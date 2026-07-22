Sevgili Yay, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin ortak kaynaklar alanında geri hareketini bitiriyor. Son haftalarda krediler, borçlar, ortak hesaplar ya da başkasının parasıyla ilgili yaşanan karışıklıklar çözülmeye başlıyor. İş hayatında bir ortağınla aranızdaki finansal belirsizlik bugün netleşiyor. Bu rahatlamayı değerlendir, ama yeni bir finansal anlaşmaya imza atmak için birkaç gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda derin bir mesele yerine oturuyor. Retro süresince askıda kalan bir vergi, bir miras ya da bir borç konusu bugün yeniden gündeme gelip çözülmeye başlayabilir. Bu konuları belgelerle takip etmek için uygun bir gün. Duygusal karar vermek yerine somut verilere bakmanı tavsiye ederim.

Aşk hayatında derin bir konu çözülüyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmadan biriken bir güven meselesi bugün açıklığa kavuşuyor. Bekar bir Yay burcu isen, yoğun bir çekim yaşadığın biriyle aranızdaki belirsizlik netleşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…