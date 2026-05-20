Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 21 Mayıs Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugün Güneş İkizler burcuna geçerken partnerinin senden gizlediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Platonik duygular veya sırlarla dolu beraberlikler ruhunu incitebilir. Kendi değerini hiçe saydığın bir ilişkide kalmak ise sadece acı verir. Bu yüzden önce 'Ben' demelisin belki de!

Bekarsan, yalnızlıktan kaçmaya çalışmaktan vazgeçip kendi yaralarını sarmaya odaklanmalısın. Yanlış insanlara sığınmak kalbindeki boşluğu doldurmayacak aksine sızısını artıracaktır. İyileşmek için belki de biraz da olsa izole olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…