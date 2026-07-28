Sevgili Yay, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay önemli bir görüşmenin sonucunu önüne getirebilir. Günlerdir devam eden telefon trafiği, yazışmalar ya da belgeler nihayet netleşebilir ve senden son bir karar vermen istenebilir. Özellikle satış, medya, iletişim veya ticaretle bağlantılı bir iş yapıyorsan yoğun ama sonuç getiren bir gün seni bekliyor. Söylediğin bir cümlenin düşündüğünden daha fazla kişiye ulaşması da kariyerinde beklenmedik bir görünürlük yaratabilir.

Maddi konularda ise yaptığın bir satıştan, kısa süreli bir işten ya da tamamladığın anlaşmadan ödeme alabilirsin. Ancak eline geçmesini beklediğin miktarla gerçek rakam arasında fark varsa hesabı kontrol etmeden konuyu kapatma. Küçük görünen bir ayrıntı cebinde kalacak parayı değiştirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinden duyacağın beklenmedik bir itiraf ilişkinizde uzun zamandır anlam veremediğin bir davranışın nedenini açıklayabilir. Vereceğin ilk tepki yerine onu sonuna kadar dinlemen, konuşmanın seyrini tamamen değiştirebilir. Bekar bir Yay burcu isen, telefonuna gelen yanlış bir mesaj ya da tesadüfi bir sohbet ilginç bir tanışmaya dönüşebilir. Normalde üzerinde durmayacağın bu iletişimi sürdürmek istemen seni bile şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…