Sevgili Yay, bugün Güneş İkizler burcuna ilerleyerek karşıt evine yerleşiyor. İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda masaya yatırılan sorunlar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. İş ortağının sana verdiği sözleri tutmaması profesyonel bağları bütünüyle koparma noktasına getirecektir.

Müzakerelerde sürekli senin alttan almanı bekleyen rakiplere karşı sabrın taşıyor. Adil olmayan sözleşmeleri yırtıp atarak finansal özgürlüğünü ilan edeceksin. Yalnız savaşmak bazen sahte ve yorucu ittifaklardan çok daha kârlıdır.

Peki ya aşk? Beraberliğinde ipler kopma noktasına geliyor. Partnerinin iki yüzlü tavırları kalbinde onarılmaz yaralar açarak seni kesin bir ayrılık kararına itebilir. Bekarsan ciddi bir ilişki arayışını rafa kaldırıp hiçbir sorumluluk almadan özgürce uçmayı seçeceksin. Bağlanmaktan kaçmak ruhuna tam bir ilaç olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...