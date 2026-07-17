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Yay Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Temmuz Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Neptün’ün Koç burcunda retro olması sezgilerini alışılmadık şekilde güçlendiriyor. Ancak bu durum aynı zamanda hayal ile gerçeği ayırt etmeni zorlaştırabilir; dikkatli olman gereken bir gün.

Kariyer ve para konularında net olmayan teklifler karşına çıkabilir. Parlak görünen ama detayları belirsiz bir fırsata bugün mesafeli yaklaşman, seni olası bir hayal kırıklığından koruyacak.

Aşk hayatında da netlik arayışın önemli. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle aranızdaki bir konuyu varsaymak yerine açıkça konuşmalısın. Bekar bir Yay burcu isen, ilgilendiğin kişinin sana verdiği sözlerle gerçekleri ayırt etmen bugün önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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