Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Mayıs Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Mayıs Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü
Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 27 Mayıs Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 27 Mayıs Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 27 Mayıs Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedensel enerjini aniden tüketmek yerine gün içine yayarak kullanmak sana harika bir zindelik sağlayacaktır. Masa başında boynunu öne doğru eğmekten kaçınmalı ve omurganı dik tutarak duruşunu düzeltmelisin. Sırt kaslarını korumak gün sonu yorgunluğunu epey azaltır.

Mide asidini dengelemek adına ise güne ılık su ve biraz limonla başlamak sindirimine destek olabilir. Zihinsel odaklanmanı artırmak için arada bir pencereleri açıp odayı havalandırmak ciğerlerine taze oksijen pompalayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, hızlı hareket ederken veya ofiste koştururken diz kapaklarını zorlamamaya dikkat etmelisin. Adımlarını temkinli atmak ve ayaklarını yormayan ortopedik ayakkabılar seçmek gün boyu rahat hareket etmeni sağlar. Eklemlerine iyi bakmalısın.

Akşam saatlerinde ılık bir duş almak kaslarındaki tüm gerginliği alıp seni pamuk gibi yapacaktır. Uyku kaliteni yükseltmek adına yatmadan evvel ağır gıdalar tüketmekten kaçınman midene epey ferahlık verir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yoğun zihinsel faaliyetler baş bölgende hafif bir ağırlık veya görme yorgunluğu yaratabilir. Ekran ışıklarını kısmak ve gözlerini uzağa odaklayarak dinlendirmek odaklanma sorunlarını çözebilir. Ayrıca biraz mola ve bol su tüketimi de baş ağrılarına çözüm olabilir. 

Ayrıca, dolaşım sistemini rahatlatmak adına ayak bileklerini ara sıra hareket ettirmek sana epey iyi gelir. Gün içinde zihnini dinlendirecek yoga ve meditasyonu da dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün stres kaynaklı omuz tutulmalarını önlemek adına dik durmaya ve derin nefesler almaya özen göstermelisin. Göğüs kafesini açarak alacağın temiz hava kalp ritmini dengeleyerek sana içsel bir sükunet sunar. Bedenini oksijenle doldurmalısın.

Bağırsak floranı korumak için ise hafif yeşillikler tüketmek sindirimini kolaylaştıracaktır. Zihnini susturup sadece sakinliğe odaklandığında bedensel yorgunluklarının hızla kaybolduğunu fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bel bölgende hissedebileceğin ufak gerginliklere karşı ağır eşyalar kaldırmamaya dikkat etmelisin. Eğilirken dizlerini bükmek iskelet sistemini olası ufak incinmelerden harika şekilde koruyacaktır. Bedenini yormadan hareket etmelisin.

Kan dolaşımını hızlandırmak adına akşamları yapacağın kısa yürüyüşler kaslarını esneterek sana enerji katar. Uyku düzenini koruyarak hücrelerinin gece boyunca kendini yenilemesine imkan tanımalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sinir sistemini rahatlatmak adına meditasyon veya dinlendirici müziklere başvurmak zihnine ilaç gibi gelecektir. Sürekli bir şeyler düşünmekten yorulan beynini susturmak bedensel enerjini anında artırır. Sakinliğe zaman ayırmalısın.

Cilt sağlığını korumak adına ise temiz içerikli nemlendiriciler kullanmaya özen göstermelisin. Vücudunu içeriden beslemek için su içmeyi alışkanlık haline getirdiğinde tenine harika bir canlılık gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün masa başı egzersizleri yaparak boyun kaslarını esnetmek çalışma saatlerinde sana konfor katacaktır. Düzenli beslenmek ve öğün atlamamak kan şekerini dengeleyerek odaklanma becerini yüksek tutar. 

Bu aralar kendini çok yormamaya, omurga sağlığına dikkat etmeye odaklansan iyi edersin. Özellikle duruş bozuklukları ve masa başı çalışma düzeni konusunda hassas olmalısın. Belki de boyun kasların ve omurgan için fizyoterapi denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gün içindeki neşeli ruh halin bağışıklık sistemine destek sunuyor. Bol kahkaha atmak, stres hormonlarını sıfırlayarak bedenini hastalık ihtimallerinden uzaklaştıracaktır. Pozitif enerji resmen hücrelerine şifa oluyor.

Öte yandan bugün bacaklarını yormamak adına kısa dinlenme molaları vermek kan akışını rahatlatır. Akşam saatlerinde ayaklarını hafifçe uzatarak dinlenmek yorgunluğunu anında alıp seni yarına hazırlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, karaciğerini dinlendirmek adına ağır ve yağlı öğünlerden uzak durarak sebze ağırlıklı menüler seçmelisin. Bedensel arınma sağlamak enerjini katlayarak günlük koşturmacalarına hız kazandırır. Sebze tüketimini artırmak metabolizmanı çalıştırır.

Üst bacak ve kalça kaslarını zorlayacak ani spor hareketlerinden kaçınmak incinmelerin önüne geçer. Isınmadan egzersiz yapmamaya özen gösterdiğinde bedenin çok daha esnek kalacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, dolaşım sistemini rahatlatmak adına ayak bileklerini sıkmayan rahat çoraplar ve ayakkabılar tercih etmelisin. Gün boyu aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmak kaslarını epey rahatlatacaktır. Eklemlerine fazla baskı yapmamaya dikkat etmelisin.

Ayrıca bugün, boğazını serin havalardan korumak adına ince bir fular takmak ses tellerini korumana yardım eder. Ilık ıhlamur çayı içerek hem zihnini hem de solunum yollarını yatıştırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bedensel arınma sağlamak adına taze meyve suları veya detoks içecekleri tüketmek lenf sistemini canlandırır. Toksinleri atmak enerjini yüksek tutarak gününü çok daha keyifli geçirmeni sağlar. Detoks içecekleri kendini daha hafif hissetmene yardımcı olabilir. 

Uyku öncesi karanlık ve sessiz bir ortam hazırlayarak zihnini dinlenmeye alabilirsin. Hücrelerinin onarımı için kaliteli uyku saatlerine dikkat etmek sana yepyeni bir zindelik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, diş ve diş eti hassasiyetlerine karşı çok soğuk veya çok sıcak içeceklerden uzak durmak seni koruyacaktır. Gece diş sıkmalarını önlemek adına çene kaslarını rahatlatan yüz masajları yapabilirsin. Bu gevşeme hareketleri sana iyi gelir.

Zihinsel olarak rahatlamak iskelet sistemindeki kasılmaları da gevşetecektir. Açık havada alacağın derin nefesler hücrelerine taze oksijen taşıyarak odaklanma sorununu çözebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

