Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Mayıs Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 19 Mayıs Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 19 Mayıs Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 19 Mayıs Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars etkisiyle boğaz bölgene ekstra özen göstermen gerekiyor. Ses tellerini yormadan iletişim kurmak ve sıcak bitki çayları tüketmek fiziksel direncini artıracaktır. Havaların ısındığına aldanmamalı, bademciklerini soğuktan korumalısın.

Öte yandan, Venüs enerjisi sindirim sistemini yatıştırmanı tavsiye ediyor. Sağlıklı ev yemeklerine yönelerek bedenine ihtiyaç duyduğu şifayı vereceksin. Ev ortamında dinlenmek ruhsal gerginlikten kurtulmanı da sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Mars'ın burcundaki ilerleyişi sana fiziksel anlamda güç veriyor. Bedenindeki fazla enerjiyi atmak adına kaslarını çalıştıran sporlara yönelmelisin. Baş ve boyun bölgendeki ani tutulmalara karşı esneme hareketleri yapmalısın.

Venüs enerjisi ise zihinsel detoks yaparak sinir sistemini yatıştırmanı istiyor. Yakın çevrenle yapacağın samimi sohbetler ruhunu pamuk misali hafifletecektir. Güzel kokular ve aromaterapi bedenine eşsiz bir sükunet sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Mars'ın enerjisi bilinçaltını yorarak uykusuzluk çekmene neden olabilir. Gece geç saatlerde telefon ekranından uzaklaşıp beynini dinlenmeye almalısın. Kaslarındaki gerginliği hafifletecek ılık bir duş da bedenine iyi gelecektir.

Venüs’ün etkisi ise boğaz çakranı açarak kendini sevgiyle ifade etmeni sağlayabilir. Yani, ihtiyaçlarını dile getirdikçe psikosomatik ağrılarının hafiflediğini görebilirsin. Şefkatli rutinlerle bağışıklık sistemini güçlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars'ın enerjisi bacaklarında huzursuzluk hissi yaratabilir. Yani bugün uzun saatler masa başında kalmak yerine tempolu yürüyüşlerle kan dolaşımını hızlandırmalısın. Egzersizlerini açık havada yaparak hücrelerine taze oksijen pompalayacaksın.

Venüs'ün burcunda parlaması ise güzelliğini ve enerjini zirveye ulaştırıyor. Kendine ayıracağın anlar ve yapacağın bakımlar ruhunu iyileştirecektir. Aynadaki canlı yansıman sana yaşama sevinci verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Mars'ın etkisi omurganı ve kemiklerini koruman adına seni uyarıyor. Çalışma masandaki duruşunu düzelterek sırt ağrılarının önüne geçebilirsin. İskelet sistemini destekleyecek kalsiyum ağırlıklı beslenmeye dikkat etmelisin.

Venüs'ün enerjisi ise ruhsal dünyanı şifalandırarak içsel sükuneti bulmanı sağlıyor. Meditasyon pratikleri sayesinde kalp ritmini dengeleyebilirsin. Arınmaya ve bedenine iyi gelecek rutinlere odaklanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Mars'ın enerjisi üst bacak ve kalça kaslarında ani kramplara neden olabilir. Bedensel limitlerini zorlayan ağır sporları bırakarak esnekliğini artıran aktivitelere yönelmelisin. Karaciğerini arındırmak adına doğal detoks suları içmelisin.

Venüs'ün etkisi ise arkadaşlarınla geçireceğin neşeli vakitlerin bağışıklığını artıracağını gösteriyor. Mutluluk hormonlarını zirveye taşıyacak sosyal etkinlikler sinir sistemini onaracaktır. Sevgi dolu ortamlar sana fiziksel zindelik getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars'ın enerjisi bedensel yorgunluklara ve kronik ağrılara dikkat çekiyor. Bedenini sıcak tutup kaslarını gevşeterek kasılmaları veya spazmları engelleyebilirsin. Tabii masaj, spa ve hamam gibi rahatlatıcı aktiviteler de sana iyi gelebilir. 

Venüs'ün etkisi ise cilt ve saç sağlığına ekstra özen göstermen gerektiğini vurguluyor. Güzelleşmek adına yapacağın doğal bakımlar enerjini yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Mars'ın enerjisi bel bölgende hassasiyet yaratabilir. Sırtını yaslayacağın ergonomik koltuklar seçerek iskelet sistemine nefes aldırmalısın. Sırt, omuz ve boyun kaslarına da yük bindirmemek adına bütünüyle omurga sağlığına odaklanmalısın. 

Venüs'ün etkisi ise ufkunu açan uzun yürüyüşlerin zihnine çok iyi geleceğini fısıldıyor. Doğada geçireceğin sessiz saatler ruhsal gerginliğini silecektir. Bedenine ihtiyaç duyduğu temiz havayı vererek şifalanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Mars'ın enerjisi bağırsak floranı ve sindirim sistemini doğrudan etkiliyor. Sağlıksız ve ağır yiyecekleri rafa kaldırıp mideni yormayacak hafif öğünler seçmelisin. Fiziksel rutinine sadık kalmak metabolizmanı harika şekilde hızlandıracaktır.

Venüs'ün etkisi ise ruhsal krizleri atlatarak derin bir sükunete ermeni sağlıyor. Korkularını geride bıraktığında fiziksel ağrılarının da anında uçup gittiğini göreceksin. İç huzur bedenini baştan aşağı yenileyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Mars'ın enerjisi kalp sağlığını ve dolaşım sistemini koruman adına stres seviyeni düşürmeni emrediyor. Nefes egzersizleri yaparak göğüs kafesini rahatlatmalı ve nabzını dengelemelisin. Rekabetçi ortamları terk ederek huzuru seçmelisin.

Venüs'ün etkisi ise böbrek sağlığına ve sıvı tüketimine dikkat çekiyor. Vücudunu arındıran doğal çaylar sayesinde toksinlerden kurtulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Mars'ın enerjisi mide asidini tetikleyerek reflü sorunlarına neden olabilir. Yemeklerini yavaşça tüketerek ve stresli anlarda yemek yemekten kaçınarak sindirim sistemini korumalısın. Göğüs bölgende biriken enerjiyi atacak hareketler yapmalısın.

Venüs'ün etkisi ise günlük yaşamına ekleyeceğin sanat ve müzik sayesinde sinir sistemini onarmanı sağlıyor. Rutinlerini estetik detaylarla güzelleştirerek ruhunu pamuk misali hafifleteceksin. Şefkat dolu bir ortam bedenine en büyük şifa olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Mars'ın enerjisi omuz ve kollarına binen yükleri hafifletmen adına uyarılarda bulunuyor. Duruş bozukluklarını engelleyecek esneme hareketleri yaparak boyun kaslarını rahatlatmalısın. Ellerinle yapacağın hobiler zihinsel yorgunluğunu silecektir.

Venüs’ün etkisi moralini yükselterek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mutluluk veren yaratıcı aktiviteler hücrelerini hızla tazeleyecektir. Yaşama sevincini merkeze koyduğunda tüm hastalıklara karşı güçlü bir kalkan inşa edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

