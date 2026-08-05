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Koç Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Boğa burcundaki Son Dördün senin kazanç alanında gerçekleşiyor ve emeğinle karşılığı arasındaki dengeyi masaya yatırıyor. İş hayatında verdiğin emeğin gerçekten görülüp görülmediğini sorguluyorsun. Akşam Venüs’ün karşı burcuna geçmesiyle ortaklıklarda ve iş birliklerinde uyum artıyor. Bugün tek başına yüklenmek yerine bir iş arkadaşınla güç birliği yapmalısın.

Maddi konularda gereksiz bulduğun bir gideri kapatmak için doğru zamandasın. Son Dördün bir aboneliği ya da tekrarlayan bir ödemeyi sadeleştirmeni istiyor. Bu küçük temizlik ay sonunda seni rahatlatacak.

Aşk hayatında karşılıklılık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, ilişkiyi ayakta tutan tarafın hep sen olup olmadığını fark ediyorsun; bunu ona sitem etmeden anlatmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, sana ilgisini açıkça gösteren biri karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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