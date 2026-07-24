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Yay Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün senin burcunda ilerlerken Satürn durağan konuma geçiyor. Bu ikili, keyif alma isteğinle sorumluluk duygunu karşı karşıya getiriyor. İş hayatında yaratıcı bir projeye başlamak istiyorsun, ancak önce bitirmen gereken işler var. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu dengeyi kurma becerisi veriyor. Önce görevlerini tamamlaman, sonra keyfine bakman doğru olacak.

Maddi konularda eğlenceye ayırdığın bütçe sorgulanıyor. Bir hobi, bir bilet ya da bir kutlama harcaması bugün seni düşündürüyor. Satürn bu kalemlerde sınır çizmeni istiyor. Zevkten tamamen vazgeçmen gerekmiyor, sadece ölçüyü tutturmalısın.

Aşk hayatında ciddiyet gündeme geliyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, ilişkinizin eğlenceli tarafı kadar sorumluluk tarafını da konuşmanız gerekiyor. Bekar bir Yay burcu isen, geçici bir heyecanın seni tatmin etmediğini fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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