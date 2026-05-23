Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Mayıs Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün yaklaşan uzun tatilin rehaveti etrafı sarmışken senin masanda tam bir evrak savaşı yaşanıyor. Bayram öncesi teslim etmen gereken projeler yüzünden pazar gününü bilgisayar başında geçirmek zorunda kalabilirsin. İnsanlar tatil planları yaparken senin telaşlı koşturmacan ise sinirlerini biraz gerebilir.

Lakin mesaiye kalmanın veya tatilde çalışmanın finansal getirisi yüzünü güldürecek cinsten olacak gibi görünüyor. Beklediğin ekstra ödemeler hesabına yattığında yorgunluğun tamamen silinip gidecek. Üstelik rasyonel bir planlama yaparak hem işleri bitirip hem de akşam saatlerinde dinlenmeye vakit bulabileceğini de söylemeden geçmeyelim.

Peki ya aşk? Yoğun tempon kalbindeki sorunları hasıraltı etmene neden oluyor. İlişkin varsa, partnerinin sürekli ilgi beklemesi sana yorucu bir yük hissi verecektir. Belki de şımartılma sırasının sana geldiğini hissettirmelisin. Hatta ondan beklediklerini dile getirmelisin. Bekarsan, sadece işine odaklanıp flört dünyasının karmaşasından tamamen uzaklaşmayı seçeceksin. Bu noktada, anlık heveslere kapılmayı ve eğlenmeyi tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...