Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Mayıs Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 9 Mayıs Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 9 Mayıs Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 9 Mayıs Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün omuzlarında görünmeyen bir baskı hissedebilirsin. Zira Merkür'ün Boğa burcuna geçişi bedensel gerginlikleri omuz ve boyun çevresinde toplayabilir.

Tam da bu yüzden kaslarını rahatlatmak adına hafif esneme hareketleri yapman yerinde olacaktır. Sırt bölgene yapılacak masaj uygulamaları bedensel yüklerini hafifletebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bahar nezlesi ya da kronik yorgunluk nedeniyle enerjin düşük seyredebilir. Merkür burcuna geçerken vücudunun savunma mekanizması dış etkenlere karşı hassaslaşabilir.

Bol vitamin tüketmek ve dinlenmeye vakit ayırmak bedensel direncini artıracaktır. Taze gıdalarla vücudunu desteklemeyi ihmal etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün boyun ve boğaz çevrende hassasiyetler belirebilir. Merkür'ün Boğa burcuna geçmesiyle ses tellerini fazla yormamaya ve sesini idareli kullanmaya dikkat etmelisin.

Ilık içecekler tüketmek ve rüzgardan korunmak sağlığına katkı sunacaktır. Bedensel ritmini korumak adına tempoyu biraz yavaşlatman yerinde olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün midede hafif huzursuzluklar hissedebilirsin. İçten içe hızlanan lakin dışarı çıkamayan enerjin bedensel bir gerilim yaratarak sindirim sistemini etkileyebilir.

Beslenmene dikkat ederek mideyi yormayacak hafif gıdalara yönelmelisin. Sakin kalarak iç huzurunu korumaya odaklanman genel sağlığına iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün zihnini açık sekmelerle dolu bir bilgisayar ekranı kadar yorabilirsin. Aklının karışması ve düşüncelerin yoğunluğu nörolojik bir yorgunluk yaratarak baş ağrısına sebebiyet verebilir.

Zihnini boşaltmak adına dijital ekranlardan uzaklaşmalı ve sessiz ortamlarda vakit geçirmelisin. Dinlenmek düşünce karmaşasını dindirecek en etkili sağlık yöntemidir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bedensel zindeliğini korumak adına günlük rutinlerini gözden geçirebilirsin. Merkür'ün Boğa burcuna geçişi toprak enerjini pekiştirirken ayak ve bilek hassasiyetlerine dikkat etmen gerekebilir.

Hafif tempolu yürüyüşler yapmak kan dolaşımını canlandıracaktır. Beslenme düzeninde yapacağın taze dokunuşlar genel sağlığını olumlu etkileyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün uzun süredir devam eden bedensel sorunların adına şifa bulabilirsin. Doğru tedavi yöntemleriyle karşılaşman sağlık problemlerinin nihayete ermesini sağlayacaktır.

Kendini her zamankinden daha zinde ve kuvvetli hissetmen muhtemeldir. Bedensel iyileşme sürecini sağlıklı beslenerek desteklemeyi sürdürmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sinir sisteminde hafif bir gerilim hissedebilirsin. Merkür'ün Boğa burcuna geçişi içsel huzurunu bir miktar zorlayarak bedensel yorgunluğa neden olabilir.

Sakinleştirici bitki çayları içmek ve gürültülü ortamlardan uzak durmak ruhuna iyi gelecektir. Bedensel gevşeme tekniklerini uygulayarak gerginliği azaltmayı denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün boğaz, baş ve boyun bölgelerinde ani sızılar belirebilir. Merkür Boğa burcuna geçerken vücudunun üst kısımları dış etkenlere karşı ekstra hassaslaşabilir.

Duruş bozukluklarına dikkat ederek omurganı rahatlatacak hareketler yapmalısın. Doğal yağlar yardımıyla yapılacak masajlar ağrılarını hafifletebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bedenin yorgun olsa dahi zihinsel aktiviten yüzünden uykuya dalmakta güçlük çekebilirsin. Merkür geçişi düşüncelerini hızlandırırken melatonin dengen geçici olarak değişebilir.

Hekim kontrolünde melatonin takviyeleri alarak uyku kaliteni artırmayı deneyebilirsin. Yatmadan evvel dinlendirici müzikler dinlemek zihnini sakinleştirmeye yardım edecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün beslenme düzenini değiştirmek ve zararlı alışkanlıklarını terk etmek adına uygun bir vakit olabilir. Merkür Boğa burcuna geçerken bedensel arınma yapma isteğin artabilir.

Diyetine sadık kalarak taze ve organik besinlere ağırlık vermelisin. Vücuduna iyi bakmak enerji seviyeni hatırı sayılır düzeyde yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sabit oturmaktan kaynaklanan bedensel bir yorgunluk hissedebilirsin. Merkür geçişi enerjini yön değiştirmeye ve yeni tedavi süreçlerine hazırlayacaktır.

Hareketsiz kalmak yerine kısa esneme hareketleri yaparak vücudunu canlandırmalısın. Sağlık adına atacağın yeni adımlar bedensel refahını artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Tüm İçerikleri
