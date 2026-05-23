Sevgili Yay, bugün tatil biter bitmez çıkacağın iş seyahatlerinin hazırlıklarıyla uğraşıyorsun. Valiz hazırlamak, biletleri organize etmek ve toplantı notlarını derlemek pazar gününü epey hareketli kılacaktır. Bu noktada yerinde duramayan enerjin de sana hız kazandıracaktır. Kısa bir molanın ardından işe hızlı dönmek ise sana iyi gelecektir.

Bu yüzden gelecek haftanın ticari rotasını şimdiden çizerek rakiplerine büyük bir zaman farkı atmaya odaklanmalısın. Satış veya pazarlama alanında yapacağın görüşmelerin sunumlarını evde hazırlamak ise bu pazartesi sabahı bile sana muazzam bir avantaj sağlayacaktır. İyi düşün ve taktiklerini şimdiden belirle.

Peki ya aşk? Sorumluluklardan kaçıp sadece anı yaşamak mı istiyorsun? Partnerinle gelecek planları yapmak yerine günübirlik eğlencelere odaklanarak ilişkinin ciddiyetini biraz esneteceksin. Bazen akışa bırakmak en iyisidir, değil mi? Ama bekarsan, katıldığın bir partide veya kalabalık bir ortamda hiçbir bağlayıcılığı olmayan, sadece eğlence odaklı tatlı bir flörte adım atabilirsin. Özgürlüğünün tadını doyasıya çıkarıyorsun. İyi eğlenceler! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...