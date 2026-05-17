article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Mayıs Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Mayıs Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Mayıs Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Mayıs Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Mayıs Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumunun getirdiği yüksek elektrik yükü sinir sistemini fazlasıyla yorabilir. Zihninden geçen yoğun düşünceler baş ağrılarına neden olabileceğinden ekranlardan uzaklaşıp doğaya karışmalısın. Zihinsel detoks yapmak fiziksel sağlığın adına önemli bir ihtiyaçtır.

Bedenindeki fazla enerjiyi atmak adına tempolu sporlara veya açık hava yürüyüşlerine yönelerek rahatlayacaksın. Uyku düzenini sarsacak gece geç saatlerdeki teknolojik kullanımları tamamen bitirmelisin. Sükuneti seçerek hücrelerini baştan aşağı yenileyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür'ün Uranüs ile birleşmesi merkezi sinir sistemini adeta elektrik yüklü bir trafoya çeviriyor. Ellerde titreme veya anksiyete yaşamamak adına nefes egzersizleriyle zihnini yavaşlatmayı öğrenmelisin. Belki de bedenindeki yüksek voltajı doğayla temas kurarak güvenle dışarı atmalısın.

Akciğerlerini rahatlatacak açık hava yürüyüşleri hücrelerine taze oksijen pompalayarak seni sakinleştirecektir. Gece uykusuzluklarına karşı yatak odandaki tüm teknolojik cihazları dışarı çıkarmalısın. Fiziksel dinginliği zihinsel sessizlikle yakalayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu bilinçaltındaki stresleri ani mide krampları olarak bedenine yansıtabilir. Bu yüzden mideni yormayacak hafif ve alkali besinler seçerek sindirim sistemini koruma altına almalısın. Stresi yönetmek bedeninin en önemli ihtiyacı olacaktır.

Psikolojik baskıları yoga veya meditasyonla hafifleterek fizyolojik yansımalarını bütünüyle durdurabilirsin. Uyumadan önce alacağın ılık bir duş ise kaslarındaki tüm elektriği suya karıştırıp götürecektir. İçsel sükuneti sağlayarak sağlığını destekleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumunun getirdiği adrenalin patlamaları enerjinde anlık dalgalanmalara neden olabilir. Heyecan verici projelerin seni uykusuz bırakmasına izin vermeden dolaşım ve sinir sistemini korumalısın. Belki de bugün yorucu sporlardan uzak durmalısın. Sakin kalmalı, enerjini dengelemeli ve sükunete odaklanmalısın. 

Sırt ve omurga kaslarındaki gerginliği ise hafif esneme hareketleriyle çözerek kan dolaşımını rahatlatabilirsin. Sosyal koşturmaca arasında kendine vereceğin kısa sessizlik molaları sinir sistemine ilaç gibi gelecektir. Merkezinde kalarak fiziksel direncini sarsılmaz kılacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün Uranüs ile etkileşimi bağırsak floranı ve sindirim sistemini doğrudan strese sokabilir. Stresten uzaklaşmak ve zihinsel baskıyı serbest bırakmak ise bedenine hak ettiği rahatlamayı sunacaktır. Bu arada karın bölgene uygulayacağın masajlar spazmları da çözebilir.

Aşırı düşünmekten kaynaklanan psikosomatik ağrıları bitkisel çaylarla ve doğa yürüyüşleriyle giderebilirsin. Diyet rutinlerinde esneklik sağlayarak bedeninin sınırlarına sevgiyle yaklaşmalısın. Zihinsel hızını yavaşlattığında fiziksel şifayı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu bel bölgende anlık sinirsel kasılmalara neden olabilir. Bel kaslarını destekleyen ergonomik çözümlere yönelmelisin. Duruş bozukluklarını çözmek adına fizyoterapiyi de düşünmeye başlamalısın. 

Öte yandan ruhsal gerginliğini bedeninden atmak adına dans veya hafif ritmik egzersizler yaparak enerjini dengeleyebilirsin. Bol sıvı tüketimi hücrelerindeki toksinleri ve elektrik yükünü dışarı atmanı kolaylaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu beklenmedik hormonal dalgalanmalara neden olabilir. Zihinsel krizlerin bedensel kistlere veya spazmlara dönüşmemesi adına öfke ve stres kontrolünü en üst seviyeye taşımalısın. Bedenini sıcak tutarak kasılmaları önleyeceksin.

Enerjini topraklamak adına doğa ile iç içe olmak ruhuna ve bedenine eşsiz bir arınma sağlayacaktır. Tutkularını ve zihinsel fırtınalarını sağlıklı spor rutinlerine aktararak fiziksel direncini zirveye taşıyacaksın. Sakinliğin getirdiği şifa hücrelerini yenileyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu kalça ve üst bacak kaslarında ani kramplara sebebiyet verebilir. Hareketsiz kalmak sana göre olmadığından tempolu yürüyüşlerle bacaklarındaki kan dolaşımını hızlandırmalısın. 

Yenilikçi fikirlerin peşinden koşarken uykusuz kalmamaya özen göstermek sinir sistemini bütünüyle onaracaktır. Fiziksel sınırlarını zorlamadan sadece enerjini deşarj etmeye odaklanacağın egzersizler seçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu eklemlerinde ve diz kapaklarında sinirsel sertlikler yaratabilir. Esnekliği artıracak pilates veya germe hareketleriyle kemiklerini rahatlatarak iskelet sistemine nefes aldıracaksın.

Duruş bozukluklarına sebep olan uzun ekran mesailerini de keserek omurganı koruma altına almalısın. Kalsiyum açısından zengin beslenerek hücrelerinin ihtiyaç duyduğu yapı taşlarını sağlamalısın. Bedenine esneklik tanıdıkça sağlığının zirveye çıktığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Uranüs'ün Merkür ile kavuşumu ayak bileklerinde ve baldırlarında huzursuz bacak hissi yaratabilir. Vücudundaki yüksek elektriği deşarj etmek adına çıplak ayakla toprağa basmak sana şifa verecektir. 

Kan dolaşımını dengelemek adına bacaklarını havaya kaldırarak dinlenmeli, damarlarındaki baskıyı azaltmalısın. Farklı şifa yöntemleri ve zihinsel detokslar uygulayarak sinir uçlarını yatıştıracaksın. Zihinsel sakinlik sana en büyük fiziksel zindeliği getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu lenf sistemini ve ayaklarını doğrudan etkileyerek ödem sorunları yaratabilir. Suyun iyileştirici gücünden faydalanarak ılık banyolar veya ayak masajları ile vücudundaki tüm toksinleri ve negatif elektriği atabilirsin. 

Zihinsel iletişim trafiğinin yarattığı stresi ise müzik dinleyerek veya meditasyon yaparak bütünüyle sileceksin. Ruhunu dinlendiren her eylem bağışıklık sistemine doğrudan kalkan olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu boyun kaslarında ve ses tellerinde ani gerilmelere yol açabilir. Zihinsel sınırlarını aşarken bedenine yüklenmemeli ve boğaz bölgene sıcak kompresler yaparak kendini rahatlatmalısın. 

Gırtlak ve boyun bölgesini korumak adına ılık bitki çaylarına yönelerek kendini şımartabilirsin. Zihnindeki isyankar fikirleri bedensel huzursuzluğa dönüştürmeden tamamen sanatsal veya üretken alanlara aktarmalısın. Bedenini dinlendirerek enerjini dengeleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın