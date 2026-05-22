article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Mayıs Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Mayıs Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 23 Mayıs Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 23 Mayıs Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 23 Mayıs Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün zihinsel hızın bedenine fazla gelerek ufak çaplı baş ağrıları yaratabilir. Odaklanma sorunları yaşarken ekran karşısında fazla vakit geçirmek gözlerinde kuruluğa neden olabilir. Tabii bu durumda sık sık açık havaya çıkıp beynini dinlendirmek sana iyi gelebilir. 

Tükettiğin kahve miktarını azaltarak çarpıntı ihtimalinin önüne geçebilirsin. Fiziksel sınırlarını zorlayan ağır sporları bir kenara bırakıp sadece hafif ritimli bir yürüyüş yapmalısın. Bedenini yormadan zihnini yatıştırmak sana şifa verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yoğun düşünceler yüzünden omuzlarında ve sırtında ufak kasılmalar hissedebilirsin. Masa başında çalışırken duruşunu düzeltmek ve sık sık ayağa kalkmak kaslarını koruyacaktır. İskelet sistemini yoran sabit pozisyonlardan kaçınmalısın.

Ağır yiyecekler tüketmek enerjini düşüreceğinden hafif salatalara veya sindirimi kolay besinlere yönelmelisin. Uykuya dalmakta zorlanıyorsan karanlık ve sessiz bir ortam yaratmak beynine iyi gelecektir. Doğru dinlenmek ise zindeliğini geri getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün iletişim trafiğinin yoğunluğu gözlerini yorarak gün sonunda ufak bir odaklanma problemi yaratabilir. Ara sıra ekranlardan uzağa bakarak göz kaslarını dinlendirmelisin. Zihnindeki karmaşayı durdurmak bedenine eşsiz bir ferahlık verecektir.

Hızlı tempoda koşuştururken ayak bileklerini zorlamamaya dikkat etmelisin. Fiziksel kazalara karşı merdiven inip çıkarken adımlarını bilinçli atmalısın. Gün içinde bol su tüketerek hücrelerini canlandırmayı ihmal etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ani hava değişimlerine karşı cildini koruman gerekebilir. Kuruluğa veya rüzgar yanıklarına karşı nemlendirici kullanmak yüzüne canlılık katacaktır. Bedenini dış etkenlere karşı koruma altına alman oldukça önemlidir.

Uzun süre hareketsiz kalmak diz kapaklarında ufak sızılara yol açabilir. Kısa yürüyüşler yapmak kan dolaşımını canlandırarak seni uyuşukluk hissinden kurtaracaktır. Akşam saatlerinde alacağın ılık bir duş tüm günün enerjisini suya akıtmanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün telefon elinden düşmediği için parmaklarında veya el bileklerinde ufak yorgunluklar hissedebilirsin. Klavye veya ekran başındayken bileklerini esnetmek harika gelecektir. Teknolojik yorgunluk sinir uçlarını gerebilir.

Ayak tabanlarında hissedeceğin sızılara karşı ortopedik ayakkabılar seçmek gününü kurtaracaktır. Bu arada, bedensel enerjini dengelemek adına kalp ritmini yoracak ağır sporlardan uzak durmalısın. Sadece sükunete odaklanarak bağışıklığını toparlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün iş ortamındaki aşırı koşturmaca bacaklarında ufak kramplara neden olabilir. Akşamları ayaklarını uzatarak dinlenmek kaslarındaki yorgunluğu epey alacaktır. Kan dolaşımını desteklemek bedenini hızla yenilemeni sağlar.

Gün içinde sürekli kahve içmek yerine taze sıkılmış meyve sularına yönelmek enerjini yüksek tutar. Bağırsak floranı korumak adına hafif yiyecekler seçmeli ve stresi midenden uzaklaştırmalısın. Kendine şefkatli molalar vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ofis içindeki ani sıcaklık değişimleri veya klimalar yüzünden hafif bir baş ağrısı hissedebilirsin. Yanında ince bir hırka bulundurmak seni serin rüzgarlardan koruyacaktır. Beden ısısını daima dengede tutmalısın.

İş stresini atmak adına kulaklıklarını takıp sevdiğin müzikleri dinlemek ise sinir sistemine iyi gelir. Ayrıca sakin kalmak bağışıklığını da yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün düzensiz uyku veya fazla düşünmek yüzünden göz altlarında hafif morluklar belirebilir. Akşam saatlerinde dijital ekranları kapatıp beynini dinlendirmek hücrelerine taze bir nefes aldıracaktır. Karanlıkta uyumaya özen göstermelisin.

Masa başında otururken omuzlarını dik tutarak iskelet sistemini desteklemelisin. Bedeninde oluşan ufak gerginlikleri ise hafif pilates egzersizleriyle çözerek kan dolaşımını canlandırabilirsin. Fiziksel dengeni sükunetle koruyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün tartışmalar esnasında farkında olmadan dişlerini sıkmak çene kaslarında ufak sızılara neden olabilir. Gün içinde ağız ve yüz egzersizleri yaparak bu kasılmaları rahatlatmalısın. Stresi bedeninde biriktirmekten vazgeçmelisin.

Bağışıklığını yüksek tutmak adına taze yeşillikler tüketmek hücrelerine oksijen pompalayacaktır. Bacaklarını yoran ağır tempolardan kaçınıp sadece doğa içinde ufak yürüyüşler yapmak sana mental bir detoks sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşırı bilgisayar kullanımı bileklerinde veya parmaklarında hafif bir karıncalanma yaratabilir. Klavye başında ellerini sık sık dinlendirerek sinir sıkışmalarının önüne geçmelisin. Fiziksel sınırlarını zorlayarak çalışmamalısın.

Nefes ritmini düzenleyerek stresi kanından atabilirsin. Diş ve kemik hassasiyetlerine karşı beslenmende kalsiyuma yer vermen iskelet sistemini koruyacaktır. Katılaşan kaslarını ılık bir banyoyla gevşetmek sana ilaç gibi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yoğun düşünce trafiği ve kaygılar hafif mide yanmalarına yol açabilir. Asitli içeceklerden uzak durarak beslenmeni dengelemeli ve sindirim sistemini yatıştırmalısın. Aklını susturmak midene iyi gelecektir.

Akşam saatlerinde alacağın ılık bir duş kaslarındaki elektriklenmeyi ve stresi alacaktır. Ayak bileklerinde oluşan ufak seğirmelere karşı bacaklarını havaya kaldırarak dinlenmek dolaşımını rahatlatır. Bedensel ritmine uyum sağlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün havasız ve kapalı ortamlarda fazla kalmak baş bölgende ufak bir ağırlık yaratabilir. Pencereleri açarak temiz havayı odana doldurmak veya dışarı çıkmak ciğerlerini ferahlatacaktır. Hücrelerinin oksijene ihtiyacı var.

Boyun kaslarını esnetmek gün içindeki masa başı yorgunluğunu hafifletecektir. Ayak tabanlarında hissedeceğin sızılara karşı ortopedik ayakkabılar seçmek gününü kurtarır. Bedensel rahatlığını merkeze alarak streslerden uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın