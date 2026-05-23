Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 24 Mayıs Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında tahammül sınırlarının bittiği bir gün geçiriyorsun. Partnerinin senden ilgi beklemesi, ilişkinin merkezinde olması veya ilgisizliği seni yorabilir. Yani artık kendini hatırlatmanın zamanı geldi. Belki de şımartılmak için beklentilerini dile getirmelisin.

Bekarsan, sahte yüzlerden ve yalanlardan epey yorulduğun için kalbini tamamen dış dünyaya kapatabilirsin. Entrikalarla dolu flörtöz ortamlara girmek yerine evinde yalnız başına kahve içmek sana en güzel terapi olacaktır. Ancak derin duygular yerine anlık heveslere kapılmak ve eğlenmek de sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…