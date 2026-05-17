Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Mayıs Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumunun getirdiği adrenalin patlamaları enerjinde anlık dalgalanmalara neden olabilir. Heyecan verici projelerin seni uykusuz bırakmasına izin vermeden dolaşım ve sinir sistemini korumalısın. Belki de bugün yorucu sporlardan uzak durmalısın. Sakin kalmalı, enerjini dengelemeli ve sükunete odaklanmalısın.

Sırt ve omurga kaslarındaki gerginliği ise hafif esneme hareketleriyle çözerek kan dolaşımını rahatlatabilirsin. Sosyal koşturmaca arasında kendine vereceğin kısa sessizlik molaları sinir sistemine ilaç gibi gelecektir. Merkezinde kalarak fiziksel direncini sarsılmaz kılacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…