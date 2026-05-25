Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 26 Mayıs Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü
Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 26 Mayıs Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ile Plüton karesi nedeniyle birlikteliğinde sözlerin dozunun biraz yükselmesine şahit olabilirsin. İletişim kazaları yüzünden partnerinle aranda ani gerginlikler tetiklenebilir. Tartışmaları büyütmek yerine alttan alarak meseleleri tatlıya bağlamayı denemek beraberliğinizi korumanıza yardım edecektir.

Ama bekarsan, yeni tanıştığın kişilerin vaatlerine hemen inanmak yerine zamana güvenmelisin. Karşındaki insanları yavaşça tanımak kalbini yorucu tecrübelerden ve hayal kırıklıklarından koruyacaktır. İhtiyatlı adımlar ruhuna çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ile Plüton karesi nedeniyle uzak mesafeler birlikteliğini biraz yorabilir. Partnerinin farklı bir yerleşkeye seyahat etmesi aranızda küçük bir özlem gerilimi yaratabilir. Ancak kalbe dokunan sıcacık mesajlar yardımıyla hasreti dindirmek tamamen senin elinde!

Ama eğer bekarsan, akademik bir çevrede fikirlerine değer veren vizyoner bir şahsiyetle karşılaşabilirsin. Yapacağınız beyin fırtınaları aranızda harika bir çekim başlatabilir. Paylaşılan ortak fikirler kalbinde yepyeni heyecanlar uyandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün meydana gelen Mars ile Plüton açısının etkisi ile saklı kalan her şey ilişkiyi zorlayabilir. Sevdiğin insandan gizlediğin küçük bir detayın aniden duyulması aranızda kırgınlık yaratabilir. Lakin tamamen dürüst bir konuşma yaparak yaşanan kırgınlığı telafi etmek mümkündür.

Eğer henüz kalbin boş ise hayatına dahil olmak isteyen adayın geçmişini biraz daha derinden incelemek senin adına koruyucu olacaktır. Karşındaki kişinin eski yaşantısını araştırmak seni olası üzüntülerden bütünüyle uzak tutar. Temkinli ilerlemek gelecekteki mutluluğunu garanti altına alacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars ile Plüton karesinin etkisiyle arkadaşlık sınırları biraz karışabilir. Partnerinle aynı sosyal topluluk içinde vakit geçirmek ufak kıskançlıkları beraberinde getirebilir. Ancak empati kurarak sevdiğin insanı dinlemeyi seçtiğinde aradaki anlaşmazlığı anında çözebilirsin.

Hayatında biri olmayan bir Yengeç isen dost bildiğin bir kişinin sana yönelttiği romantik kelimeler kafanı epey karıştırabilir. Kararsız kaldığın anlarda zihnini susturup kalbinin sesine kulak vermek en doğru kararı vermene yardım edecektir. İç sesin sana rehberlik edecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars ile Plüton karesi nedeniyle aynı çatının altında yaşanılan gerginlikler yükselebilir. Sevdiğin kişiyle ev düzeni veya sorumluluklar üzerine yapacağın küçük tartışmaları tebessüm ederek geçiştirmek aranızdaki bağı bütünüyle koruyacaktır. Hoşgörü krizleri başlamadan bitirecektir.

Ama henüz kalbi boş olan bir Aslan isen yakınlarının ricasını kırmamak ya da aileni mutlu etmek adına onaylamadığın görüşmelere zorlanabilirsin. Kalbinin ısınmadığı buluşmalardan kibarca affını isteyerek kendi isteklerine yönelmelisin. Kendi isteklerine değer vermek ruhunu hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünü enerjisi ile saran Mars ile Plüton karesi yoğun duygularını artırırken mantığını biraz zorlayabilir. Partnerini anlamsız bir kıskançlıkla bunaltmaktan kaçınmalısın. Şüpheleri bir kenara bırakıp karşılıklı güveni seçtiğinde ilişkiniz çok daha huzurlu bir noktaya ulaşacaktır. 

Eğer hayatında henüz biri yoksa, sana heyecan veren lakin biraz gizemli bir karaktere çekildiğini fark edebilirsin. Bilinmezliklerin cazibesine kapılsan da adımlarını yavaş ve temkinli atmak senin adına en doğrusudur. Zamana yayarak ilerlemek kalbini incinmekten korur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Mars ile Plüton arasındaki kare açı nedeniyle günlük rutinler romantizmi biraz gölgeleyebilir. Sevdiğin insanın ev işlerindeki yavaşlığı seni yorabilir. Ancak sorumlulukları adilce bölüşerek aradaki problemi tatlıya bağlamanız son derece kolay olacaktır.

Henüz kalbi boş olan bir Terazi burcu isen iş ortamında seni sürekli eleştiren bir şahsiyetle ufak bir gerginlik yaşayabilirsin. Yaşanan tartışmanın ardından mesafeni sıkıca koruyarak kendi iç huzuruna ve rahatına bakmayı seçmelisin. Sınırlarını çizmek seni koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Mars ile Plüton karesinin yansımasıyla ufak inatlaşmalar kalpleri biraz yorabilir. Partnerinle arandaki fikir ayrılıklarını kırıcı sözlerle değil şefkatli bir ses tonuyla çözmeyi denemelisin. Anlayışlı yaklaştığında bağınızın eskisinden çok daha kuvvetli hale geldiğini göreceksin.

Ancak henüz hayatında biri yoksa, sana sürekli meydan okuyan ve seninle rekabet eden bir adayla karşılaşabilirsin. Aranızdaki çekişme zamanla hareketli ve heyecan dolu bir flört sürecine dönüşebilir. Karizmatik çekişmeler kalbini canlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars ile Plüton karesi altındaki gökyüzü parasal konuların sevgi dilini biraz etkileyeceğini gösteriyor. Partnerinle harcamalar üzerine yapacağınız konuşmaları daha yumuşak ve yapıcı bir tonda tutmalısın. Maddi detayların birlikteliğinizi yıpratmasını engellemek bütünüyle senin elindedir.

Kalbin boş ise niyetinden tamamen emin olamadığın insanlara karşı duygularını ağırdan açmalısın. Karşına çıkan kişileri iyice tanımadan kendini kaptırmamak seni gereksiz yorgunluklardan korur. Kalbini korunaklı tutmak ruhsal sağlığına çok iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Mars ile Plüton arasındaki kare açı nedeniyle yanlış seçilen kelimeler alınganlıklara yol açabilir. Partnerine söyleyeceğin eleştirel bir cümleyi yutmak aranızdaki huzuru korumana büyük destek olacaktır. Dilini tutmayı başardığında gerginlikleri başlamadan önleyebilirsin.

Eğer bekar bir Oğlak isen mesajlaşırken yanlış anlaşıldığın bir durumla karşılaşabilirsin. Yaşanılan aksiliği tatlı bir espriyle düzelterek sohbete kaldığın yerden keyifle devam etmen mümkündür. Zekice hamlelerin flört sürecine harika bir neşe katacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Mars ile Plüton karesi altındaki günde duygusal dünyanda kendini biraz yetersiz hissetmen mümkündür. Partnerinin bazı davranışlarını yanlış yorumlayıp gereksiz alınganlıklar yapmaktan kaçınmalısın. Kuruntu yapmak yerine açıkça konuşmak kalbini ferahlatacaktır.

Tabii henüz kalbin boş ise yeni tanıştığın birine adım atmadan evvel acele etmemelisin. Kendine biraz daha zaman tanımak ve öz şefkat göstermek ruhuna iyi gelecektir. Duygularından tamamen emin olduktan sonra hamle yapmak seni korur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Mars ile Plüton karesi etkisiyle maddi konular kalbinin önüne geçmeye çalışabilir. Partnerinin aldığı hediyeleri eleştirmek yerine ardındaki iyi niyeti görmeye odaklanmalısın. Maddiyata değil maneviyata değer verdiğinde aranızdaki bağın hızla ısındığını fark edeceksin.

Eğer hayatında kimse yoksa, sana manevi değeri yüksek ufak bir sürpriz yapan ince ruhlu bir adayla karşılaşabilirsin. Karşındaki kişinin zarif düşüncesi sayesinde içinde derin ve samimi hisler uyanabilir. Saf duygulara şans vermek ruhunu harika şekilde besleyecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

