Sevgili Yay, Ay bugün senin burcunda ilerlerken Satürn durağan konuma geçiyor. Bu ikili, keyif alma isteğinle sorumluluk duygunu karşı karşıya getiriyor. İş hayatında yaratıcı bir projeye başlamak istiyorsun, ancak önce bitirmen gereken işler var. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu dengeyi kurma becerisi veriyor. Önce görevlerini tamamlaman, sonra keyfine bakman doğru olacak.

Maddi konularda eğlenceye ayırdığın bütçe sorgulanıyor. Bir hobi, bir bilet ya da bir kutlama harcaması bugün seni düşündürüyor. Satürn bu kalemlerde sınır çizmeni istiyor. Zevkten tamamen vazgeçmen gerekmiyor, sadece ölçüyü tutturmalısın.

Aşk hayatında ciddiyet gündeme geliyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, ilişkinizin eğlenceli tarafı kadar sorumluluk tarafını da konuşmanız gerekiyor. Bekar bir Yay burcu isen, geçici bir heyecanın seni tatmin etmediğini fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…