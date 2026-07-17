Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Neptün’ün Koç burcunda retro olması sezgilerini alışılmadık şekilde güçlendiriyor. Ancak bu durum aynı zamanda hayal ile gerçeği ayırt etmeni zorlaştırabilir; dikkatli olman gereken bir gün.

Kariyer ve para konularında net olmayan teklifler karşına çıkabilir. Parlak görünen ama detayları belirsiz bir fırsata bugün mesafeli yaklaşman, seni olası bir hayal kırıklığından koruyacak.

Aşk hayatında da netlik arayışın önemli. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle aranızdaki bir konuyu varsaymak yerine açıkça konuşmalısın. Bekar bir Yay burcu isen, ilgilendiğin kişinin sana verdiği sözlerle gerçekleri ayırt etmen bugün önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…