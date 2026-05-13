Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Mayıs Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 14 Mayıs Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 14 Mayıs Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 14 Mayıs Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Güneş ve Merkür kavuşumu zihinsel hızını zirveye taşıyarak şiddetli baş ağrılarına davetiye çıkarabilir. Kafanın içinde durmaksızın dönen düşünceler sinir sistemini tamamen tüketmeden evvel acilen frene basmalısın. Zira zihnini susturmak, bedensel şifanın kilidini açacaktır! 

Bu dönemde özellikle de ekran karşısında geçirdiğin uzun saatler gözlerinde ciddi kurumalara ve yorgunluklara yol açabilir. Teknolojik cihazları tamamen kapatarak karanlık ve sessiz odalarda beynini mutlaka dinlendirmelisin. Meditasyon yaparak içsel ritmini yavaşlatmak sağlığını korumanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Merkür kalbinde parlarken sinir sistemin adeta elektrik yüklü bir santrale dönüşüyor. Yerinde duramayan enerjin ellerinde ve kollarında hafif titremelere yol açıyor. Bedensel huzursuzluğu yenmek adına derin nefes egzersizlerine yönelmelisin.

Ayrıca, ciğerlerini taze oksijenle doldurarak beynine giden kan dolaşımını rahatlatmalısın. Bu yüzden temiz havada yapacağın tempolu yürüyüşler içindeki fazla enerjiyi tamamen dışarı atmanı sağlayacaktır. Zihinsel hiperaktiviteyi fiziksel egzersizle dengeleyerek harika bir gün geçireceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihninden hızla geçen planlar kalp ritminde anlık hızlanmalara sebep olabilir. Heyecanını kontrol altında tutarak göğüs kafesindeki sıkışma hissini kolayca bertaraf edebilirsin. Adımlarını yavaşlatıp sadece ana odaklanmak nabzını anında normale döndürecektir.

Sırt kaslarındaki gerilmeleri önlemek adına dik duruşunu gün boyu muhafaza etmelisin. Omuzlarını geriye atıp göğsünü açarak derin nefesler almak üst bedenindeki tüm yorgunluğu silip süpürecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün durmaksızın planlar yapma arzun bağırsak floranı strese sokarak seni fizyolojik olarak zorlayabilir. Beyninin sürekli çalışması ikinci beyin olan bağırsaklarına doğrudan zarar verebilir. Zihinsel takıntılarını tamamen serbest bırakarak bedenine rahat bir nefes aldırmalısın.

Sistemini desteklemek adına probiyotik açısından son derece zengin gıdalar tüketmen harika olacaktır. Fiziksel arınma sağlayarak hücrelerindeki gerginliği yavaşça atacaksın. Kusursuzluğu aramak yerine sadece bedensel huzuruna odaklanarak iyileşeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün masa başında geçireceğin uzun saatler bel bölgene ve omurgana ağır yükler bindirebilir. Zihinsel projelere dalıp su içmeyi unuttuğunda vücudunun anında ödem topladığını da fark edebilirsin. Belki de alarm kurarak düzenli su tüketimini ve hareketli bir hayatı garanti altına almalısın.

Omurganı hizalamak adına sık sık ayağa kalkıp esnemek sana muazzam bir rahatlama sağlayacaktır. Belini zorlayacak ani hareketlerden kaçınarak iskelet sistemini tamamen koruma altına alacaksın. Fiziksel sınırlarını bilerek hareket ettiğinde zindeliğini koruyacaksın. Yarın görüşmek üzere sağlıkla, sağlıkla kal...

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün derin düşüncelerin yarattığı zihinsel yorgunluk doğrudan pelvik kaslarına ve alt karnına baskı yapabilir. Bedensel kasılmaları serbest bırakmak adına sıcak su torbalarından faydalanarak kendini rahatlatmalısın. Vücudunda biriken tüm negatif elektriği topraklayarak atmalısın.

Yin yoga veya esneme hareketleri yaparak kas dokularına hapsolmuş stresi tamamen özgür bırakabilirsin. Zihnini boşalttığında fiziksel ağrılarının da anında yok olduğunu bizzat deneyimleyeceksin. Sükunetin şifalı kollarına teslim olarak yenileneceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün vizyonunu genişleten fikirler seni sürekli masa başında tutarak kalça ve üst bacak kaslarında uyuşmalara yol açabilir. Hareketsizlik doğana tamamen aykırı olduğundan acilen temiz havaya çıkıp adımlarını hızlandırmalısın. Tempolu yürüyüşler kaslarındaki krampları anında giderecektir.

Kan dolaşımını zirveye taşıyacak kardiyo egzersizleri yaparak hücrelerine taze oksijen pompalayacaksın. Bedenini özgürce hareket ettirmek beynindeki yorgunluğu da bütünüyle temizleyecektir. Enerjini doğru yönlendirerek fiziksel sağlığını güvenceye alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün diz kapaklarında ve eklemlerinde sertlik hissedebilirsin. Bu yüzden bedensel katılığı ortadan kaldırmak adına esnekliğini artıracak hafif egzersizlere yönelmelisin. Kemiklerini zorlamadan yapacağın yumuşak hareketler seni rahatlatacaktır.

Bu arada stresten kurtulduğunda, bedenindeki kasılmaların da mucizevi şekilde çözüldüğünü göreceksin. Kalsiyum açısından zengin beslenerek iskelet yapını daima desteklemelisin. Kendine karşı şefkatli davranarak tüm iskelet sistemini rahatlatacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün parlak fikirlerin yarattığı zihinsel fırtınalar ayak bileklerinde ve baldırlarında huzursuzluk hissi yaratabilir. Vücudundaki yüksek elektrik yükünü deşarj etmek adına çıplak ayakla toprağa basman harika bir çözüm olacaktır. Teknolojik cihazların yaydığı radyasyondan acilen uzaklaşmalısın.

Bacaklarını yukarı kaldırarak dinlenmek kan akışını dengeleyerek tüm yorgunluğunu silecektir. Sinir uçlarını yatıştıran bitkisel yağlarla masaj yaparak bedensel arınma sağlayabilirsin. Zihnini yavaşlatarak hücrelerine ihtiyaç duyduğu huzuru vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün lenf sistemin yavaşlayarak ayaklarında şişkinlik ve ödem yapabilir. Zihinsel karmaşayı susturmak adına suyun iyileştirici gücünden faydalanmalısın. Ilık bir ayak banyosu yaparak tüm vücudundaki toksinleri dışarı atabilirsin.

Vücudundaki sıvı dengesini korumak adına tuz tüketimini tamamen sıfırlamalısın. Rafine gıdalardan uzak durarak bedenini içeriden dışarıya doğru arındıracaksın. Ruhsal dinginliği yakaladığında fiziksel hafiflemeyi anında hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yoğun iletişim trafiği doğrudan ses tellerine ve boğazına ağır bir baskı yapabilir. Saatlerce konuşmak veya fikirlerini hararetle savunmak yutkunma zorluklarına yol açacak kadar kaslarını gerebilir. Sesini dinlendirmek adına kısa sessizlik molaları vermen gerekebilir.

İçtiğin sıvıların sıcaklığına ekstra özen göstererek ılık bitki çaylarıyla boğazını yumuşatmalısın. Boyun bölgendeki gerginliği dindirmek adına hafif esneme hareketleri yaparak kas spazmlarını engelleyebilirsin. Bedenini zorlamadan sadece sükunetin iyileştirici gücüne sarılmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün artan düşünce trafiği doğrudan midene ve sindirim sistemine vurarak bedensel dengeni bozabilir. Kaygıların fiziksel spazmlara dönüşmemesi adına olayları gereğinden fazla analiz etmeyi kesinlikle bırakmalısın. Mideni yoracak ağır baharatlı yiyeceklerden uzak durman gerekiyor.

Ruhunu sakinleştiren bitkisel çaylar tüketerek hazımsızlık sorunlarını da çözebilirsin. Bedenine sadece fayda sağlayacak sade ve temiz öğünler seçmelisin. Duygusal zekanı kullanarak fiziksel stresini yönetecek ve şifaya kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

