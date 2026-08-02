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Yay Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ağustos Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Chiron senin günlük düzen ve iş rutini alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki kendini durmadan zorluyorsun, dinlenmeyi hak etmediğini düşünüyorsun. Oysa üretken olmadığın anlarda da değerlisin. İş hayatında bugün biraz yavaşlamak seni geride bırakmaz; aksine, daha uzun soluklu kılar.

Maddi konularda geçmiş bir dikkatsizlik yüzünden kendine kızdığın bir an bugün canlanabilir. O gün yaptığın hatayı bugün hâlâ cezalandırmana gerek yok; kendine bir bağışlama borçlusun. Bugünkü seçimlerine odaklanmak, geçmişi geride bırakmanın en iyi yolu.

Aşk hayatında kendine gösterdiğin nezaket öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, “kendime karşı çok sert davranıyorum, bazen bunu fark etmeni istiyorum” demek partnerinin sana daha yumuşak bakmasını sağlayacak. Bekar bir Yay burcu isen, kendine karşı taşıdığın eski katılığı bırak; biri seni tam da dinlenmeye ihtiyaç duyduğun haliyle sevebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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