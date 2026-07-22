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Yay Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 23 Temmuz Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin ortak kaynaklar alanında geri hareketini bitiriyor. Son haftalarda krediler, borçlar, ortak hesaplar ya da başkasının parasıyla ilgili yaşanan karışıklıklar çözülmeye başlıyor. İş hayatında bir ortağınla aranızdaki finansal belirsizlik bugün netleşiyor. Bu rahatlamayı değerlendir, ama yeni bir finansal anlaşmaya imza atmak için birkaç gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda derin bir mesele yerine oturuyor. Retro süresince askıda kalan bir vergi, bir miras ya da bir borç konusu bugün yeniden gündeme gelip çözülmeye başlayabilir. Bu konuları belgelerle takip etmek için uygun bir gün. Duygusal karar vermek yerine somut verilere bakmanı tavsiye ederim.

Aşk hayatında derin bir konu çözülüyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmadan biriken bir güven meselesi bugün açıklığa kavuşuyor. Bekar bir Yay burcu isen, yoğun bir çekim yaşadığın biriyle aranızdaki belirsizlik netleşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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