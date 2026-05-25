Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Mayıs Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü
Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 26 Mayıs Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 26 Mayıs Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 26 Mayıs Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün zihinsel stresinin doğrudan midene vurduğu gergin bir gün geçiriyorsun. Tartışmaların ardından yaşayacağın hazımsızlık ve kramplara karşı papatya veya melisa çayı tüketmek kaslarını gevşetebilir. Tabii bu durumda acı ve baharatlı gıdaları da rafa kaldırmalısın.

Ayrıca, nefes darlığı hissettiğinde bulunduğun mekanı terk edip temiz havaya çıkmak da sinir sistemini yatıştırır. Odaklanma sorunlarını çözmek adına gözlerini ekranlardan uzak tutup ufka bakmak beynine giden oksijeni epey artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedenini fazla zorlayarak ayak bileklerinde ufak burkulmalara veya ağrılara neden olabilirsin. Koşturmaca içinde adımlarını dikkatli atmalı ve rahat ayakkabılar seçmelisin. Ayak tabanlarındaki yükü hafifletmelisin.

Kan dolaşımını canlandırmak adına akşam saatlerinde ayaklarını hafifçe yukarı kaldırıp dinlenmek sana harika gelecektir. İskelet sistemini yoran sabit pozisyonlardan kaçınıp ara sıra esneme hareketleri yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugünün enerjisiyle artan stres omurganın üzerinde ciddi bir yük yaratarak bel bölgende tutulmalara yol açabilir. Masa başında otururken duruşunu sürekli kontrol etmeli ve sırtını dik tutmalısın. Eğilirken dizlerini bükmeyi alışkanlık haline getirmelisin.

Gün sonunda alacağın ılık bir duş kaslarındaki elektriklenmeyi ve stresi suya akıtmanı sağlayacaktır. Zihnindeki karmaşayı durdurmak uykuya geçişini kolaylaştırıp ertesi güne çok daha enerjik başlamana destek olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün dişlerini sıkarak gösterdiğin tahammül yüzünden çene kaslarında ve diş etlerinde ufak sızılar yaşayabilirsin. Stresi bedeninde biriktirmek yerine rahatlatıcı nefes egzersizleri yaparak sinir uçlarını gevşetmelisin. Özellikle de çeneni serbest bırakmalısın.

Tam da bu noktada çok sıcak veya çok soğuk yiyecekler tüketirken hassasiyet yaşamamak adına dikkatli olmalısın. Vücudunu arındıran doğal yöntemler kullanarak enerjini dengede tutabilir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sıvı tüketimini aksatmak böbreklerini ve idrar yollarını yorabilir. Bu yüzden masanda sürekli su bulundurarak hücrelerini nemlendirmeli ve vücudundaki toksinleri hızla dışarı atmalısın. Su içmek cildine de canlılık katacaktır.

Kalp ritmini yoracak ani streslerden ise uzak durarak sadece kendi huzuruna odaklanmalısın. Sessiz bir ortamda dinlenmek nabzını yavaşlatıp kalbini korumana epey yardım eder. Unutma ki sükunet en iyi ilaçtır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sinirsel kaynaklı cilt kızarıklıkları veya döküntüler yaşayabileceğin bir gündesin. Bu yüzden cildini tahriş edecek sert kozmetiklerden kaçınıp tamamen organik ve yatıştırıcı kremler kullanmalısın. Cildini doğal ürünlerle desteklemek ve nefes aldırmak sana iyi gelecektir.

Ayrıca, bağırsak floranı korumak adına probiyotik açısından zengin doğal gıdalara yönelmek de stres kaynaklı şişkinlikleri önleyebilir. Zihinsel yorgunluğunu hafifletmek adına açık havada kısa bir yürüyüş yapmak ruhuna şifa sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yoğun ekran kullanımı ve bilgisayar başında geçirilen saatler yüzünden baş bölgende zonklamalar hissedebilirsin. Ekran ışıklarını kısmak ve göz kaslarını dinlendirmek adına sık sık uzağa bakmak ağrıları hafifletecektir.

Odanı havalandırıp içeriye temiz hava doldurmak ise beynine giden oksijeni artırarak odaklanma sorunlarını azaltabilir. Akşam saatlerinde zihnini dinlendirmek adına teknolojik aletleri kapatıp karanlık bir odada uzanmak sana epey iyi gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ağır eşyalar taşımak veya bedensel sınırlarını zorlamak kollarında ve omuzlarında sinir sıkışmalarına yol açabilir. Eklemlerini korumak adına fiziksel işlerde yardım istemekten çekinmemelisin. Bedenini hoyratça kullanmaktan vazgeçmelisin.

Zihinsel krizlerin yarattığı stresi atmak adına ise ılık bir banyo yapmak kaslarına harika bir esneklik kazandıracaktır. Uyku saatlerini düzene sokarak bağışıklık sistemini desteklemeli ve yorgunluktan kaçınmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ani hava değişimlerine karşı hazırlıksız yakalanmak lenf sistemini zayıflatarak seni halsiz düşürebilir. Vitamin takviyelerini aksatmadan bedenine güçlü bir kalkan inşa etmeli ve havanın dengesizliklerini göz ardı etmeyerek ince giyinmekten kaçınmalısın.

Karaciğerini dinlendirmek adına hafif ve yeşil ağırlıklı öğünler seçmek enerjini epey dengeleyecektir. Zihinsel yorgunluğunu doğa ile iç içe kalarak atmak hücrelerine taze bir canlılık katabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün tartışmalar esnasında nabzını tavan yaptıran durumlardan kaçınarak kalp sağlığını korumalısın. Öfkenin bedensel ritmini bozmasına izin vermeden derin nefes egzersizleriyle içsel sükunetini sağlamalısın. Sakin kalmak seni kurtaracaktır.

Eklemlerindeki ufak sızılara karşı da ayaklarını uzatıp dinlenmek iskelet sistemini epey rahatlatır. Katılaşan kaslarını ılık bir banyoyla gevşetmek sana ilaç gibi gelecektir. Dinlenmeyi ertelememelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ses tellerindeki hassasiyet boğaz enfeksiyonlarına açık olmana neden oluyor. Yutkunma zorluklarını tetiklememek adına ılık bitki çaylarıyla boğazını yumuşatıp kendini sessizliğe almalısın. Boynuna bir fular takmayı, yanına bir hırka almayı da ihmal etmemelisin.

Uyku öncesi sakinleştirici bitki çayları da zihinsel bulanıklığına iyi gelecektir. Temiz havada yapacağın ufak ritmik yürüyüşler hücrelerine taze oksijen pompalayarak enerjini epey dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yağlı ve ağır yiyecekler tüketerek karaciğerini ve safra keseni yorabilirsin. Beslenme rutinine yeşillikler ekleyerek bedenini toksinlerden arındırmalısın. İçsel temizlik sana taze bir yaşam enerjisi verecektir.

Ayak tabanlarında hissedeceğin ufak yorgunluklara karşı ise ılık su terapilerini uygulayabilirsin. Günün stresini atmak adına dinlendirici müzikler eşliğinde uzanmak ruhsal dengeni harika şekilde koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

