Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü
Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 3 Haziran Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 3 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 3 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Satürn'ün bedeni onaran yapısı sayesinde iskelet sistemini ve kemiklerini güçlendirmek için harika bir gündesin. Geçmişten gelen eklem veya diz ağrıların varsa, bugün başlayacağın fizik tedavi de düzenli kalsiyum takviyesi alımı da hızla olumlu sonuçlar verecektir.

Ayrıca hayatına kalıcı bir spor rutini eklemek için gökyüzü seni destekliyor. Bedensel sınırlarını zorlayan anlık ağır sporlar yerine, esnemeye ve kas dayanıklılığına yönelik pilates gibi disiplinli aktivitelere yönelmek hem güçlenmeni sağlayacak hem de postürünü düzeltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kalp çakran ve ciğerlerin Satürn'ün güçlü enerjisiyle şifalanıyor. Beslenme düzeninde yapacağın mantıklı ve disiplinli bir değişiklik, uzun vadede ideal kiloya ulaşmanı ve enerjini dengelemeni sağlayacaktır. İraden bugün tavan yapmış durumda ve kalbinin ritmi değişmek üzere.  

Bunun yanı sıra, toprakla temas etmek bedenindeki tüm negatif elektriği çekip alacaktır. Bahçe işleriyle uğraşmak, bitkilerinin saksılarını değiştirmek veya sadece doğada sessiz bir yürüyüş yapmak ruhsal ve fiziksel sağlığına harika bir dayanıklılık katacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sinir sistemini düzene sokmak ve zihinsel detoks yapmak için mükemmel bir gün. Satürn'ün odaklayıcı enerjisi, zihnindeki bitmek bilmeyen arka plan gürültüsünü susturmana yardım edecek. Meditasyon veya nefes çalışmaları beynine oksijen molası verdirecektir.

Ayrıca omuzların ve kolların için güçlendirici egzersizler yapabilirsin. Masa başında uzun süre çalışmaktan kaynaklı sırt yorgunluklarını önlemek adına dik oturmaya özen göstermek ve ergonomik bir çalışma alanı yaratmak fiziksel sağlığını uzun vadede koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Satürn'ün disiplinli enerjisiyle hayatın düzene giriyor. Bir süredir ertelediğin doktor kontrollerine öncelik vermenin zamanı geldi. Bu sayede hekim önerisi ile alacağın vitamin takviyeleri, egzersiz takvimleri ya da detoks planı kendini eskisinden çok daha iyi hissetmeni sağlayabilir. 

Ayrıca uyku kaliteni artırmak adına yatak odanı da yeniden düzenleyebilirsin. Gece uykunu bölen teknolojik cihazları odadan çıkarmak ve karanlık, sessiz bir ortam yaratmak ruhsal ve bedensel şarjını tam kapasiteye çıkaracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün omurgan son derece dayanıklı bir enerji altında. Ancak Satürn dik duruşu temsil ettiği için gün içinde postürüne ekstra özen göstermeli, kambur duruşlardan kaçınarak omuzlarını geriye almalısın. Unutma ki fiziksel öz güven bedenden başlar.

Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenlemek adına hafif tempolu doğa yürüyüşleri yapabilirsin. Bedenine ağır yüklenmeden, düzenli ve istikrarlı bir kardiyo planı oluşturmak kalbinin sağlığını harika bir şekilde destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Satürn'ün sistem kuran yapısı sindirim ve bağırsak sağlığını tamamen düzene sokman için sana irade veriyor. Uzun zamandır ertelediğin o sağlıklı diyet listesine veya arınma programına başlamak için gökyüzünde kusursuz bir destek var; bu kez yarıda bırakmayacaksın.

Ayrıca cilt, saç veya diş bakımı gibi kalıcılık gerektiren rutinlere vakit ayırabilirsin. Fiziksel görünümünü ve bedeninin deyim yerindeyse zırhını korumak adına alacağın profesyonel randevular, sağlığına katkı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün omurgayı güçlendirecek sporlara yönelmeye ne dersin? Zira Satürn dengeni iyi ayarlamanı söylüyor. Bu süreçte yapacağın doğru egzersizler ve hekim önerisiyle uygulanacak tedaviler sayesinde baş dönmesi, vertigo ve meniere rahatsızlıklardan kurtulabilirsin.

Ayrıca bel ve sırt kaslarını güçlendirecek yoga veya esneme hareketleri yapmalısın. Bedensel dengeni bulmak, ruhsal dengeni de doğrudan etkileyeceğinden, bugün kendine ayıracağın o sessiz yarım saatlik egzersiz rutini enerjini tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bedensel ve ruhsal olarak tam bir detoks ve arınma sürecine girmek için gökyüzü seni destekliyor. Satürn'ün kuralcı yapısıyla zararlı alışkanlıklarını (şeker, kafein vb.) hayatından kalıcı olarak çıkarmak için eyleme geçtiğinde müthiş sonuçlar alacaksın.

Ayrıca üreme sistemi ve boşaltım organlarının sağlığına özen göstermelisin. Vücudundaki ödemi atmak için yeşil çay veya antioksidan içerikli sular tüketmek, bedensel yenilenmeni hızlandırarak kendini adeta yeniden doğmuş gibi hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bel, kalça ve üst bacak kaslarına ekstra dayanıklılık kazandıracak egzersizlere yönelmek için çok doğru bir zaman. Satürn iskelet sistemini desteklerken, uzun yürüyüşler veya pilates ile bedenini forma sokmak için aradığın o istikrarlı iradeyi bugün kendinde bulacaksın.

Ayrıca ikili ilişkilerde aldığın sorumluluklar zihinsel olarak seni olgunlaştırırken hafif bir boyun gerginliği yapabilir. Akşam saatlerinde kendine yapacağın sıcak bir bitki banyosu veya kısa bir masaj tüm yorgunluğunu silip atacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Satürn bedensel sağlığın konusunda sana tam not veriyor. İskelet sistemin, dizlerin, cildin ve dişlerinle ilgili uzun vadeli bakımlar veya tedaviler başlatmak için yılın en uygun günlerinden birindesin; alacağın sonuçlar son derece kalıcı olacak.

Rutinlerini ve beslenme düzenini de saat gibi işleyecek şekilde planlama iraden tavan yapıyor. Başlayacağın bir diyet veya egzersiz programını bozmadan aylarca devam ettirebilir ve aynaya baktığında o disiplinin verdiği fiziksel ödülü gururla görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kalp damar sağlığın ve ayak bileklerin için oldukça destekleyici bir enerji altındasın. Satürn kan dolaşımını düzenlemen adına seni hareket etmeye çağırıyor. Düzenli ancak yorucu olmayan bir tempolu yürüyüş programı kan akışını harika bir şekilde dengeleyecektir.

Ayrıca zihinsel yaratıcılığının yüksek olduğu bugünlerde, beynini aşırı bilgi yüklemesinden korumak için ekran sürelerine bir kısıtlama getirmelisin. Hobilerine vakit ayırmak, dijital dünyadan uzaklaşıp ellerinle bir şeyler üretmek ruhsal olarak en büyük şifan olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Satürn'ün topraklandırıcı enerjisi senin o su gibi dalgalı ruh halini harika bir şekilde dengeliyor. Psikolojik sınırlarını net çizdiğin için çevrendeki insanların stresini sünger gibi emmekten kurtuluyor, ruhsal anlamda sağlığını muhafaza ediyorsun.

Bedensel olarak ayaklarına ve tabanlarına özen göstermelisin. Geceleri yapacağın sıcak bir ayak banyosu veya refleksoloji masajı tüm vücudundaki enerji tıkanıklıklarını açacaktır. Ayrıca ailendeki büyüklerin sağlığıyla ilgili aldığın güzel haberler de bugün kalbini ferahlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

