Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Mayıs Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün dinlenmek sağlığın için son derece mühim bir hale geliyor. Özellikle günün yoğunluğu ve stresini atmak adına boyun egzersizleri yapabilir, kısa da olsa molalar verebilir ve kaslarını rahatlatabilirsin. Bu aşamada inatçı gerginlikleri sıcak kompreslerle dağıtmayı da deneyebilirsin.

Öte yandan, Merkür ve Plüton enerjisi altındayken beslenme rutinine ekleyeceğin taze gıdalar ise enerjini artıracaktır. Görünen o ki düzenli beslenme, hafif atıştırmalıklar ve lezzetli tatlar gününü her anlamda güzelleştirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…