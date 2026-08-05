Sevgili Yay, bugün Son Dördün günlük düzen alanında gerçekleşiyor ve seni yoran bir rutini bırakmanı istiyor. İş hayatında verimini düşüren bir alışkanlığı fark edip değiştirebilirsin. Akşam Venüs’ün arkadaşlık alanına geçmesiyle sosyal hayatın canlanıyor. Bugün programını sadeleştirip kendine nefes alanı açmalısın.

Maddi konularda tekrarlayan küçük ödemeler dikkatini çekiyor. Son Dördün bu kalemleri temizlemen için uygun bir zemin sunuyor. Bir tanesini iptal etmen somut katkı sağlayacak.

Aşk hayatında sosyal çevren öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle arkadaşlarınızı görmek aranıza neşe katıyor. Bekar bir Yay burcu isen, önümüzdeki günlerde bir grup içinde tanışacağın biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…