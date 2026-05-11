Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Mayıs Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 12 Mayıs Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 12 Mayıs Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 12 Mayıs Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün fiziksel temellerine ekstra özen göstermen gereken saatlerden geçiyorsun. Ayakların her zamankinden fazla hassaslaşıyor ve yere daha sağlam basma ihtiyacı hissediyorsun. Ayak tabanlarında biriken yorgunluğu atmak adına adımlarını yavaşlatmalısın.

Sert spor ayakkabıları bir kenara bırakarak yeryüzünün şifalı enerjisini doğrudan vücuduna çekmelisin. Çıplak ayakla toprağa basmak ruhundaki gerginliği alarak bedenini rahatlatacaktır. Kendini doğanın dinlendirici kollarına bırakarak sağlığını korumalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün temponun artması bedensel sinyalleri de beraberinde getiriyor. Ellerine ve kollarına ekstra dikkat etmen gereken saatlerden geçiyorsun. Çok fazla yazışmaktan veya hareket etmekten kaynaklanan küçük ağrılar kaslarını yorabilir.

Eklemlerindeki gerginliği dindirmek adına kısa molalar vererek esneme hareketleri yapmalısın. Sadece bedenini değil ruhunu da dinlendirmek adına derin nefes egzersizleriyle zihnini boşaltmalısın. Fiziksel sınırlarını zorlamaktan kaçınarak sağlığını güvence altına alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzü seni fiziksel anlamda çok daha dayanıklı lakin biraz daha katı bir yapıya büründürüyor. Özellikle dizlerine ve dişlerine ekstra özen göstermelisin. Kemiklerinde hissedeceğin hassasiyeti gidermek adına tedbirli davranman gerekiyor. 

Vücudunu desteklemek adına kalsiyum takviyesi almalı ve gün boyu dik duruşunu mutlaka korumalısın. İskelet sistemini güçlendirecek hafif egzersizler yaparak kaslarındaki sertliği yumuşatabilirsin. Bedenine iyi bakarak enerjini daima yüksek tutacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ruhundaki yükseliş fiziksel durumuna da doğrudan yansıyor. Kalp ve sırt bölgen muazzam bir enerjiyle dolup taşıyor. Duruşunu düzelterek ve göğsünü gere gere yürüyerek içindeki gücü tüm hücrelerinde hissedeceksin.

İçinden taşan sarsılmaz öz güven fizyolojik anlamda en büyük şifan olacaktır. Bedenine yayılan pozitif enerji sayesinde kendini her zamankinden çok daha zinde hissedeceksin. Gülümsediğinde ve dik durduğunda tüm yorgunlukların uçup gidecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yoğunlaştığın konular bedensel ihtiyaçlarına da yön veriyor. Sindirim sistemin yorulduğuna dair minik alarmlar verebilir. Ağır ve gösterişli sofraları tamamen kenara bırakarak daha hafif öğünlere yönelmelisin.

Midendeki şişkinliği ve baskıyı azaltmak adına detoks yaparak sadeleşme yoluna gitmelisin. Temiz beslenmek enerjini anında yükselterek fiziksel rahatlama sağlayacaktır. Bedenini yoran yiyeceklerden uzak durarak sağlığına kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün zihinsel devrimlerin fiziksel yansımalarını kesinlikle göz ardı etmemelisin. Bileklerinde ve sinir uçlarında artan hassasiyeti gidermen şarttır. Vücudunda biriken gerginliği atmak için daha sakin ortamlara yönelmelisin.

Elektrik yükünü vücudundan uzaklaştırmak adına metal eşyalarla temasını kesmeli ve teknolojiden biraz uzaklaşmalısın. Doğada vakit geçirerek topraklanmak sinir sistemini yatıştıracak ve ruhuna iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bedenin ruhunla eş zamanlı olarak güçleniyor. Vücudun muazzam bir yenilenme ve iyileşme kapasitesine ulaşıyor. Hücrelerinin kendini hızla onardığını hissederek güne harika bir enerjiyle başlayacaksın.

Tedaviler ve yorucu fiziksel süreçler karşısında sarsılmaz bir direnç göstererek sağlığını güvence altına alacaksın. Gerekli olursa, operasyonlar veya tedaviler sonrası hızla toparlanma gücüne sahipsin. İçindeki yaşam enerjisine sıkıca sarılmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ruhundaki dinginlik bedensel şifanı da beraberinde getiriyor. Boğaz ve boyun bölgendeki gerginlikleri azaltmak adına her zamankinden daha dikkatli olmalısın. Boğazını tahriş edecek durumlardan kaçınarak ses tellerini dinlendirmelisin.

Kendini ifade ederken sesini yükseltmekten kaçınmalı ve sakinliğini daima korumalısın. Sessizliğin ve sükunetin iyileştirici gücünden faydalanarak sağlığını koruyacaksın. Derin nefesler alarak da boyun kaslarındaki spazmları hafifletebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün duygusal derinliğin bedensel tepkimelere yol açabilir. Göğüs ve mide bölgende oluşacak hassasiyetleri gidermek adına hislerini içine atmaktan kesinlikle kaçınmalısın. Bastırılan duygular doğrudan midene vurarak ağrılara sebep olacaktır.

İçindekileri sevdiklerinle dürüstçe paylaşarak midendeki ağır baskıyı rahatlatacaksın. Anlattıkça hafifleyecek ve bedenini saran gerginlikten anında kurtulacaksın. Ruhsal rahatlamanın fiziksel şifaya dönüştüğünü bizzat deneyimleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ruhundaki coşku fiziksel enerjini de zirveye taşıyor. Karaciğer sağlığını korumak ve omurgandaki durağanlığı kırmak adına daha fazla hareket etmelisin. Saatlerce aynı pozisyonda kalmak kaslarını zayıflatarak ağrılara sebep olabilir.

İçinde biriken enerjiyi spor yaparak dışarı atmak sağlığını mükemmel şekilde korumanı sağlayacaktır. Tempolu yürüyüşler yaparak kan dolaşımını hızlandırmalı ve bacaklarındaki uyuşukluğu gidermelisin. Ter atarak bedenini tamamen yenileyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ruhsal dengeni fiziksel dengenle taçlandırman gerekiyor. Böbreklerine ve bel bölgene ekstra özen göstermelisin. Duruş bozukluklarından kaçınarak beline binen yükü hafifletmeli ve yumuşak zeminlerde esneme hareketleri yapmalısın.

Gün boyu bol su tüketerek vücudundaki arınmayı sağlamalı ve bedensel huzurunu korumalısın. Toksinleri sisteminden atarak hücresel bazda yenilendiğini hissedeceksin. Kendine iyi bakarak enerjini daima dorukta tutacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün atılgan enerjin adeta fiziksel olarak da harekete geçmeni emrediyor. Baş ve yüz bölgendeki hassasiyetleri dindirmek zorundasın. Zihnini yoran düşüncelerin baş ağrılarına dönüşebileceğini fark ederek önlem almalısın.

Eğer migren atakları yaşıyorsan kök sebebinin hareketsizlik olduğunu bilerek derhal canlanmalısın. Bolca ter atacağın aktivitelere yönelerek vücudundaki stresi tamamen boşaltmalısın. Fiziksel yorgunluk, zihinsel dinginlik getirerek şifa bulmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

