article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Mayıs Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Mayıs Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 22 Mayıs Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 22 Mayıs Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 22 Mayıs Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Neptün karesi zihinsel enerjini dağıtarak hafif bir dalgınlık hissi yaratabilir. Gün içinde yapacağın minik sakarlıklar odaklanma probleminden kaynaklanıyor. Bedenini dinlendirmek ve uyku saatlerini düzene sokmak sana harika bir zindelik verecektir.

Bağışıklık sistemini desteklemek adına su tüketimini artırmalı ve taze meyvelere yönelmelisin. Fiziksel sınırlarını zorlayan ağır sporları bırakıp sadece ruhunu dinlendirecek hafif yürüyüşler yapmalısın. Kendine zaman ayırmak bedenine vereceğin en büyük şifadır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün zihninde uçuşan hayaller uykusuzluk çekmene neden olarak sabahları yorgun uyanmana yol açabilir. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak yerine zihnini yatıştıracak kitaplar okumaya yönelmelisin. Sinir sistemine mola vermelisin.

Kollarında ve omuzlarında oluşan hafif gerginlikleri esneme hareketleriyle çözebilirsin. Ciğerlerini temiz havayla dolduracak doğa yürüyüşleri yapmak ruhsal ferahlığını bedenine yansıtacaktır. Sakin kalarak bağışıklığını güçlü tutacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün etrafındaki insanların negatif enerjilerini sünger misali emerek kendini bedensel olarak yorgun hissedebilirsin. Kendi sınırlarını çizmeyi öğrenmek ruhsal ve fiziksel sağlığın için son derece değerli. Belki de izole olup sadece kendi huzuruna odaklanmalısın.

Mide hassasiyetlerini yatıştırmak adına papatya veya nane çayları tüketmek sana iyi gelecektir. Bedenini sıcak tutarak krampların önüne geçebilirsin. Bu arada, kendine göstereceğin şefkat psikosomatik ağrıları hafifletebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal yeme krizlerine karşı dikkatli olman gereken bir gün yaşıyorsun. Stresli veya melankolik anlarda ağır tatlılara yönelmek midende şişkinlik yaratabilir. Karbonhidrat yerine hafif ve lifli gıdalar seçmek sindirim sistemini rahatlatır.

Boğaz bölgeni serin rüzgarlara karşı koruyarak ses tellerini dinlendirmelisin. Aromaterapi yağlarıyla boynuna yapacağın ufak masajlar günün yorgunluğunu hafifletecektir. Kendini şımartırken sağlığını merkeze almayı unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerji seviyende anlık düşüşler yaşayarak gün içinde halsizlik hissedebilirsin. Kan dolaşımını desteklemek adına beslenmene demir ve vitamin yönünden zengin gıdalar eklemelisin. Kalp sağlığını yoracak tartışmalardan hızla uzaklaşmalısın.

Sırt kaslarındaki ağırlığı hafifletmek adına duruşunu dik tutmaya özen göstermelisin. Güzelleşmek için ise yapacağın minik bakım rutinleri ruhunu besleyerek fiziksel canlılığını artıracaktır. Bedensel limitlerine saygı duymak zindeliğini korur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün alerjik reaksiyonlara veya cilt hassasiyetlerine karşı temkinli olmalısın. Vücudunu tahriş edebilecek kimyasal kozmetiklerden uzaklaşıp temiz ve organik ürünlere yönelmelisin. Temiz beslenmek cildine taze bir parlaklık verecektir.

Aşırı düşünmekten kaynaklanan baş ağrılarını karanlık bir odada dinlenerek atlatabilirsin. Karaciğerini yoran sağlıksız atıştırmalıklardan uzaklaşmalısın. Detoks rutinleri uygulamak enerjini sarsılmaz bir seviyeye taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün hormonal dengeni korumak adına stres seviyeni düşürmen gerekiyor. Zihnindeki karmaşayı suya akıtarak rahatlamak adına ılık bir banyo veya spa seansı iyi gelebilir. Toksik duyguları bedeninden söküp atmalısın.

Pelvik bölgende yaşayacağın kasılmaları esneme hareketleriyle rahatlatabilirsin. Fiziksel sınırlarını zorlamadan sadece arınmaya odaklanmalısın. Dinginliği merkeze koyduğunda tüm yorgunluklarının uçup gittiğini bizzat deneyimleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ayaklarında ve bacaklarında hafif bir yorgunluk hissi uyanabilir. Uzun süre ayakta kalmak veya yanlış ayakkabı seçimi dizlerine ufak bir baskı yapacaktır. Bacaklarını yukarı kaldırarak kan akışını dengelemelisin.

Aşırı efor sarf ettiğin günlerin acısını çıkarmak adına bugün sadece dinlenmeye odaklanmalısın. Açık havada alacağın derin nefesler ciğerlerine taze bir güç verecektir. İyimserliğini fiziksel sağlığına yansıtarak hastalıklardan korunacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bağışıklık sistemini desteklemek adına vitamin takviyelerine ve temiz gıdalara özen göstermelisin. Lenf sistemini çalıştırmak için ılık ayak banyoları yapmak bedenindeki tüm yorgunluğu suya karıştıracaktır. Kendini korumaya almalısın.

Uyku kaliteni artırmak adına yatmadan evvel rahatlatıcı müzikler dinlemek zihnine iyi gelecektir. Ruhsal arınmayı fiziksel sağlığınla birleştirdiğinde zindeliğinin zirveye ulaştığını fark edeceksin. Şefkatli dokunuşlarla bedenin şifalanacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sıvı dengeni korumak böbrek sağlığın adına en mühim görevindir. Ödem toplamamak adına su içmeyi alışkanlık haline getirmeli ve tuz tüketimini sıfırlamalısın. Bedenini arındırdıkça yaşama sevincinin de arttığını göreceksin.

Bel bölgende hissedeceğin ufak sızıları hafif pilates egzersizleriyle giderebilirsin. Ruhsal yorgunluğunu sanatla veya müzikle atarak dengeni yeniden kuracaksın. Zarafetle hareket edip bedensel sükunetine zaman ayırmak seni şifalandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sinir sistemini rahatlatmak adına doğru nefes tekniklerine yönelmelisin. Zihnindeki bulanıklığı gidermek ve odaklanma sorununu çözmek için kısa yürüyüşler yapmak sana harika bir ferahlık verecektir. Teknolojik yorgunluktan uzaklaşmalısın.

Bileklerindeki hassasiyeti korumak adına ağır kaldırmaktan kaçınmalısın. Günlük rutinlerini estetik ve rahatlatıcı hobilerle süsleyerek ruhunu besleyeceksin. Özgürce dinlenmek bağışıklık kalkanını her zamankinden çok daha güçlü yapacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün cilt kuruluğuna karşı cömertçe nemlendirici kullanarak bedenini şımartmalısın. Kemiklerini ve eklemlerini sıcak tutarak ani hava değişimlerinden etkilenmekten kurtulabilirsin. Bedensel katılığı kırmak adına esnek hareketler yapmalısın.

Disiplinli iş hayatından kopup kendine hak ettiğin tatili vermelisin. Ruhunu dinlendirdiğinde diş sıkma veya omuz tutulması sorunlarının azaldığını göreceksin. Şefkatli bir dinlenme seansı hücrelerini baştan aşağı yenileyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın