.

Diş ve diş eti hassasiyetlerine karşı önlemlerini alarak hijyen rutinini artırmalısın. Çeneni sıkmaktan vazgeçip kaslarını serbest bırakmak baş ağrılarının önüne anında geçecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün dolaşım sistemini ve baldırlarını rahatlatmak adına ayaklarını havaya kaldırarak dinlenmelisin. Vücudundaki elektrik yükünü atmak adına teknolojik cihazlardan uzaklaşıp topraklanma pratikleri yapmak sana iyi gelecektir.

Düzenli uyku saatleri belirleyerek sinir sistemini onaracaksın. Bedensel ritmine saygı duyduğunda yorgunluk hissinin azaldığını fark edeceksin. Sakinlik sana en iyi ilaçtır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün açık havada yapacağın tempolu yürüyüşler kaslarındaki gerginliği sıfırlayarak kan dolaşımını hızlandırabilir. Hücrelerine pompaladığın taze oksijen ise zihinsel odağını artıracaktır.

Mide yanmalarına yol açabilecek baharatlı yiyeceklerden ise uzak durarak beslenmeni dengelemelisin. Aklını susturmayı başardığında bedeninin de huzurla çalışmaya başladığını hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın