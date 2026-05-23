Sevgili Kova, bugün zihnin tamamen sınırların dışına çıkarak oldukça ilginç ve tuhaf ticari fikirler üretiyor. İnsanların dinlenmeyi seçtiği pazar gününde sen geleceğin dijital projelerini kağıda dökerek beyin fırtınası yapacaksın. Orijinal aklın durmaksızın çalışıyor ve bu çalışma neticesinde yapay zekayı da kullanarak kazanacaksın.

Çılgınca görünen lakin altyapısı sağlam olan girişimlerin ileride sana sürpriz finansman destekleri de getirebilir. Kimsenin cesaret edemediği alanlara yönelerek pazar payında kendine yepyeni bir kulvar açacaksın. Yani sınırlarını aşarak zekanı paraya dönüştüreceksin.

Peki ya aşk? Duygusal dünyanda işler biraz karışabilir. İlişkin varsa, partnerinle aranızda bir üçüncü kişinin varlığından şüphelenerek entrikalarla dolu bir yüzleşme yaşayabilirsin. Sırların açığa çıkması aradaki güveni yerle bir edebilir. Ancak dikkatli olmalısın, duyduğuna değil gördüğüne inanmalısın! Bekarsan da benzer bir şekilde aniden kendini karmaşık bir aşk üçgeninin tam ortasında bulabilirsin. Gizli mesajlaşmalar aklını karıştırsa da hızla uzaklaşmak isteyeceksin. Ya da bu entrikadan besleneceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...