article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Mayıs Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Mayıs Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 17 Mayıs Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 17 Mayıs Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 17 Mayıs Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür İkizler burcunda ilerlerken sinir sistemini dinlendirmen büyük önem taşıyor. Ekranlardan yayılan mavi ışıktan uzaklaşıp zihnini susturmak bedensel gerginliklerini mucizevi şekilde alacaktır. Nefes egzersizleri yaparak ciğerlerini şifalandıracaksın.

Ellerine ve kollarına masajlar uygulayarak fiziksel rahatlamayı zirveye taşıyabilirsin. Doğal bitki çayları tüketerek zihinsel yorgunluğunu sıfırlayacak ve hücrelerine hak ettiği sükuneti hediye edeceksin. Kendine gösterdiğin şefkat bağışıklığını güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün lenf sistemini uyarmak ve ayaklarındaki şişkinliği almak adına ılık ayak banyoları yapmalısın. Vücudundaki sıvı dengesini korumak adına tuz tüketimine dikkat ederek temiz besinlere yönelmelisin. Refleksoloji masajları tüm organlarına şifa dağıtacaktır.

Uyku kaliteni artırmak adına yatmadan evvel rahatlatıcı bitki çayları tüketmek ruhunu pamuk gibi hafifletecektir. Ayak tabanlarından giren şifalı enerjiler tüm bedenini baştan aşağı yenileyecektir. Şefkatin iyileştirici gücüne güvenerek zindeliğini koruyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihinsel yorgunluğun bağırsak florana yansımasını engellemek adına probiyotik tüketimine özen göstermelisin. Kusursuzluk takıntılarını serbest bırakmak zihinsel stresini sıfırlayarak fiziksel olarak rahatlamanı sağlayacaktır. Ağır diyetleri rafa kaldırmalısın.

Kendine karşı şefkatli davranmak tüm psikosomatik ağrılarının uçup gittiğini gösterecektir. Cilt temizliğine ve bedensel arınmaya odaklanarak hücrelerini toksinlerden kurtaracaksın. Affediciliğin şifalı enerjisi sağlığını zirveye taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bel bölgende hissettiğin gerginlikleri sıcak kompresler veya hafif esneme hareketleriyle çözebilirsin. Böbreklerini temizlemek adına su tüketimini zirveye taşıyarak vücudundaki ödemi hızla atmalısın. Duruşunu hizalamak iskelet sistemini sarsılmaz kılacaktır.

Zihinsel yorgunluğunu sanatla veya müzikle atarak ruhsal dengeni kuracaksın. Güzelleşmek ve şımartılmak adına yapacağın küçük estetik dokunuşlar enerjini artıracaktır. Zarafetle hareket ederek bedensel huzurunu koruyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalça ve üst bacak kaslarındaki kasılmaları hafif tempolu doğa yürüyüşleriyle giderebilirsin. Aşırı hareketli yapını frenleyerek bedensel limitlerine saygı duymak kazaları önlemene yardımcı olacaktır. Karaciğerini yormayan temiz öğünler seçerek enerjini yükselteceksin.

Zihnini susturmak adına ise meditasyon pratiklerine yönelmek ruhunu dinlendirecektir. Neşeni merkeze koyduğunda bağışıklık sisteminin çelik gibi sağlamlaştığını fark edeceksin. İyimser bakış açın fiziksel direncini sarsılmaz kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür İkizler burcuna yerleşirken aşırı düşünmekten kaynaklanan uykusuzluk problemlerini çözmen gerekebilir. Tam da bu noktada merkezi sinir sistemini yatıştırmak adına kafein tüketimini azaltmalısın. Öte yandan papatya veya melisa çaylarına yönelmek zihnini hafifletebilir.

Omuz ve kollarında biriken stresi esneme hareketleriyle kolayca atacaksın. Zihinsel detoks yaparak ruhsal arınma sağlamak fiziksel olarak da seni kuşlar kadar hafifletecektir. Sakinliğin getirdiği sarsılmaz şifaya güvenerek sağlığını koruyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün diz kapaklarındaki ve eklemlerindeki sertlikleri yumuşatmak adına kalsiyum desteğine özen göstermelisin. Kemiklerini zorlayacak hareketlerden kaçınarak iskelet sistemini koruma altına alacaksın. Katı kuralları esnetmek bedenini rahatlatacaktır.

Dinlenmeyi bir zaman kaybı olarak görmeyi bırakıp hücrelerine ihtiyaç duyduğu molayı vermelisin. Ruhunu şifalandıracak sessiz terapilere yönelmek sağlığına inanılmaz iyi gelecektir. Şefkatle kendine yaklaşarak bedensel zindeliğini koruyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün dolaşım sistemini ve baldırlarını rahatlatmak adına bacaklarını havaya kaldırarak dinlenmelisin. Vücudundaki elektrik yükünü atmak adına teknolojik cihazlardan uzaklaşıp topraklanma pratikleri yapacaksın. Ayak bileklerindeki hassasiyeti korumaya özen göstermelisin.

Hekimlerin önerdiği şifa yöntemleri ve zihinsel detokslar sayesinde sinir sistemini onaracaksın. Eğlenceli aktiviteler mutluluk hormonlarını zirveye taşıyarak bağışıklığını güçlendirecektir. Özgün rutinlerinle sağlığını sarsılmaz bir dengeye oturtacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün zihinsel enerjinin midene vurmasını engellemek adına stresten uzak durmalısın. Sindirim sistemini rahatlatacak alkali besinler tüketmek krampların önüne geçecektir. Rasyonel düşünmek duygusal gerilimleri azaltacaktır.

Ruhunu şifalandıran enerjiler bedensel ağrılarını da dindiriyor. Güvenli alanında kalarak ve sadece sana huzur veren insanlarla görüşerek bağışıklık sistemini destekleyeceksin. Uyku düzenine sadık kalmak hücrelerinin gece boyunca yenilenmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yoğun iletişim trafiği kalp ritmini hızlandırabileceğinden stresli diyaloglardan kaçınmalısın. Sırt kaslarını rahatlatan dik duruş egzersizleri omurga sağlığını sarsılmaz kılacaktır. Kalp çakranı açan yoga duruşlarıyla bedenine taze yaşam enerjisi pompalayacaksın.

Nefesini düzenlemek hücrelerine oksijen gitmesini sağlayarak zindeliğini artıracaktır. Kendini özel hissedeceğin bakım rutinleriyle yorgunluğunu sileceksin. Unutma ki bedenine saygı duyarak sağlığını adeta garanti altına alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihinsel fırtınaları susturup üreme organlarını ve alt karın kaslarını koruma altına almalısın. Pelvik bölgeni rahatlatan esneme hareketleri kan dolaşımını hızlandırarak sana muazzam zindelik verecektir. Toksik düşünceleri zihninden söküp atmalısın.

Kendine uygulayacağın arınma terapileri sayesinde geçmişin fiziksel yüklerinden kurtulacaksın. Sıcak bir banyo veya spa seansı kaslarına hapsolmuş yorgunluğu suya karıştırıp götürecektir. Dinginliğin getirdiği sarsılmaz şifa sayesinde sağlığını zirvede tutacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür transitinin getirdiği zihinsel hız boyun ve omuz kaslarında kasılmalara neden olabilir. İletişim trafiğinin yarattığı stresi atmak adına masa başı esneme hareketlerine yönelmelisin. Ses tellerini yormadan sadece sükuneti tercih etmek fiziksel dengeni kurmanı sağlayacaktır.

Estetik ve keyif duygusunu merkeze alarak kendini şımartacağın harika saatler başlıyor. Aromaterapik banyolar veya lüks bakım rutinleri bedensel yorgunluklarını silecektir. Öz şefkatin iyileştirici gücünü hücrelerinde hissederek zindeliğini yeniden kazanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın