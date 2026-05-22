Sevgili Kova, bugün yönetici gezegenin Uranüs'ün Merkür ile kavuşumu yaratıcılığını arşa çıkarıyor. Özellikle de eğlence sektöründe veya sanatsal projelerde sunacağın orijinal fikirler seni bir adım öne taşıyacaktır. Rakiplerin ise zekana hayran kalarak seni kopyalamaya çalışacaktır.

Tam da bu noktada, borsada veya riskli yatırımlarda anlık heveslere kapılmak son derece tehlikeli hale gelebilir. Paranla risk almak yerine kendi yeteneklerini pazarlayarak kazanmayı seçmelisin. Dijital girişimler aklını kullanarak yürüttüğün sürece sana harika paralar getirecektir.

Peki ya aşk? Tutku ve isyan yan yana yürüyor. İlişkin varsa, partnerinin seni anlamadığını hissederek araya ciddi bir mesafe koyacaksın. Fikir ayrılıkları tahammül sınırını aşacaktır. Görünen o ki bu kez farklılıklar aşka zarar verecek. Ama bekarsan, aniden karşına çıkan marjinal bir karaktere kapılıp gidebilirsin. Hızlı başlayan heyecanlar büyük bir hayal kırıklığıyla biter diye düşünüyorsan, bu aşk sana aksini ispatlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...