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Koç Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

6 Ağustos Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Son Dördün kazanç alanında gerçekleşirken akşam Venüs tam karşı burcuna geçiyor ve ilişkilerindeki emek dengesini gözler önüne seriyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle aranızda uzun süredir kurulamayan bir uyum yakalayabilir, birbirinize yeniden yaklaşabilirsiniz. Ancak bugün fark edeceğin bir gerçek de var: ilişkiyi ayakta tutan tarafın sen olduğunu görebilirsin. Bu farkındalığı bir suçlamaya dönüştürürsen gün gergin kapanır; “son zamanlarda yalnız yürüdüğümü hissediyorum” diyerek anlatırsan, o da adım atmaya başlar.

Bekarsan, sana ilgisini dolambaçsız gösteren biri karşına çıkabilir ve bu netlik seni rahatlatır. Yine de dikkat etmen gereken bir nokta var; Son Dördün’ün etkisiyle kendini değersiz hissettiğin bir an, gelen ilgiyi reddetmene yol açabilir. Bugün “bana neden ilgi duysun ki” diye düşünmeyi bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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